Свинья, которую подложили Германии в 2022-ом году, стала переходящей
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Командование обороны Дании
Призыв премьер-министра Польши Дональда Туска к тем, кто поддерживал строительство газопровода "Северный поток" "извиниться и замолчать" ошеломил немецких чиновников, но они не будут отвечать на его словам, чтобы не ухудшать отношения с Варшавой, пишет 20 августа The Wall Street Journal
По словам источника издания, немецкое правительство приняло это решение, руководствуясь тем, что Берлину и Варшаве нужно сотрудничать и вместе поддерживать Украину.
Жесткое заявление премьера Польши в адрес немецких партнеров по Евросоюзу было вызвано новыми данными расследования обстоятельств взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток — 2", которые произошли осенью 2022 года.
В середине августа Генеральная прокуратура Польши сообщила, что украинский водолаз Владимир З., подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1,2", ордер на арест которого выдала немецкая сторона, вернулся в начале июля домой на Украину. До этого он вместе с семьей проживал в пригороде Варшавы, но как только появился ордер на его арест, он скрылся на территории Украины.
Это бывшему экс-главе разведки Германии Августу Ханнингу дало повод предположить в интервью СМИ, что Варшава могла содействовать Киеву в проведении атаки.
"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока – 1 и 2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, — извиниться и замолчать", — в ответ на это посоветовал Туск немецким чиновникам на своей странице в соцсетях.
Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Почти сразу же подтвердилась версия о выводе газопроводов из строя специально организованным взрывом. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России тут же инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Независимые расследования обстоятельств инцидента начали Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, а также Германия, чьи экономические интересы эта диверсия непосредственно затронула. Россия требовала участия в совместном расследовании, но ей было отказано под предлогом, что именно российские власти по некоторым подозрениям стояли за атакой на газопроводы.
МИД России отказался признавать итоги расследования, проведенного без участия Москвы, а Дмитрий Песков заявил, что западные расследования направлены на возложение вины на Россию.
В феврале 2024 года прокуратуры Швеции и Дании приняли решение о прекращении расследования, сославшись на то, что дело находится вне юрисдикции их стран.
15 августа, 20:48А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначеныВслед за данными немецкой прокураторы о причастности к подрыву газопроводов "Северные потоки" украинцев, в американском влиятельном издании тоже вышла разгромная статья. В ней утверждается, что диверсию санкционировали на высшем уровне – теракт одобрили Зеленский и Залужный.
С самого начала на Западе рассматривалась версия о причастности России к случившемуся, но со временем в западной прессе стали появляться и другие версии, свидетельствующие о причастности США, Великобритании и самой Украины к данному теракту.
Уже осенью 2022 года предприниматель Ким Дотком опубликовал твит, в котором говорилось о сообщении со словами it’s done, которое тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс якобы отправила госсекретарю США Этнони Блинкену после взрывов. В ответ на эти обвинения в британских изданиях появились публикации о том, что телефон Трасс был взломан в ходе летней предвыборной кампании и после этого он был помещен в охраняемый правительственный сейф. Поэтому премьер не могла отправить с него сообщение в сентябре, утверждали британские журналисты.
В декабре 2023 года американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack сообщил, что США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО. По его словам, подготовка операции была закончена к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре.
Журналист предположил, что первоначальная цель могла состоять в том, чтобы убедить Россию не начинать спецоперацию на Украине, однако то, что сама диверсия произошла в сентябре прошлого года говорит о том, что атаку переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева.
Время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как в Белом доме опасались того, что руководство Германии может дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией, допустил Херш.
Версия о причастности Украины к диверсии на "Северном потоке" появилась в западной прессе в начале марта 2023 года. Об этом писало американские издание The New York Times, а также немецкие Die Zeit, ARDи SWR. Немецкие издания, сославшись на материалы расследования, сообщили, что 6-8 сентября в районе взрывов побывала 15-метровая яхта с неизвестным грузом, арендованная польской компанией и принадлежащая двум украинцам. По данным СМИ, в операции участвовали шесть человек. Судно они вернули владельцу неубранным, а на столе в каюте следователи обнаружили следы взрывчатки. The Times писал, что имя заказчика и спонсора атаки известно западным разведкам и что речь идет об украинце, который связан с руководством страны.
В середине августа этого года западная пресса снова стала проявлять интерес к расследованию на российском газопроводе. Так The Wall Street Journal 15 августа опубликовал статью, в которой утверждается, что операцию по подрыву "Северных потоков" подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов весной 2022 года и что за ее исполнением стоит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
По словам источников издания, план изначально одобрил Владимир Зеленский, но потом о нем узнало ЦРУ и призвало прекратить операцию. Зеленский отдал соответствующий приказ Залужному, но тот его не исполнил и продолжил подготовку.
К разработке нового плана операции команда Залужного привлекла офицеров спецназа, у которых был опыт в организации "рискованных тайных миссий" против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского, утверждает издание. О причастности Червинского к координации атаки на газопроводы ранее писали The Washington Post и Der Spiegel.
По версии NYT,Червинский решил задействовать в операции парусную яхту Bavaria Cruiser 50 Andromeda и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом работы в море. Теперь, как оказалось, один из тех шести проживал в Польше, потом узнал о том, что в Германии его намерены привлечь к ответственности и тихо перебрался обратно на Украину.
