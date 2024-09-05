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Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины

Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины - 05.09.2024 Украина.ру

Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины

Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия

2024-09-05T08:26

2024-09-05T08:26

2024-09-05T08:26

новости

украина

давид арахамия

дмитрий кулеба

владимир зеленский

сша

мид

слуга народа

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"По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД - Андрей Сибига", - написал он.Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Министром юстиции назначат Ольгу Стефанишину, министром культуры и информационной политики - Николая Точицкого. Заместителем главы Офиса Зеленского назначат Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции.Во вторник Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.

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новости, украина, давид арахамия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сша, мид, слуга народа