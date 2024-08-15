Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении
16:42 15.08.2024 (обновлено: 16:46 15.08.2024)
© president.gov.byАлександр Лукашенко
© president.gov.by
Белоруссия не желает воевать "против всего НАТО" и готова отразить атаку на свои границы. Об этом 15 августа завил президент страны Александр Лукашенко в интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия"
По его словам, в районе белорусско-украинской государственной границы определены бригады, батальонные тактические группы для действий. Их там планируется более 20, приводит его слова в интервью пресс-служба президента Белоруссии.
При этом Лукашенко заметил, что ни Москва, ни Минск не заинтересованы увеличивать линию боевых действий ещё на 1,2 тыс. км. вдобавок к 1 тыс. км. СВО. Он уверен, что в противном случае "надо объявлять мобилизацию" и этого "хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество".
"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим, - подчеркнул Лукашенко. - Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено".
Отвечая на вопрос о готовности нажать "красную кнопку" Лукашенко сказал российскому журналисту, что слышал об обсуждении темы применения ядерного оружия.
"По поводу ядерного оружия: слушай, "красные кнопки" уже вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали "красные эти кнопки". Осталось только "самую красную" нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным, принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить", - признался Лукашенко.
"Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (оппонентам за рубежом. - Прим. президентской пресс-службы) прямо сказал (хоть они там и говорят: дурной, применит оружие): "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же - граница нашего Союзного государства", - добавил Лукашенко.
"Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (оппонентам за рубежом. - Прим. президентской пресс-службы) прямо сказал (хоть они там и говорят: дурной, применит оружие): "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же - граница нашего Союзного государства", - добавил Лукашенко.
Он также напомнил о договорённостях с Москвой ввести российские войска в случае агрессии в отношении Белоруссии.
"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом (речь о начальном этапе Великой Отечественной войны. - Прим. президентской пресс-службы)? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно", - уточнил Лукашенко.
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