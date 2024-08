https://ukraina.ru/20240821/1056980645.html

Свинья, которую подложили Германии в 2022-ом году, стала переходящей

Свинья, которую подложили Германии в 2022-ом году, стала переходящей

Призыв премьер-министра Польши Дональда Туска к тем, кто поддерживал строительство газопровода "Северный поток" "извиниться и замолчать" ошеломил немецких чиновников, но они не будут отвечать на его словам, чтобы не ухудшать отношения с Варшавой, пишет 20 августа The Wall Street Journal

По словам источника издания, немецкое правительство приняло это решение, руководствуясь тем, что Берлину и Варшаве нужно сотрудничать и вместе поддерживать Украину.Жесткое заявление премьера Польши в адрес немецких партнеров по Евросоюзу было вызвано новыми данными расследования обстоятельств взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток — 2", которые произошли осенью 2022 года.В середине августа Генеральная прокуратура Польши сообщила, что украинский водолаз Владимир З., подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1,2", ордер на арест которого выдала немецкая сторона, вернулся в начале июля домой на Украину. До этого он вместе с семьей проживал в пригороде Варшавы, но как только появился ордер на его арест, он скрылся на территории Украины.Это бывшему экс-главе разведки Германии Августу Ханнингу дало повод предположить в интервью СМИ, что Варшава могла содействовать Киеву в проведении атаки."Всем инициаторам и покровителям "Северного потока – 1 и 2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, — извиниться и замолчать", — в ответ на это посоветовал Туск немецким чиновникам на своей странице в соцсетях.Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Почти сразу же подтвердилась версия о выводе газопроводов из строя специально организованным взрывом. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России тут же инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Независимые расследования обстоятельств инцидента начали Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, а также Германия, чьи экономические интересы эта диверсия непосредственно затронула. Россия требовала участия в совместном расследовании, но ей было отказано под предлогом, что именно российские власти по некоторым подозрениям стояли за атакой на газопроводы.МИД России отказался признавать итоги расследования, проведенного без участия Москвы, а Дмитрий Песков заявил, что западные расследования направлены на возложение вины на Россию.В феврале 2024 года прокуратуры Швеции и Дании приняли решение о прекращении расследования, сославшись на то, что дело находится вне юрисдикции их стран.С самого начала на Западе рассматривалась версия о причастности России к случившемуся, но со временем в западной прессе стали появляться и другие версии, свидетельствующие о причастности США, Великобритании и самой Украины к данному теракту.Уже осенью 2022 года предприниматель Ким Дотком опубликовал твит, в котором говорилось о сообщении со словами it’s done, которое тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс якобы отправила госсекретарю США Этнони Блинкену после взрывов. В ответ на эти обвинения в британских изданиях появились публикации о том, что телефон Трасс был взломан в ходе летней предвыборной кампании и после этого он был помещен в охраняемый правительственный сейф. Поэтому премьер не могла отправить с него сообщение в сентябре, утверждали британские журналисты.В декабре 2023 года американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack сообщил, что США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО. По его словам, подготовка операции была закончена к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре.Журналист предположил, что первоначальная цель могла состоять в том, чтобы убедить Россию не начинать спецоперацию на Украине, однако то, что сама диверсия произошла в сентябре прошлого года говорит о том, что атаку переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева.Время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как в Белом доме опасались того, что руководство Германии может дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией, допустил Херш.Версия о причастности Украины к диверсии на "Северном потоке" появилась в западной прессе в начале марта 2023 года. Об этом писало американские издание The New York Times, а также немецкие Die Zeit, ARDи SWR. Немецкие издания, сославшись на материалы расследования, сообщили, что 6-8 сентября в районе взрывов побывала 15-метровая яхта с неизвестным грузом, арендованная польской компанией и принадлежащая двум украинцам. По данным СМИ, в операции участвовали шесть человек. Судно они вернули владельцу неубранным, а на столе в каюте следователи обнаружили следы взрывчатки. The Times писал, что имя заказчика и спонсора атаки известно западным разведкам и что речь идет об украинце, который связан с руководством страны.В середине августа этого года западная пресса снова стала проявлять интерес к расследованию на российском газопроводе. Так The Wall Street Journal 15 августа опубликовал статью, в которой утверждается, что операцию по подрыву "Северных потоков" подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов весной 2022 года и что за ее исполнением стоит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.По словам источников издания, план изначально одобрил Владимир Зеленский, но потом о нем узнало ЦРУ и призвало прекратить операцию. Зеленский отдал соответствующий приказ Залужному, но тот его не исполнил и продолжил подготовку.