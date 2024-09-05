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Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины - 05.09.2024 Украина.ру
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия
2024-09-05T08:26
2024-09-05T08:26
2024-09-05T08:26
новости
украина
давид арахамия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
сша
мид
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"По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД - Андрей Сибига", - написал он.Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Министром юстиции назначат Ольгу Стефанишину, министром культуры и информационной политики - Николая Точицкого. Заместителем главы Офиса Зеленского назначат Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции.Во вторник Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
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новости, украина, давид арахамия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сша, мид, слуга народа
Новости, Украина, Давид Арахамия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, США, МИД, Слуга народа
Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия
"По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД - Андрей Сибига", - написал он.
Арахамия добавил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
Министром юстиции назначат Ольгу Стефанишину, министром культуры и информационной политики - Николая Точицкого. Заместителем главы Офиса Зеленского назначат Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции.
Во вторник Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.
В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.