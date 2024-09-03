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"От обмена я отказался": военнопленный рассказал, как сбежал из ВСУ в Курской области

"От обмена я отказался": военнопленный рассказал, как сбежал из ВСУ в Курской области - 03.09.2024 Украина.ру

"От обмена я отказался": военнопленный рассказал, как сбежал из ВСУ в Курской области

Пойманный при попытке бегства с Украины в ЕС Михаил Шкода был насильственно мобилизован и в составе 82-й бригады ВСУ прибыл в Курскую область, где сдался в российский плен. О своих злоключениях он рассказал корреспонденту Украина.ру

2024-09-03T06:00

2024-09-03T06:00

2024-09-03T06:00

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По словам военнопленного, изначально он не желал воевать и отправил свою семью в Белоруссию. Сам же попытался сбежать в Румынию через Карпатские горы, но был пойман, мобилизован и в составе 82-й бригады ВСУ оказался среди интервентов, вторгшихся на территорию Курской области."Я был за рулем бронемашины и ехал за "Страйкером". У него восемь колес, скорость была приличная. Так вот этот "Страйкер" свернул куда-то не туда и налетел на траншею. Поскольку он был большой, он эту траншею проехал, а я в нее врезался и увяз", - рассказал Шкода.Командир выполнял "строгий приказ – ликвидировать машину, которая выходит из строя". Пока он минировал броневик, Шкода сбежал."Хочу подчеркнуть. У меня были планы сбежать, когда я только ехал в Россию. Правда, я не знал как это сделать, потому что я ехал в колонне и мне было некуда деваться. Меня бы просто пристрелили как дезертира", - отметил Шкода.Затем он долго полз в ночи по полю сои, так как боялся быть обнаруженным дронами. К 7 августа дополз до Новоивановки."Я наткнулся на местного жителя и объяснил ему ситуацию. Он сказал: "Ты сейчас никому не сдашься, потому что ваши солдаты уже оцепили село, а россияне отошли". Мужчина повел меня к себе в дом, накормил, дал воспользоваться душем, дал поспать под теплым одеялом (я ужасно замерз после ночевки в поле) и переодел в гражданскую одежду. Потом он мне объяснил, как можно добраться до российских войск", - рассказал военнопленный.Однако из-за боёв несколько попыток Шкоды выйти к российским войскам оказались безуспешными. Местные жители кормили его, указывали обходные пути. Один из них подвёз беглеца к российскому блокпосту. Так закончились его злоключения на пути в плен российской армии."От обмена я отказался. Мне придется еще какое-то время побыть в статусе военнопленного, но потом я бы хотел воссоединиться вместе со своей семьей. В любом случае я счастлив, что мне больше не придется воевать", - заявил военнопленный.Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировалаТем временем Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ

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