К разработке нового плана операции команда Залужного привлекла офицеров спецназа, у которых был опыт в организации "рискованных тайных миссий" против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского, утверждает издание. О причастности Червинского к координации атаки на газопроводы ранее писали The Washington Post и Der Spiegel.По версии NYT,Червинский решил задействовать в операции парусную яхту Bavaria Cruiser 50 Andromeda и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом работы в море. Теперь, как оказалось, один из тех шести проживал в Польше, потом узнал о том, что в Германии его намерены привлечь к ответственности и тихо перебрался обратно на Украину.Такую версию в соответствии с которой теракты на "Северных потоках" осуществили дайверы-любители официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 августа назвала информационным вбросом и "попыткой истинных заказчиков снять с себя ответственность" за теракт на газопроводе.Примечательно, что этот вброс появился на фоне намеков западных журналистов о готовящихся переговорах по окончанию украинского конфликта. Можно сказать, что за этими публикациями скрывается более глубокая символика, так как сам теракт был первой заявкой Запада на бескомпромиссную борьбу с Россией. Соответственно, если Запад в результате расследования обозначит виновных в этом инциденте вне России, как об этом изначально заявлялось, это будет первый сигнал о его готовности эту борьбу прекратить.Оправдано ли рассматривать новые публикации о взрывах на газопроводе сигналом к готовящимся переговорам в интервью Украина.ру рассказывает политолог Михаил Павлив.По его словам, за организацией взрывов на "Северных потоках" стоит международное разведывательное сообщество — никакие "любители" не могли бы выполнить эту операцию без поддержки как минимум нескольких спецслужб."В моем понимании история с Потоками, это такая "вещь в себе", трехсторонняя. Это реальная спецоперация западных спецслужб. Я не знаю, кто был ее вдохновителем и руководителем, но это сложная по исполнению и еще более сложная по информационному прикрытию операция. Здесь имеется в виду не публичное прикрытие, а радиоразведка, спутники, которые должны были "ослепнуть" ненадолго. Ранее озвучивались разные версии, в ней могли участвовать норвежцы, американцы, британцы… но это именно совместная работа", - рассказал Павлив.Второй момент который потребовалось обеспечить после исполнения терактов была кампании по информационному прикрытию в СМИ, продолжил он."Сначала нужно было прикрыть американцев, в которых сразу ткнули пальцем. Также обвинили Шольца, потому что он мог знать о готовящейся операции, но ничего не сделал, чтобы ее остановить. А это прямая коммерческая потеря Германии — стоимость углеводородов касается роста немецкой экономики", - отметил эксперт.Третья составляющая спецоперации — это уже операция прикрытия "на земле", касающаяся тех украинцев, которые обозначены в СМИ как непосредственные исполнители теракта, продолжил Павлив."Вполне вероятно, что их изначально вслепую использовали как некую подготовку. Чтобы сейчас могли рассказать про этих водолазов, которые якобы некоторое время были в Польше. Это классическая деятельность по прикрытию работы спецслужб при таких сложных операциях", - полагает политолог.По словам Павлива, всю эту историю вокруг расследования теракта на "Северных потоках" Запад вполне мог актуализировать в контексте подготовки некой "дорожной карты" для будущих переговоров с Россией."Вопрос подрыва газопроводов и ответственности за эту диверсию наше военно-политическое руководство в том или ином формате несомненно ставит перед Западом. Кто виноват и кто понесет ответственность за это? И если в сегодняшней ситуации санкций и "холодной войны" с Россией на этот вопрос Запад может не отвечать, в случае открытия переговорного трека, ответ дать придется. Даже если этот ответ не вполне устроит все стороны", - предположил Павлив.Именно поэтому украинский след появился в версии о взрывах, отметил политолог."Они и так во всех вопросах оказываются крайними. Лично Зеленского Запад уводит из-под удара и все вешает на Залужного, хотя это нонсенс. Я не пытаюсь быть его адвокатом, просто он был главой ВСУ, а эта операция по своему содержанию была диверсионной. Если там есть украински след, в этом мог быть замешен Буданов*, но не Залужный", - рассказал Павлив.Однако, даже если имя Залужного в СМИ упоминается в контексте исполнения теракта на "Северных потоках", это не значит, что он будет призван к ответственности, считает политолог. Что касается тех украинских граждан, которые названы в качестве непосредственных исполнителей, они могут быть осуждены, но вряд ли они попадут в тюрьму, полагает Павлив."Их следы уже теряются. Я не удивлюсь если этот персонаж, который якобы жил в Польше, а потом уехал на Украину и про которого уже сказали, что он пошел воевать против России, вдруг погибнет на фронте", - заявил Михаил Павлив.Но пока идут разбирательства и возможная подготовка переговорного трека с Россией, в самой коалиции участников теракта началось своеобразное шевеления в поиске того, на кого бы спихнуть вину. По сути, наиболее пострадавшей (за исключением России,) является, конечно, Германия. Взорвав Потоки, западное сообщество подложило ей, как говорят в России, свинью. Теперь и сама Германия ищет того, кто бы мог ответить за кризис в ее экономике, напрямую связанный с этим терактом. И обвиняет Польшу. В общем, свинья, которую подложили Германии, теперь стала переходящей. Никто не хочет нести ответственность. Но очевидно, белыми и пушистыми из этой истории никому выйти не удастся. Если, конечно, наши предположения о подготовке переговорного процесса верны.Подробно о последней версии западных СМИ по поводу диверсии на "Северных потоках" в статье Василия Стоякина "Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"*Признан террористом и экстремистом, объявлен в РФ в розыск.

