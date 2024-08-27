Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС - 27.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240827/1057078667.html
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС - 27.08.2024 Украина.ру
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:03
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
вооруженные силы украины
всу
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_557d6d6ea9d178e028de4f21a22b2159.jpg
Комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в условиях СВО, Зеленский однозначно заявил о прекращении таких поставок в адрес компаний из Евросоюза."Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка, - заявил Зеленский. – Что касается транзита газа от других компаний: если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег - мы все в ЕС будем рассматривать их просьбы".Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учётом ограничений, введённых Еврокомиссией.После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".В конце августа Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
россия
киев
украина
венгрия
австрия
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_54:0:981:695_1920x0_80_0_0_cca4badb7f9aefe48a3911320eab2e38.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, вооруженные силы украины, всу, российский газ, газпром, венгрия, австрия, словакия, транзит, энергетика, газопровод, нафтогаз
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, российский газ, Газпром, Венгрия, Австрия, Словакия, транзит, энергетика, газопровод, Нафтогаз

Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС

17:03 27.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский
Комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в условиях СВО, Зеленский однозначно заявил о прекращении таких поставок в адрес компаний из Евросоюза.
"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка, - заявил Зеленский. – Что касается транзита газа от других компаний: если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег - мы все в ЕС будем рассматривать их просьбы".
Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учётом ограничений, введённых Еврокомиссией.
После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".
В конце августа Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныВСУроссийский газГазпромВенгрияАвстрияСловакиятранзитэнергетикагазопроводНафтогаз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
17:03Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
16:34Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
16:03Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики
15:59Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах
15:57Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы
15:34О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак
15:20Главная тайна Америки. Кто убил Джона Кеннеди и Мэрилин Монро
15:13Лавров назвал Макрона одним из лидеров по обеспечению победы нацистского режима
14:51Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну
14:36Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров
14:10Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
14:09Киев направит Вашингтону список целей в России
13:50Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине
13:41ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
13:23Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
13:14"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
13:00Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13:00 27 августа
12:54ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины
12:41Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
Лента новостейМолния