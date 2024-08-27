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Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС - 27.08.2024 Украина.ру
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:03
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Комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в условиях СВО, Зеленский однозначно заявил о прекращении таких поставок в адрес компаний из Евросоюза."Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка, - заявил Зеленский. – Что касается транзита газа от других компаний: если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег - мы все в ЕС будем рассматривать их просьбы".Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учётом ограничений, введённых Еврокомиссией.После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".В конце августа Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
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Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, российский газ, Газпром, Венгрия, Австрия, Словакия, транзит, энергетика, газопровод, Нафтогаз
Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский
Комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в условиях СВО, Зеленский однозначно заявил о прекращении таких поставок в адрес компаний из Евросоюза.
"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка, - заявил Зеленский. – Что касается транзита газа от других компаний: если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег - мы все в ЕС будем рассматривать их просьбы".
Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учётом ограничений, введённых Еврокомиссией.
После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".