Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет" - 08.08.2024 Украина.ру
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Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"
Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет" - 08.08.2024 Украина.ру
Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"
Если рухнет Россия, все остальные государства СНГ будут втянуты в эту воронку. Об этом 8 августа предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества, передает Белта
2024-08-08T14:09
2024-08-08T14:09
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"Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - заявил белорусский лидер.Он напомнил, что против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война.Президент предостерег тех, кто ищет выгоду и не сотрудничает с Россией из-за введенных против нее санкций."Я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ - силовых ведомств. И у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. В этой связи я, готовясь к нашей встрече, подумал о главном и хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО на Украине, что многие - и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, - начали какую-то для себя выгоду в этом искать", - сказал лукашенко. Он объяснил, что "многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития". "Некоторые (думают): "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", - отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что жизнь очень изменчивая, и никто не знает, как сложится ситуация. "Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами... Нам надо держаться вместе", - призвал белорусский лидер.Подробнее о содружестве - в материале Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, снг
Новости, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, СНГ

Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"

14:09 08.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Если рухнет Россия, все остальные государства СНГ будут втянуты в эту воронку. Об этом 8 августа предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества, передает Белта
"Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война.
"И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - указал Лукашенко.
Президент предостерег тех, кто ищет выгоду и не сотрудничает с Россией из-за введенных против нее санкций.
"Я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ - силовых ведомств. И у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. В этой связи я, готовясь к нашей встрече, подумал о главном и хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО на Украине, что многие - и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, - начали какую-то для себя выгоду в этом искать", - сказал лукашенко.
Он объяснил, что "многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития".
"Некоторые (думают): "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что жизнь очень изменчивая, и никто не знает, как сложится ситуация.
"Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами... Нам надо держаться вместе", - призвал белорусский лидер.
Подробнее о содружестве - в материале Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ на сайте Украина.ру.
 
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