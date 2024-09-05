https://ukraina.ru/20240905/1057248840.html

Главное за ночь 5 сентября

Главное за ночь 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 5 сентября

В Херсонской области наметилась тенденция к возвращению населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил на ВЭФ губернатор Владимир... Украина.ру, 05.09.2024

2024-09-05T08:10

2024-09-05T08:10

2024-09-05T08:10

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В Херсонской области наметилась тенденция к возвращению населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил на ВЭФ губернатор Владимир Сальдо.Пять жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВСУ, собщил мэр.Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ и бывший глава Курской области Роман Старовойт.Нападки на российские СМИ - результат операций спецслужб Запада по стерилизации информационного пространства, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.О следующих изменениях на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын: На Торецком направлении тяжелые бои продолжаются в северо-западной части Торецка. Приходят сообщения, что нашим бойцам удалось взять под контроль территорию местной подстанции. На Южно-Донецком направлении российская армия начала форсировать реку Кашлагач, по которой сейчас формируется линия фронта. Восточнее Угледара идут ожесточенные бои в Водяном и в районе шахты Южнодонбасская №3. Ночью ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли массированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсонская область, мария захарова, роман старовойт, владимир сальдо, минтранс, вооруженные силы украины, горловка, мид