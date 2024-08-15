Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении - 15.08.2024 Украина.ру
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Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении
Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении - 15.08.2024 Украина.ру
Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении
Белоруссия не желает воевать "против всего НАТО" и готова отразить атаку на свои границы. Об этом 15 августа завил президент страны Александр Лукашенко в интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия"
2024-08-15T16:42
2024-08-15T16:46
новости
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
всу
государственная граница
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По его словам, в районе белорусско-украинской государственной границы определены бригады, батальонные тактические группы для действий. Их там планируется более 20, приводит его слова в интервью пресс-служба президента Белоруссии.При этом Лукашенко заметил, что ни Москва, ни Минск не заинтересованы увеличивать линию боевых действий ещё на 1,2 тыс. км. вдобавок к 1 тыс. км. СВО. Он уверен, что в противном случае "надо объявлять мобилизацию" и этого "хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество".Отвечая на вопрос о готовности нажать "красную кнопку" Лукашенко сказал российскому журналисту, что слышал об обсуждении темы применения ядерного оружия.Он также напомнил о договорённостях с Москвой ввести российские войска в случае агрессии в отношении Белоруссии."Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом (речь о начальном этапе Великой Отечественной войны. - Прим. президентской пресс-службы)? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно", - уточнил Лукашенко.Подробнее о поводе для напряжённости на белорусско-украинской границе – в публикации Украина.ру В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, всу, государственная граница, союзное государство, бпла, провокация, ядерное оружие
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, государственная граница, Союзное государство, БПЛА, провокация, Ядерное оружие

Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении

16:42 15.08.2024 (обновлено: 16:46 15.08.2024)
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
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Белоруссия не желает воевать "против всего НАТО" и готова отразить атаку на свои границы. Об этом 15 августа завил президент страны Александр Лукашенко в интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия"
По его словам, в районе белорусско-украинской государственной границы определены бригады, батальонные тактические группы для действий. Их там планируется более 20, приводит его слова в интервью пресс-служба президента Белоруссии.
При этом Лукашенко заметил, что ни Москва, ни Минск не заинтересованы увеличивать линию боевых действий ещё на 1,2 тыс. км. вдобавок к 1 тыс. км. СВО. Он уверен, что в противном случае "надо объявлять мобилизацию" и этого "хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество".
"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим, - подчеркнул Лукашенко. - Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено".
Отвечая на вопрос о готовности нажать "красную кнопку" Лукашенко сказал российскому журналисту, что слышал об обсуждении темы применения ядерного оружия.
"По поводу ядерного оружия: слушай, "красные кнопки" уже вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали "красные эти кнопки". Осталось только "самую красную" нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным, принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить", - признался Лукашенко.

"Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (оппонентам за рубежом. - Прим. президентской пресс-службы) прямо сказал (хоть они там и говорят: дурной, применит оружие): "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же - граница нашего Союзного государства", - добавил Лукашенко.
Он также напомнил о договорённостях с Москвой ввести российские войска в случае агрессии в отношении Белоруссии.
"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом (речь о начальном этапе Великой Отечественной войны. - Прим. президентской пресс-службы)? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно", - уточнил Лукашенко.
Подробнее о поводе для напряжённости на белорусско-украинской границе – в публикации Украина.ру В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВСУгосударственная границаСоюзное государствоБПЛАпровокацияЯдерное оружие
 
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