Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины - 05.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240905/1057249013.html
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины - 05.09.2024 Украина.ру
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия
2024-09-05T08:26
2024-09-05T08:26
новости
украина
давид арахамия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
сша
мид
слуга народа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/19/1051333200_0:79:868:567_1920x0_80_0_0_ebb94cb5805d658a5a365c2dba8d5bcb.jpg
"По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД - Андрей Сибига", - написал он.Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Министром юстиции назначат Ольгу Стефанишину, министром культуры и информационной политики - Николая Точицкого. Заместителем главы Офиса Зеленского назначат Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции.Во вторник Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/19/1051333200_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_57b3cc310eb991a848a40f2b59f9723e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, давид арахамия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сша, мид, слуга народа
Новости, Украина, Давид Арахамия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, США, МИД, Слуга народа

Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины

08:26 05.09.2024
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія МосейчукДавид Арахамия
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія Мосейчук
Читать в
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия
"По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД - Андрей Сибига", - написал он.
Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
Министром юстиции назначат Ольгу Стефанишину, министром культуры и информационной политики - Николая Точицкого. Заместителем главы Офиса Зеленского назначат Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции.
Во вторник Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.
В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДавид АрахамияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийСШАМИДСлуга народа
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей
10:54Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область
10:49"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
10:45Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов
10:26ВСУ потеряли F-16, но готовят массированный ракетный удар. Как и где это может быть - Леонков
10:25Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма
10:24Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist
10:22Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме
09:58Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
09:25Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
08:52Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине
08:26Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
08:10Главное за ночь 5 сентября
08:00Концлагерь Талергоф: ключевой элемент этноцида русинов в Австро-Венгрии
07:50Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины
07:31Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico
07:14Захарова отреагировала на слова Трампа о плане по достижению мира на Украине
06:13Как формировалась вертикаль украинской власти. Борис Ложкин как зеркало украинской беспринципности
06:00Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов
06:00Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"
Лента новостейМолния