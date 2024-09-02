https://ukraina.ru/20240902/1057190538.html

Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада

Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада - 02.09.2024 Украина.ру

Ядерный ответ будет, а погибать они больше не хотят - Лукашенко о сытой жизни Запада

Запад желает вести сытый образ жизни, паразитировать на других странах и не желает умирать в ядерной войне. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2024-09-02T15:36

2024-09-02T15:36

2024-09-02T16:20

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ядерная война

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Рассказывая о роли "ядерного щита", созданного Советским Союзом и унаследованным Российской Федерацией, Лукашенко обратился к проблемам Белоруссии. По его мнению, западное давление имеет пределы и немалую роль в этом играет ядерное оружие как фактор сдерживания."Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, - нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись - будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь - у тех, кто принимает эти решения", - цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.Лукашенко обратил внимание, что введение незаконных санкций, различные рестрикции, расцвет шовинистических, националистических и других разрушительных идеологий на Западе - это звенья одной цепи."Подчиненные единственной цели - всеми силами сохранить миропорядок, основанный на их правилах. Правилах, которые обеспечивают им сытую жизнь прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран, - отметил Лукашенко. - И нас втягивают в данное противостояние. Пока в сферах экономики, науки и технологий. Но цель - превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира".По его мнению, перед руководством постсоветской республики стоит задача осуществления очередной революции, но не политической."Наша задача - в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента. Поскольку завтра вам работать на производстве, идти в лаборатории, двигать вперед научную мысль. Мы рассчитываем на вас. Рассчитываем, что вы будете готовы приложить колоссальные усилия для достижения поставленной перед государством цели", - пояснил белорусский лидер.Также на эту тему: "Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противниковРанее на эту тему: Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении Также в августе Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"

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новости, белоруссия, россия, запад, александр лукашенко, революционер, революция, модернизация, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, союзное государство