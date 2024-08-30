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Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу

Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу - 30.08.2024 Украина.ру

Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу

Правоохранители планомерно работают с задержанными бывшими подчиненными экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил 30 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-08-30T13:28

2024-08-30T13:28

2024-08-30T13:28

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"Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", - сказал официальный представитель Кремля на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу.Он отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут.Накануне главное военное следственное управление СК России возбудило дело в отношении экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в мошенничестве в 2021-2024 годах в связи с деятельностью парка "Патриот". По версии следствия, речь идет о незаконном обогащении - совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Они в начале августа были арестованы по делу о мошенничестве.Кроме того, в начале августа был арестован гендиректор российского акционерного общества "Военторг" Владимир Павлов по обвинению в хищении средств Минобороны РФ. По версии следствия, Павлов обеспечил закупку армейских несессеров в рамках госконтракта по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей.В июле арестовали бывшего замминистра обороны России генерала Дмитрия Булгакова. По версии следствия, при нем была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам. Ущерб от его деятельности в СК оценили в 1,3 млрд рублей.Подробнее - в материале Особняк на "Рублевке" и картонные "битлы". Суд арестовал гендиректора "Военторга" на сайте Украина.ру.

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