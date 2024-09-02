https://ukraina.ru/20240902/1057187542.html

Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительство

Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительство - 02.09.2024 Украина.ру

Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительство

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, следует из результатов голосования, передает ZDF. Издание Financial Times указывает, что ее триумф является результатом недовольства жителей страны, в том числе в вопросах помощи Украине , а Politico пишет, что успех АдГ - удар по политическому центру ФРГ

2024-09-02T14:44

2024-09-02T14:44

2024-09-02T14:44

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Так ли это в беседе с журналистом издания Украина.ру объяснил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.В минувшие выходные в Германии прошли региональные выборы в двух федеральных округах — Тюрингии и Саксонии. "Альтернатива для Германии" получила 32 из 88 мест, набрав 32,8% голосов. На втором месте осказался Христианско-демократический союз (ХДС), у которого 23,6% голосов и 23 места. Замыкает тройку "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) с 12% голосов (15 мест).Как и партия Вагенкнехт, АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией. За это обе политические силы считают "пропутинскими", а сами лидеры партий этого официально не подтверждают и не отрицают, подогревая интерес. Чего стоит только приезд на избирательный участок лидера "Альтернативы для Германии" в Тюрингии Бьорна Хёке на русской "Ниве". Несмотря на раздутую в СМИ шумиху, дело обстоит иначе, уверяет Борисов. В первую очередь региональные выборы в ФРГ следует рассматривать через призму будущих федеральных, считает германист. Накануне, 1 сентября, стартовала предвыборная кампания по голосованию в Бундестаг. В сентябре 2025 года вероятнее всего победит Христианско-демократический союз (ХДС), уверен собеседник. У этой партии есть определенный задел на будущее - несмотря на травлю в прессе и титанические усилия спецслужб, АдГ состоялась, добилась определенного успеха и будет продолжать развиваться. С другой стороны, обозреватель напомнил содержание Шестого пункта Устава "Альтернативы для Германии", где главенствующая роль определена НАТО, как единственно верного направления для ФРГ. Даже несмотря на то, что "Альтернатива для Германии" намеревалась создать в Европарламенте парламентскую группу "Суверенисты", симпатизирующую России, это не свидетельствует о так называемых "пропутинских" взглядах. В реальности, пророссийских лидеров в партии меньшинство, в то время как в отношении Североатлантического альянса существует полный консенсус, подчеркнул Борисов. "АдГ, конечно, не является ни симпатизирующей России, ни профашистской. В 6 пункте устава "Альтернативы для Германии" четко указано, что НАТО - главная сила на которую ФРГ следует ориентироваться, а слушаться альянс необходимо. И АдГ придерживаются этого пункта, что подтверждает ситуация, произошедшая после саммита НАТО, когда Писториус и Шольц заявили о планах размещения американских ракет в ФРГ, а партия АдГ ни слова не сказала против. Никакой критики не прозвучало", - добавил германист. В самой "Альтернативе для Германии" результаты в Тюрингии назвали не иначе как "сенсационными". Сопредседатель партии Тино Хрупалла подчеркнул, что голосование является "историческим". Ему вторит издание Guardian, которое утверждает, что результаты выборов в Тюрингии и Саксонии рисуют картину Германии, в которой восточные и западные регионы отдаляются все больше друг от друга. И будущее у немецкой оппозиции действительно есть. Об этом говорит триумф Сары Вагенкнехт, сумевшей в короткий срок добиться успеха у части электората. "Да, 12% голосов - это впечатляющий показатель. Например, партии "Зеленые" потребовалось не менее пяти лет, чтобы набрать пять процентов для того, чтобы начать избираться. Сегодня же Вагенкнехт добилась такого успеха и вполне может создать правительственную коалицию, но здесь и кроется самое уязвимое место этой партии, потому что "Союз Сары Вагенкнехт" фактически создавался на обломках партии "Левые" и левого крыла СДПГ (Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца). Это все протестный электорат, а ХДС - правая партия. История и логика подсказывает, что большая партия будет определять политику и, если малая партия ("Союз Вагенкнехт") войдет в коалицию с ХДС, то она в любом случае будет вынуждена идти на компромиссы, что негативно скажется на будущем партии Вагенкнехт, отвернет тех, кто проголосовал за нее", - отметил Тимофей Борисов. По его словам, сегодня есть еще один хитрый вариант о котором не говорят. Есть такое понятие в немецкой политике как толерирунг, который подразумевает, что малая партия вроде бы не входит в коалицию, но она "толерантно поддерживает" большую партию. Это привлекательный вариант для Вагенкнехт, потому что все провалы ХДС не будут сказываться на ней- формально она не объединена с Христианско-демократическим союзом, считает Борисов. Писать о связи с РФ или пророссийских симпатиях немецких партий - скорее выдавать желаемое за действительное. Очевидно, что итоги региональных выборов являются результатом недовольства граждан политикой Берлина, которые в полноте осознают чем обернулся разрыв контрактов с Москвой. Рост цен, закрытие предприятий и упадок экономики - реалии сегодняшнего дня, а силы способные изменить немецкое завтра пока лишь на стадии организации.Подробнее о том, куда ведут Германию и при чём здесь Украина смотрите в интервью политолога-германоведа, старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Камкина в эфире Украина.ру

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