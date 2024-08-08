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Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"

Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет" - 08.08.2024 Украина.ру

Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"

Если рухнет Россия, все остальные государства СНГ будут втянуты в эту воронку. Об этом 8 августа предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества, передает Белта

2024-08-08T14:09

2024-08-08T14:09

2024-08-08T14:09

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"Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - заявил белорусский лидер.Он напомнил, что против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война.Президент предостерег тех, кто ищет выгоду и не сотрудничает с Россией из-за введенных против нее санкций."Я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ - силовых ведомств. И у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. В этой связи я, готовясь к нашей встрече, подумал о главном и хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО на Украине, что многие - и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, - начали какую-то для себя выгоду в этом искать", - сказал лукашенко. Он объяснил, что "многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития". "Некоторые (думают): "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", - отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что жизнь очень изменчивая, и никто не знает, как сложится ситуация. "Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами... Нам надо держаться вместе", - призвал белорусский лидер.Подробнее о содружестве - в материале Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ на сайте Украина.ру.

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