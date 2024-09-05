https://ukraina.ru/20240905/1057254343.html
Путин заявил о поддержке хохочущей Харрис
Путин заявил о поддержке хохочущей Харрис - 05.09.2024 Украина.ру
Путин заявил о поддержке хохочущей Харрис
Заразительный смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис говорит о ее благополучии, и исходя из того, что ее рекомендовал действующий глава Белого дома Джо Байден, Москва также поддержит этого выдвиженца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
2024-09-05T11:38
2024-09-05T11:38
2024-09-05T11:43
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Он напомнил, что в России предпочтение перед предстоящими выборами в США отдавали именно Байдену. Минувшим летом Путин пояснял, что действующий хозяин Белого дома – политик старой школы, а это значит, что все его действия предсказуемы. Он напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп ввел огромное количество санкций против России и предположил, что если у Харрис "все хорошо", она может воздержаться от подобных действий. Президент также повторил, что Россия с уважением отнесется к любому выбору американского народа. Ранее Владимир Путин заявлял, что ничего серьезного после оглашения результатов американских выборов не произойдет, однако США уже сейчас в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри.Почему и Трамп, и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России читайте в интервью эксперта по финансовым рынкам, аналитика компании "Золотой монетный дом" Дмитрия Голубовского на сайте Украина.ру.
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новости, владимир путин, россия, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, антироссийские санкции, сво
Новости, Владимир Путин, Россия, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, антироссийские санкции, СВО
Путин заявил о поддержке хохочущей Харрис
11:38 05.09.2024 (обновлено: 11:43 05.09.2024)
Заразительный смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис говорит о ее благополучии, и исходя из того, что ее рекомендовал действующий глава Белого дома Джо Байден, Москва также поддержит этого выдвиженца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке