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"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников - 02.09.2024 Украина.ру
"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
Боевые действия на территории Украины являются и белорусской проблемой тоже. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2024-09-02T15:03
2024-09-02T15:03
2024-09-02T15:03
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александр лукашенко
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В мире идёт очень жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями. Эта борьба идёт не только в медийном пространстве или экономике, но и на поле боя, считает Лукашенко. США не выдержат эту войну, мир будет развиваться по своим законам и в итоге станет многополярным, уверен он."Подобрались прямо к нам. Война в Украине - это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить", - заявил Лукашенко.Он также обратил внимание, что война идёт не только там. Белоруссии приходится весьма непросто и против неё развязана экономическая война."Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного", - сообщил студентам Лукашенко.По его словам, постсоветская республика продолжает развиваться в сложных условиях, как отметили в пресс-службе президента Белоруссии – "в том числе в условиях незаконных варварских санкций".Также на эту тему: Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на УкраинеВ августе сообщалось, что Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России Также в августе выяснилось, что Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, сво, союзное государство, санкции, антибелорусские санкции, многополярный мир
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, СВО, Союзное государство, санкции, антибелорусские санкции, многополярный мир
"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
Боевые действия на территории Украины являются и белорусской проблемой тоже. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко на мероприятии "Открытый микрофон с президентом", сообщает пресс-служба президента Белоруссии
В мире идёт очень жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями. Эта борьба идёт не только в медийном пространстве или экономике, но и на поле боя, считает Лукашенко. США не выдержат эту войну, мир будет развиваться по своим законам и в итоге станет многополярным, уверен он.
"Подобрались прямо к нам. Война в Украине - это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить", - заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что война идёт не только там. Белоруссии приходится весьма непросто и против неё развязана экономическая война.
"Я просто пытаюсь как Главнокомандующий Вооруженными Силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого напряжения военного", - сообщил студентам Лукашенко.
По его словам, постсоветская республика продолжает развиваться в сложных условиях, как отметили
в пресс-службе президента Белоруссии – "в том числе в условиях незаконных варварских санкций".
"И только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, с африканскими странами, нам удается балансировать", - обратил внимание Лукашенко.