https://ukraina.ru/20240903/1057198581.html
Главное за ночь 3 сентября
Главное за ночь 3 сентября - 03.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 сентября
Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх Украина.ру, 03.09.2024
2024-09-03T08:15
2024-09-03T08:15
2024-09-03T08:51
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вооруженные силы украины
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Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх бригад: 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 117-й теробороны и 15-й Нацгвардии.Жительница Саратова, в квартиру которой неделю назад ударил ВСУшный дрон, спустя восемь дней умерла в больнице, сообщил Минздрав регионаВоеннослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке. На остров Русский съезжаются участники и гости форума. На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, курская область, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия
Новости, Донецкая Народная Республика, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия
Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх бригад: 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 117-й теробороны и 15-й Нацгвардии.
Жительница Саратова, в квартиру которой неделю назад ударил ВСУшный дрон, спустя восемь дней умерла в больнице, сообщил Минздрав региона
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке. На остров Русский съезжаются участники и гости форума. На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств.