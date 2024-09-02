Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию" - 02.09.2024 Украина.ру
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Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию"
Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию" - 02.09.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию"
На геополитической арене появляются новые игроки - Китай, Индия и другие страны, которые достигли очень высокого уровня развития и не согласны с нынешним мироустройством. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2024-09-02T16:22
2024-09-02T16:22
новости
германия
запад
белоруссия
александр лукашенко
многополярный мир
союзное государство
геополитика
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Лукашенко рассказал, как США "даже удалось наклонить и унизить Германию с ее мощнейшей экономикой"."Уже предприятия, которые работали в Германии, пошли толпой в Соединенные Штаты Америки. Почему - потому что они создали там хорошие условия. И потому что они после Второй мировой войны стали во многом монополисты и мощным государством - за наш счет. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. И пока доллар они монополизировали и печатают, до тех пор они будут передовыми", - пояснил Лукашенко.Он также сообщил, что Запад всеми силами пытается сохранить миропорядок, основанный на его правилах, чтоб продолжить "сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран".Белоруссия с такой перспективой не согласна. По мнению Лукашенко, плохая перспектива и следует "в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние". Если же военного противостояния не избежать, то Минск готов к применению российского ядерного оружия и такого развития событий, отметил Лукашенко, на Западе очень боятся.Подробнее об этом в публикации Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни ЗападаТакже на эту тему в новостях Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительствоАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, запад, белоруссия, александр лукашенко, многополярный мир, союзное государство, геополитика
Новости, Германия, Запад, Белоруссия, Александр Лукашенко, многополярный мир, Союзное государство, геополитика

Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию"

16:22 02.09.2024
 
Шольц
Шольц
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На геополитической арене появляются новые игроки - Китай, Индия и другие страны, которые достигли очень высокого уровня развития и не согласны с нынешним мироустройством. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
Лукашенко рассказал, как США "даже удалось наклонить и унизить Германию с ее мощнейшей экономикой".
"Уже предприятия, которые работали в Германии, пошли толпой в Соединенные Штаты Америки. Почему - потому что они создали там хорошие условия. И потому что они после Второй мировой войны стали во многом монополисты и мощным государством - за наш счет. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. И пока доллар они монополизировали и печатают, до тех пор они будут передовыми", - пояснил Лукашенко.
Он также сообщил, что Запад всеми силами пытается сохранить миропорядок, основанный на его правилах, чтоб продолжить "сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран".
Белоруссия с такой перспективой не согласна. По мнению Лукашенко, плохая перспектива и следует "в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние". Если же военного противостояния не избежать, то Минск готов к применению российского ядерного оружия и такого развития событий, отметил Лукашенко, на Западе очень боятся.
Подробнее об этом в публикации Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада
Также на эту тему в новостях Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительство
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей
 
НовостиГерманияЗападБелоруссияАлександр Лукашенкомногополярный мирСоюзное государствогеополитика
 
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