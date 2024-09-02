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Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию"
Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию" - 02.09.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию"
На геополитической арене появляются новые игроки - Китай, Индия и другие страны, которые достигли очень высокого уровня развития и не согласны с нынешним мироустройством. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2024-09-02T16:22
2024-09-02T16:22
2024-09-02T16:22
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александр лукашенко
многополярный мир
союзное государство
геополитика
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Лукашенко рассказал, как США "даже удалось наклонить и унизить Германию с ее мощнейшей экономикой"."Уже предприятия, которые работали в Германии, пошли толпой в Соединенные Штаты Америки. Почему - потому что они создали там хорошие условия. И потому что они после Второй мировой войны стали во многом монополисты и мощным государством - за наш счет. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. И пока доллар они монополизировали и печатают, до тех пор они будут передовыми", - пояснил Лукашенко.Он также сообщил, что Запад всеми силами пытается сохранить миропорядок, основанный на его правилах, чтоб продолжить "сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран".Белоруссия с такой перспективой не согласна. По мнению Лукашенко, плохая перспектива и следует "в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние". Если же военного противостояния не избежать, то Минск готов к применению российского ядерного оружия и такого развития событий, отметил Лукашенко, на Западе очень боятся.Подробнее об этом в публикации Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни ЗападаТакже на эту тему в новостях Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительствоАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, запад, белоруссия, александр лукашенко, многополярный мир, союзное государство, геополитика
Новости, Германия, Запад, Белоруссия, Александр Лукашенко, многополярный мир, Союзное государство, геополитика
Лукашенко рассказал, как США "удалось наклонить и унизить Германию"
На геополитической арене появляются новые игроки - Китай, Индия и другие страны, которые достигли очень высокого уровня развития и не согласны с нынешним мироустройством. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
Лукашенко рассказал
, как США "даже удалось наклонить и унизить Германию с ее мощнейшей экономикой".
"Уже предприятия, которые работали в Германии, пошли толпой в Соединенные Штаты Америки. Почему - потому что они создали там хорошие условия. И потому что они после Второй мировой войны стали во многом монополисты и мощным государством - за наш счет. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. И пока доллар они монополизировали и печатают, до тех пор они будут передовыми", - пояснил Лукашенко.
Он также сообщил, что Запад всеми силами пытается сохранить миропорядок, основанный на его правилах, чтоб продолжить "сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран".
Белоруссия с такой перспективой не согласна. По мнению Лукашенко, плохая перспектива и следует "в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние". Если же военного противостояния не избежать, то Минск готов к применению российского ядерного оружия и такого развития событий, отметил Лукашенко, на Западе очень боятся.