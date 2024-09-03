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Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке нападения на российских военных в Крыму

Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке нападения на российских военных в Крыму - 03.09.2024 Украина.ру

Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке нападения на российских военных в Крыму

Южный окружной военный суд вынес приговор Александру Любасу, пытавшемуся с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага Украины. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ

2024-09-03T11:46

2024-09-03T11:46

2024-09-03T12:22

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"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Весной 2022 года Любас вступил в подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. В июле-октябре 2023 года он прошел обучение по ведению рукопашного боя и обращению с огнестрельным оружием. После этого он вступил в группу, планировавшую теракт - "высадку на территории Черноморского района Крыма, проведение фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ".Для этого, в октябре 2023 года Любас вместе с другими членам группы с оружием на гидроциклах и катере незаконно пересекли госграницу РФ и последовали в направлении береговой линии, чтобы высадиться в Крыму, однако их обнаружили сотрудники погрануправления. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись с места происшествия. Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду и был задержан.Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на теракт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении госграницы РФ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, крым, россия, вс рф, генпрокуратура, сбу, украина, суд, флаг, задержание