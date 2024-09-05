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"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины
"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины - 05.09.2024 Украина.ру
"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, иронично прокомментировала отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины, передает РИА Новости
2024-09-05T14:43
2024-09-05T14:43
2024-09-05T14:43
мария захарова
новости
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
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"Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала ЗахароваПо ее словам, все сегодняшние перестановки внутри киевского режима и саму его суть нужно рассматривать как террористический агломерат, связанный круговой порукой.Украинский парламент ранее уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. На его место назначили Андрея Сибигу.Подробнее об кадровых перестановках в Киеве - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, новости, украина, россия, киев, дмитрий кулеба
Мария Захарова, Новости, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба
"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, иронично прокомментировала отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины, передает РИА Новости
"Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала Захарова
По ее словам, все сегодняшние перестановки внутри киевского режима и саму его суть нужно рассматривать как террористический агломерат, связанный круговой порукой.
"А сейчас он, видимо, находится в процессе полного распада", - заключила представитель МИД РФ.
Украинский парламент ранее уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. На его место назначили Андрея Сибигу.
Подробнее об кадровых перестановках в Киеве - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.