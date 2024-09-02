"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников - 02.09.2024 Украина.ру
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"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников - 02.09.2024 Украина.ру
"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
Боевые действия на территории Украины являются и белорусской проблемой тоже. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2024-09-02T15:03
2024-09-02T15:03
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александр лукашенко
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союзное государство
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антибелорусские санкции
многополярный мир
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В мире идёт очень жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями. Эта борьба идёт не только в медийном пространстве или экономике, но и на поле боя, считает Лукашенко. США не выдержат эту войну, мир будет развиваться по своим законам и в итоге станет многополярным, уверен он."Подобрались прямо к нам. Война в Украине - это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить", - заявил Лукашенко.Он также обратил внимание, что война идёт не только там. Белоруссии приходится весьма непросто и против неё развязана экономическая война."Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного", - сообщил студентам Лукашенко.По его словам, постсоветская республика продолжает развиваться в сложных условиях, как отметили в пресс-службе президента Белоруссии – "в том числе в условиях незаконных варварских санкций".Также на эту тему: Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на УкраинеВ августе сообщалось, что Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России Также в августе выяснилось, что Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
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новости, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, сво, союзное государство, санкции, антибелорусские санкции, многополярный мир
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, СВО, Союзное государство, санкции, антибелорусские санкции, многополярный мир

"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников

15:03 02.09.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Боевые действия на территории Украины являются и белорусской проблемой тоже. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
В мире идёт очень жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями. Эта борьба идёт не только в медийном пространстве или экономике, но и на поле боя, считает Лукашенко. США не выдержат эту войну, мир будет развиваться по своим законам и в итоге станет многополярным, уверен он.
"Подобрались прямо к нам. Война в Украине - это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить", - заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что война идёт не только там. Белоруссии приходится весьма непросто и против неё развязана экономическая война.
"Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного", - сообщил студентам Лукашенко.
По его словам, постсоветская республика продолжает развиваться в сложных условиях, как отметили в пресс-службе президента Белоруссии – "в том числе в условиях незаконных варварских санкций".
"И только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, с африканскими странами, нам удается балансировать", - обратил внимание Лукашенко.
Также на эту тему: Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине
В августе сообщалось, что Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
Также в августе выяснилось, что Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСВОСоюзное государствосанкцииантибелорусские санкциимногополярный мир
 
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Заголовок открываемого материала
15:03"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
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