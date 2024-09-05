Главное за ночь 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 5 сентября
Главное за ночь 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 сентября
В Херсонской области наметилась тенденция к возвращению населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил на ВЭФ губернатор Владимир... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T08:10
2024-09-05T08:10
новости
россия
херсонская область
мария захарова
роман старовойт
владимир сальдо
минтранс
вооруженные силы украины
горловка
мид
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В Херсонской области наметилась тенденция к возвращению населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил на ВЭФ губернатор Владимир Сальдо.Пять жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВСУ, собщил мэр.Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ и бывший глава Курской области Роман Старовойт.Нападки на российские СМИ - результат операций спецслужб Запада по стерилизации информационного пространства, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.О следующих изменениях на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын: На Торецком направлении тяжелые бои продолжаются в северо-западной части Торецка. Приходят сообщения, что нашим бойцам удалось взять под контроль территорию местной подстанции. На Южно-Донецком направлении российская армия начала форсировать реку Кашлагач, по которой сейчас формируется линия фронта. Восточнее Угледара идут ожесточенные бои в Водяном и в районе шахты Южнодонбасская №3. Ночью ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
россия
херсонская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонская область, мария захарова, роман старовойт, владимир сальдо, минтранс, вооруженные силы украины, горловка, мид
Новости, Россия, Херсонская область, Мария Захарова, Роман Старовойт, Владимир Сальдо, Минтранс, Вооруженные силы Украины, Горловка, МИД

Главное за ночь 5 сентября

08:10 05.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Херсонской области наметилась тенденция к возвращению населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил на ВЭФ губернатор Владимир Сальдо.
Пять жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВСУ, собщил мэр.
Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ и бывший глава Курской области Роман Старовойт.
Нападки на российские СМИ - результат операций спецслужб Запада по стерилизации информационного пространства, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
О следующих изменениях на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:
На Торецком направлении тяжелые бои продолжаются в северо-западной части Торецка. Приходят сообщения, что нашим бойцам удалось взять под контроль территорию местной подстанции.
На Южно-Донецком направлении российская армия начала форсировать реку Кашлагач, по которой сейчас формируется линия фронта. Восточнее Угледара идут ожесточенные бои в Водяном и в районе шахты Южнодонбасская №3.
Ночью ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
 
НовостиРоссияХерсонская областьМария ЗахароваРоман СтаровойтВладимир СальдоМинтрансВооруженные силы УкраиныГорловкаМИД
 
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