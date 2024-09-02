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Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада
Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада - 02.09.2024 Украина.ру
Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада
Запад желает вести сытый образ жизни, паразитировать на других странах и не желает умирать в ядерной войне. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2024-09-02T15:36
2024-09-02T15:36
2024-09-02T16:20
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ядерное оружие
ядерная война
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Рассказывая о роли "ядерного щита", созданного Советским Союзом и унаследованным Российской Федерацией, Лукашенко обратился к проблемам Белоруссии. По его мнению, западное давление имеет пределы и немалую роль в этом играет ядерное оружие как фактор сдерживания."Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, - нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись - будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь - у тех, кто принимает эти решения", - цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.Лукашенко обратил внимание, что введение незаконных санкций, различные рестрикции, расцвет шовинистических, националистических и других разрушительных идеологий на Западе - это звенья одной цепи."Подчиненные единственной цели - всеми силами сохранить миропорядок, основанный на их правилах. Правилах, которые обеспечивают им сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран, - отметил Лукашенко. - И нас втягивают в данное противостояние. Пока в сферах экономики, науки и технологий. Но цель - превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира".По его мнению, перед руководством постсоветской республики стоит задача осуществления очередной революции, но не политической."Наша задача - в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента. Поскольку завтра вам работать на производстве, идти в лаборатории, двигать вперед научную мысль. Мы рассчитываем на вас. Рассчитываем, что вы будете готовы приложить колоссальные усилия для достижения поставленной перед государством цели", - пояснил белорусский лидер.Также на эту тему: "Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противниковРанее на эту тему: Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении Также в августе Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"
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новости, белоруссия, россия, запад, александр лукашенко, революционер, революция, модернизация, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, союзное государство
Новости, Белоруссия, Россия, Запад, Александр Лукашенко, революционер, революция, модернизация, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, Союзное государство
Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада
15:36 02.09.2024 (обновлено: 16:20 02.09.2024)
Запад желает вести сытый образ жизни, паразитировать на других странах и не желает умирать в ядерной войне. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
Рассказывая о роли "ядерного щита", созданного Советским Союзом и унаследованным Российской Федерацией, Лукашенко обратился к проблемам Белоруссии. По его мнению, западное давление имеет пределы и немалую роль в этом играет ядерное оружие как фактор сдерживания.
"Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, - нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись - будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь - у тех, кто принимает эти решения", - цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко обратил внимание, что введение незаконных санкций, различные рестрикции, расцвет шовинистических, националистических и других разрушительных идеологий на Западе - это звенья одной цепи.
"Подчиненные единственной цели - всеми силами сохранить миропорядок, основанный на их правилах. Правилах, которые обеспечивают им сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран, - отметил Лукашенко. - И нас втягивают в данное противостояние. Пока в сферах экономики, науки и технологий. Но цель - превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира".
По его мнению, перед руководством постсоветской республики стоит задача осуществления очередной революции, но не политической.
"Наша задача - в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента. Поскольку завтра вам работать на производстве, идти в лаборатории, двигать вперед научную мысль. Мы рассчитываем на вас. Рассчитываем, что вы будете готовы приложить колоссальные усилия для достижения поставленной перед государством цели", - пояснил белорусский лидер.