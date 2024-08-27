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Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС

Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС - 27.08.2024 Украина.ру

Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС

Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский

2024-08-27T17:03

2024-08-27T17:03

2024-08-27T17:03

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всу

российский газ

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Комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в условиях СВО, Зеленский однозначно заявил о прекращении таких поставок в адрес компаний из Евросоюза."Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка, - заявил Зеленский. – Что касается транзита газа от других компаний: если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег - мы все в ЕС будем рассматривать их просьбы".Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учётом ограничений, введённых Еврокомиссией.После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".В конце августа Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС

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