https://ukraina.ru/20240903/1057198581.html

Главное за ночь 3 сентября

Главное за ночь 3 сентября - 03.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 3 сентября

Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх Украина.ру, 03.09.2024

2024-09-03T08:15

2024-09-03T08:15

2024-09-03T08:51

новости

донецкая народная республика

курская область

россия

вооруженные силы украины

нацгвардия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953695_0:56:1081:664_1920x0_80_0_0_32f3c7e11ce25761719eedc1d6466d0d.jpg.webp

Сотни украинских военных могут оказаться в окружении к югу от Покровска (ДНР). Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, речь идёт о части бойцов четырёх бригад: 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 117-й теробороны и 15-й Нацгвардии.Жительница Саратова, в квартиру которой неделю назад ударил ВСУшный дрон, спустя восемь дней умерла в больнице, сообщил Минздрав регионаВоеннослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке. На остров Русский съезжаются участники и гости форума. На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств.

донецкая народная республика

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, курская область, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия