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"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины

"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины - 05.09.2024 Украина.ру

"Воз все равно развалится": Захарова пошутила об отставке главы МИД Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, иронично прокомментировала отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины, передает РИА Новости

2024-09-05T14:43

2024-09-05T14:43

2024-09-05T14:43

мария захарова

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киев

дмитрий кулеба

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"Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала ЗахароваПо ее словам, все сегодняшние перестановки внутри киевского режима и саму его суть нужно рассматривать как террористический агломерат, связанный круговой порукой.Украинский парламент ранее уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. На его место назначили Андрея Сибигу.Подробнее об кадровых перестановках в Киеве - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.

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мария захарова, новости, украина, россия, киев, дмитрий кулеба