https://ukraina.ru/20240902/1057195505.html

Настроение на оборону Днепра. Итоги 2 сентября на Украине

Настроение на оборону Днепра. Итоги 2 сентября на Украине - 02.09.2024 Украина.ру

Настроение на оборону Днепра. Итоги 2 сентября на Украине

Западные и украинские СМИ рассказывают о моральной подготовке ВСУ к обороне Днепра после провала на Красноармейском направлении

2024-09-02T18:10

2024-09-02T18:10

2024-09-02T18:11

эксклюзив

хроники

украина

днепр

россия

борис филатов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

офис президента

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178205_0:65:960:605_1920x0_80_0_0_505b5c96596fa4fc1cff4b6e9476b442.jpg.webp

О том, что украинские военные уже думают о том, как оборонять Днепр (укр. название Днепропетровска — Ред.) сообщил немецкий журналист-русофоб Джулиан Рёпке."Ситуация на фронте на востоке Украины критическая и продолжает ухудшаться. В отличие от предыдущих, географический фокус российского наступления назвать сложно. Покровск (укр. название Красноармейска — Ред.) конечно, но если честно, то Россия тоже на подъёме на протяжении всех 50 км южнее Угледара. К северу от него Торецк (укр. название Дзержинска — Ред.) является средоточием российской армии, но не только. Российские атаки также продолжаются в Часовом Яру", - отметил Рёпке в записи на своей странице в соцсети Х.Он также заявил, что дела в ЛНР и в Харьковской области у ВС РФ также идут хорошо."У украинской армии есть целый ряд проблем, с которыми она на данный момент не может справиться. Географически очень растянутые силы (ключевое слово Курск), но также слишком много свежих и, следовательно, неопытных солдат, слишком мало способного командного состава и, конечно, известная катастрофа: слишком слабая поддержка Запада в плане вооружения и боеприпасов", - писал Рёпке.По его словам, украинские военные, с которыми он общается, "с трудом могут объяснить причину катастрофы"."Некоторые районы падают так быстро, что возникают подозрения на приказ об оставлении позици. Они также считают опасными для удержания фронта уже проведённые и запланированные ротации", - рассказал немецкий журналист о подозрениях украинских военнослужащих.Рёпке заявил, что "моральный толчок", который ВСУ дало вторжение в Курскую область, иссяк. При этом журналист утверждал, что сдаваться украинские военные не намерены."Никто не думает сдаваться. Вместо этого они (ВСУ — Ред.) уже морально готовятся к обороне Днепра", - подытожил журналист.Тем временем мэр Днепра Борис Филатов находится в Кёльне, где проходила "неделя Днепра"."Большое количество встреч и много событий, который ещё 2,5 года тут не могли и представить. Начиная с того, что за свыше 10 лет паузы новое соглашение о побратимстве они подпишут именно с украинским Днепром, и что на берегу реки Рейн немецкие чиновники будут собираться, чтобы обговорить, чему они могут поучиться у нашей страны. У нас действительно очень большие перспективы сотрудничества — в экономической сфере, отрасли гуманитарной помощи, а также в культурном обмене", - заявил Филатов 2 сентября.Кроме того, Филатов поблагодарил немцев за поддержку не только материальную, вроде генераторы и техники с амуницией для спасательных служб Днепра, но и моральную.Тем временем украинские СМИ озадачены происходящем на Красноармейском (укр. - Покровском — Ред.) направлении."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский не откажется от Курской операции даже при угрозе потери Покровска, на ставке Сырскому поручили усилить атаки в глубь российских территорий, а на Донбасс отправлять новосозданные бригады", - сообщил вечером, в 17:28, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".За полчаса и 7 минут до этого авторы канала рассказали о катастрофическом положении дел на этом направлении."Генштаб пытается удержать ситуацию на Покровском направлении за счет резервов с других участков фронта, чтобы продолжить Курскую авантюру Зеленского. ВС РФ развивают наступление на угледарском направлении — российская армия перерезала трассу Угледар — Константиновка и заняла поселок Водяное. С фронта сообщают, что бои идут уже в самой Константиновке. То есть, положение ВСУ на угледарском направлении стремительно ухудшается. Также российские войска вошли в Украинск на покровском направлении. Об этом сообщает ряд военных телеграм-каналов. В публикациях отмечается, что бойцы ВС РФ пытаются закрепиться на улице Гоголя (сообщается, что российские подразделения подошли к городу с фланга, взяв под контроль село Долиновка)", - отмечалось в публикации.По мнению авторов "Резидента", Украина уже потеряла занятые ею территории ДНР."Мы напомним, что потеря Украиной Донецкой области — предрешенный вопрос. Основные укрепрайоны уже "сточены", новые не строились, поскольку деньги, выделявшиеся на их строительство, разворованы. Кроме того, из-за Курской авантюры резко выросли темпы наступления россиян, а отступление ВСУ угрожает возникновением огромных котлов для украинской армии, где огромное количество солдат попадут в плен или пропадут без вести/погибнут", - подытожили авторы канала.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, что план украинского руководства по вторжению в Курскую область был изменён, а первоначальные цели, которые перед собой ставило украинское командование, не были достигнуты."Наш источник сообщает, что по плану наступления ВСУ, который Зеленский в общих чертах презентовал на саммите НАТО, Курская авантюра должна была до конца октября выполнить все свои задачи и далее её удержание не имело никакого стратегического значения, так как наступали холода, логистика усложнилась бы, маневренность транспорта уменьшалось, листва опадала и оголяла оборону и т.д.. Короче появлялись огромные минусы после октября и удерживать Курские территории будет ещё в два раза сложнее и дороже для ВСУ. Но как все знают, всё пошло не по плану, и, скорее всего, Зеленский готовится любой ценой удерживать Курские территории как можно дольше. Вопрос ещё в том, будет ли вторая фаза наступления на другом направлении, которую Зе обещал "спонсорам", - указывалось в сообщении этого канала.Другой украинский популярный телеграм-канал - "Женщина с косой" - обратил внимание на медиаполитику Офиса президента по поводу провала на Красноармейском направлении."В кулуарах пошли слухи, что ВСУ будет сложно удерживать позиции на Донбассе и придётся постепенно отступать. На это указывает и тот факт, что Офис президента запускает антикриз, что потеря Покровска ничего не несёт. В кулуарах говорят, что следуя такой логики, то и потеря Днепра, Харькова, Чернигова ничего не несёт", - отмечалось в публикации канала.Примечательно, что ряд народных депутатов Украины действительно призвал не преувеличивать значение потери Украины над Красноармейском (укр. Покровском — Ред.)."Потеря Покровска не приведёт к обвалу фронта. Главное, чтобы это не вызвало серию катастроф, которые могут действительно привести к поражению", - заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.Примечательно, что сам Костенко — бывший СБУ-шник, который подчас принимает участие в военных операциях. Среди прочего, он участвовал во вторжении в Курскую область.О последствиях потери Красноармейска для Украины - в статье Ивана Лизана "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска".

https://ukraina.ru/20240902/1057184442.html

https://ukraina.ru/20240902/1057174850.html

https://ukraina.ru/20240901/1057171726.html

украина

днепр

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, днепр, россия, борис филатов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, генштаб