https://ukraina.ru/20240830/1057140884.html

Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировала

Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировала - 30.08.2024 Украина.ру

Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировала

Бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, призвал ВСУ убивать мирное население Курской области. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram*

2024-08-30T11:25

2024-08-30T11:25

2024-08-30T11:47

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Мать Алиева, проживающая в Курске уже успела отреагировать на этот пост сына, заявив журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с наследником "в целях безопасности".СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. туда семья переехала, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240830/1057136692.html

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новости, россия, курская область, курск, футболист, всу