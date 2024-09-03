Главное за ночь 3 сентября - 03.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 3 сентября
Главное за ночь 3 сентября - 03.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 сентября
Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх Украина.ру, 03.09.2024
2024-09-03T08:15
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новости
донецкая народная республика
курская область
россия
вооруженные силы украины
нацгвардия
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Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх бригад: 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 117-й теробороны и 15-й Нацгвардии.Жительница Саратова, в квартиру которой неделю назад ударил ВСУшный дрон, спустя восемь дней умерла в больнице, сообщил Минздрав регионаВоеннослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке. На остров Русский съезжаются участники и гости форума. На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, курская область, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия
Новости, Донецкая Народная Республика, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия

Главное за ночь 3 сентября

08:15 03.09.2024 (обновлено: 08:51 03.09.2024)
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх бригад: 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 117-й теробороны и 15-й Нацгвардии.
Жительница Саратова, в квартиру которой неделю назад ударил ВСУшный дрон, спустя восемь дней умерла в больнице, сообщил Минздрав региона
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке. На остров Русский съезжаются участники и гости форума. На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств.
 
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