https://ukraina.ru/20240903/1057186008.html

"У нас будут развязаны руки": Попов объяснил, рискнут ли Польша и Румыния отдать аэродромы для F-16

"У нас будут развязаны руки": Попов объяснил, рискнут ли Польша и Румыния отдать аэродромы для F-16 - 03.09.2024 Украина.ру

"У нас будут развязаны руки": Попов объяснил, рискнут ли Польша и Румыния отдать аэродромы для F-16

Еще полгода назад Зеленский говорил о том, что F-16 будут базироваться на территории Польши и Румынии. Варшава и Бухарест прекрасно понимают, что если они дадут добро на такой маневр, то у России будут развязаны руки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T05:15

2024-09-03T05:15

2024-09-03T05:15

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сво

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Наиболее вероятные локации, где могут разместить самолеты F-16 — это аэродромы Западной Украины, такие как Стрый, Чертков, Скнилов, Луцк и Дубно. В Ужгороде на Закарпатье также есть приличный аэродром, рассказал военный летчик.При этом Украина по-прежнему намерена использовать F-16 в качестве ПВО, чтобы сбивать российские крылатые ракеты. Конечно же, это будет происходить на ее территории, отметил генерал-майор.Еще полгода назад Владимир Зеленский говорил о том, что F-16 будут базироваться на территории Польши и Румынии. Но это уже территория стран НАТО, указал Попов.Российская воздушная и космическая разведка подтвердит, где какой самолет сел. Сейчас это не проблема. Поэтому ни Польша, ни Румыния не хотят брать на себя такую ответственность. Тем более, местное население будет против этого решения, потому что не всегда поддерживает свое правительство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057179697.html

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новости, польша, румыния, украина, f-16, нато, аэродромы, авиация, самолет, сво