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Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении

Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении - 15.08.2024 Украина.ру

Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении

Белоруссия не желает воевать "против всего НАТО" и готова отразить атаку на свои границы. Об этом 15 августа завил президент страны Александр Лукашенко в интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия"

2024-08-15T16:42

2024-08-15T16:42

2024-08-15T16:46

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По его словам, в районе белорусско-украинской государственной границы определены бригады, батальонные тактические группы для действий. Их там планируется более 20, приводит его слова в интервью пресс-служба президента Белоруссии.При этом Лукашенко заметил, что ни Москва, ни Минск не заинтересованы увеличивать линию боевых действий ещё на 1,2 тыс. км. вдобавок к 1 тыс. км. СВО. Он уверен, что в противном случае "надо объявлять мобилизацию" и этого "хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество".Отвечая на вопрос о готовности нажать "красную кнопку" Лукашенко сказал российскому журналисту, что слышал об обсуждении темы применения ядерного оружия.Он также напомнил о договорённостях с Москвой ввести российские войска в случае агрессии в отношении Белоруссии."Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом (речь о начальном этапе Великой Отечественной войны. - Прим. президентской пресс-службы)? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно", - уточнил Лукашенко.Подробнее о поводе для напряжённости на белорусско-украинской границе – в публикации Украина.ру В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии

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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, всу, государственная граница, союзное государство, бпла, провокация, ядерное оружие