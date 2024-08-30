Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ - 30.08.2024 Украина.ру
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Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ
Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ - 30.08.2024 Украина.ру
Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, 30 августа в своем телеграм-канале рассказал о незавидном положении ВСУ
2024-08-30T15:07
2024-08-30T15:07
новости
украина
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киев
депутат
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власти украины
мир
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Наступление ВСУ в Курской области не дало никаких результатов и только ослабило оборону на других направлениях, заявил Дмитрук."Украинские войска, столкнувшиеся с решением наступать в Курской области, оказались в уязвимом положении на других участках фронта. Переброска тысяч опытных бойцов ослабила оборону", - написал депутат.Он отметил, что пока украинские войска сталкиваются с недостатком резервов, российские силы продолжают усиливать свое наступление.По его словам, в ближайшие дни исход битвы за Красноармейск (украинское название Покровск) определит будущее всей восточной линии фронта."Потеря этого города может серьезно нарушить логистику наших военных, что, в свою очередь, может повлиять на весь ход военной кампании. Спутниковые снимки показывают, что российские войска находятся уже в нескольких километрах от города. Местные власти уже начали эвакуацию населения, что свидетельствует о серьезности ситуации", - отметил он. Нардеп призвал власти "осознать всю серьезность ситуации" и "сделать все возможное для сохранения наших жизней и установления мира".Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.На прошлой неделе Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.Суд в Киеве заочно назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Киев, депутат, ВСУ, власти Украины, мир

Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ

15:07 30.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Дмитрук
- РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Дмитрук
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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, 30 августа в своем телеграм-канале рассказал о незавидном положении ВСУ
Наступление ВСУ в Курской области не дало никаких результатов и только ослабило оборону на других направлениях, заявил Дмитрук.

"Украинские войска, столкнувшиеся с решением наступать в Курской области, оказались в уязвимом положении на других участках фронта. Переброска тысяч опытных бойцов ослабила оборону", - написал депутат.
Он отметил, что пока украинские войска сталкиваются с недостатком резервов, российские силы продолжают усиливать свое наступление.

"Ситуация обостряется, и сейчас власть должна наконец-то сказать людям правду! А не лгать про напряжение, которое мы якобы перенесли в РФ, и что их армия больше не может оказывать давление на Донецкую область", - написал Дмитрук.

По его словам, в ближайшие дни исход битвы за Красноармейск (украинское название Покровск) определит будущее всей восточной линии фронта.
"Потеря этого города может серьезно нарушить логистику наших военных, что, в свою очередь, может повлиять на весь ход военной кампании. Спутниковые снимки показывают, что российские войска находятся уже в нескольких километрах от города. Местные власти уже начали эвакуацию населения, что свидетельствует о серьезности ситуации", - отметил он.

Нардеп призвал власти "осознать всю серьезность ситуации" и "сделать все возможное для сохранения наших жизней и установления мира".
Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
На прошлой неделе Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.
Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.
Суд в Киеве заочно назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.
 
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