Такую версию в соответствии с которой теракты на "Северных потоках" осуществили дайверы-любители официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 августа назвала информационным вбросом и "попыткой истинных заказчиков снять с себя ответственность" за теракт на газопроводе.
Примечательно, что этот вброс появился на фоне намеков западных журналистов о готовящихся переговорах по окончанию украинского конфликта. Можно сказать, что за этими публикациями скрывается более глубокая символика, так как сам теракт был первой заявкой Запада на бескомпромиссную борьбу с Россией. Соответственно, если Запад в результате расследования обозначит виновных в этом инциденте вне России, как об этом изначально заявлялось, это будет первый сигнал о его готовности эту борьбу прекратить.
15 августа, 14:39Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского После последних громких обвинений в адрес Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" (СП и СП-2) в этом деле наметился однозначный откат, и стройный хор голосов опять утверждает: неонацистский режим в Киев и его просроченный фюрер Владимир Зеленский не виноваты.
Оправдано ли рассматривать новые публикации о взрывах на газопроводе сигналом к готовящимся переговорам в интервью Украина.ру рассказывает политолог Михаил Павлив.
По его словам, за организацией взрывов на "Северных потоках" стоит международное разведывательное сообщество — никакие "любители" не могли бы выполнить эту операцию без поддержки как минимум нескольких спецслужб.
"В моем понимании история с Потоками, это такая "вещь в себе", трехсторонняя. Это реальная спецоперация западных спецслужб. Я не знаю, кто был ее вдохновителем и руководителем, но это сложная по исполнению и еще более сложная по информационному прикрытию операция. Здесь имеется в виду не публичное прикрытие, а радиоразведка, спутники, которые должны были "ослепнуть" ненадолго. Ранее озвучивались разные версии, в ней могли участвовать норвежцы, американцы, британцы… но это именно совместная работа", - рассказал Павлив.
Второй момент который потребовалось обеспечить после исполнения терактов была кампании по информационному прикрытию в СМИ, продолжил он.
"Сначала нужно было прикрыть американцев, в которых сразу ткнули пальцем. Также обвинили Шольца, потому что он мог знать о готовящейся операции, но ничего не сделал, чтобы ее остановить. А это прямая коммерческая потеря Германии — стоимость углеводородов касается роста немецкой экономики", - отметил эксперт.
Третья составляющая спецоперации — это уже операция прикрытия "на земле", касающаяся тех украинцев, которые обозначены в СМИ как непосредственные исполнители теракта, продолжил Павлив.
"Вполне вероятно, что их изначально вслепую использовали как некую подготовку. Чтобы сейчас могли рассказать про этих водолазов, которые якобы некоторое время были в Польше. Это классическая деятельность по прикрытию работы спецслужб при таких сложных операциях", - полагает политолог.
По словам Павлива, всю эту историю вокруг расследования теракта на "Северных потоках" Запад вполне мог актуализировать в контексте подготовки некой "дорожной карты" для будущих переговоров с Россией.
"Вопрос подрыва газопроводов и ответственности за эту диверсию наше военно-политическое руководство в том или ином формате несомненно ставит перед Западом. Кто виноват и кто понесет ответственность за это? И если в сегодняшней ситуации санкций и "холодной войны" с Россией на этот вопрос Запад может не отвечать, в случае открытия переговорного трека, ответ дать придется. Даже если этот ответ не вполне устроит все стороны", - предположил Павлив.
Именно поэтому украинский след появился в версии о взрывах, отметил политолог.
"Они и так во всех вопросах оказываются крайними. Лично Зеленского Запад уводит из-под удара и все вешает на Залужного, хотя это нонсенс. Я не пытаюсь быть его адвокатом, просто он был главой ВСУ, а эта операция по своему содержанию была диверсионной. Если там есть украински след, в этом мог быть замешен Буданов*, но не Залужный", - рассказал Павлив.
Однако, даже если имя Залужного в СМИ упоминается в контексте исполнения теракта на "Северных потоках", это не значит, что он будет призван к ответственности, считает политолог. Что касается тех украинских граждан, которые названы в качестве непосредственных исполнителей, они могут быть осуждены, но вряд ли они попадут в тюрьму, полагает Павлив.
"Их следы уже теряются. Я не удивлюсь если этот персонаж, который якобы жил в Польше, а потом уехал на Украину и про которого уже сказали, что он пошел воевать против России, вдруг погибнет на фронте", - заявил Михаил Павлив.
Но пока идут разбирательства и возможная подготовка переговорного трека с Россией, в самой коалиции участников теракта началось своеобразное шевеления в поиске того, на кого бы спихнуть вину. По сути, наиболее пострадавшей (за исключением России,) является, конечно, Германия. Взорвав Потоки, западное сообщество подложило ей, как говорят в России, свинью. Теперь и сама Германия ищет того, кто бы мог ответить за кризис в ее экономике, напрямую связанный с этим терактом. И обвиняет Польшу. В общем, свинья, которую подложили Германии, теперь стала переходящей. Никто не хочет нести ответственность. Но очевидно, белыми и пушистыми из этой истории никому выйти не удастся. Если, конечно, наши предположения о подготовке переговорного процесса верны.
Подробно о последней версии западных СМИ по поводу диверсии на "Северных потоках" в статье Василия Стоякина "Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"
*Признан террористом и экстремистом, объявлен в РФ в розыск.