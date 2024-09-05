Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу из-за Украины - 05.09.2024 Украина.ру
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Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу из-за Украины
Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу из-за Украины - 05.09.2024 Украина.ру
Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу из-за Украины
Если Украина отказывается от транзита газа из РФ, поставки газа в Европу сократятся. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:08
владимир путин
владимир зеленский
украина
европа
новости
россия
газ
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"Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить, а наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают же всестороннюю помощь, поддержку - и военную, и финансовую, и какую угодно Украине. Но вот Украина отказывается от нашего транзита, значит те объемы газа, которые поступают в Европу, значит они сократятся", - сказал Путин.Президент добавил, что газ будет идти по другим маршрутам, в частности через "Турецкий поток", может быть отчасти через "Голубой поток".Он добавил, что РФ изучает другие маршруты.В августе Владимир Зеленский указал, что власти Украины не намерены продлевать договор о транзите российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Действие соглашения завершается в конце 2024 года. Подробнее - в материале Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС на сайте Украина.ру.
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владимир путин, владимир зеленский, украина, европа, новости, россия, газ
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Новости, Россия, газ

Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу из-за Украины

12:08 05.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Если Украина отказывается от транзита газа из РФ, поставки газа в Европу сократятся. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке
"Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить, а наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают же всестороннюю помощь, поддержку - и военную, и финансовую, и какую угодно Украине. Но вот Украина отказывается от нашего транзита, значит те объемы газа, которые поступают в Европу, значит они сократятся", - сказал Путин.
Президент добавил, что газ будет идти по другим маршрутам, в частности через "Турецкий поток", может быть отчасти через "Голубой поток".
Он добавил, что РФ изучает другие маршруты.
"Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад", - сказал глава государства.
В августе Владимир Зеленский указал, что власти Украины не намерены продлевать договор о транзите российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Действие соглашения завершается в конце 2024 года.
Подробнее - в материале Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС на сайте Украина.ру.
 
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