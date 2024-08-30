https://ukraina.ru/20240830/1057147642.html

Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ

Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ - 30.08.2024 Украина.ру

Преследуемый на Украине депутат рассказал правду о ВСУ и призвал к миру с РФ

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, 30 августа в своем телеграм-канале рассказал о незавидном положении ВСУ

2024-08-30T15:07

2024-08-30T15:07

2024-08-30T15:07

новости

украина

россия

киев

депутат

всу

власти украины

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102527/07/1025270729_0:0:604:341_1920x0_80_0_0_69afcad4aa19f3872aa5b4ba342e4037.jpg

Наступление ВСУ в Курской области не дало никаких результатов и только ослабило оборону на других направлениях, заявил Дмитрук."Украинские войска, столкнувшиеся с решением наступать в Курской области, оказались в уязвимом положении на других участках фронта. Переброска тысяч опытных бойцов ослабила оборону", - написал депутат.Он отметил, что пока украинские войска сталкиваются с недостатком резервов, российские силы продолжают усиливать свое наступление.По его словам, в ближайшие дни исход битвы за Красноармейск (украинское название Покровск) определит будущее всей восточной линии фронта."Потеря этого города может серьезно нарушить логистику наших военных, что, в свою очередь, может повлиять на весь ход военной кампании. Спутниковые снимки показывают, что российские войска находятся уже в нескольких километрах от города. Местные власти уже начали эвакуацию населения, что свидетельствует о серьезности ситуации", - отметил он. Нардеп призвал власти "осознать всю серьезность ситуации" и "сделать все возможное для сохранения наших жизней и установления мира".Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.На прошлой неделе Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.Суд в Киеве заочно назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, депутат, всу, власти украины, мир