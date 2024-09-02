https://ukraina.ru/20240902/1057188259.html

Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине

Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине - 02.09.2024 Украина.ру

Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине

Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев разъяснил, как следует понимать поведение подразделений ВСУ на захваченных ими временно территориях России и чего ждать самим украинцам.

2024-09-02T14:43

2024-09-02T14:43

2024-09-02T14:43

эксклюзив

сво

украина

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дмитрий киселев

мид рф

обстрелы

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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В настоящее время бои в Курской области продолжаются, ВСУ также обстреливают Белгород и другие города РФ. От обстрелов страдают и гибнут мирные люди."Обыкновенный фашизм, расстрел и насилие над мирными людьми, мародерство", - так охарактеризовал поведение бандеровцев на захваченных ими территориях Дмитрий Киселев в выпуске своей программы 1 сентября. В эфире программы российские военкоры рассказали, как идет зачистка Курской области от нацистской нечисти."Жесточайшие обстрелы Белгорода в последние дни, отчаянные попытки бандеровцев зацепиться в Курской области – очевидная реакция на беспомощность ВСУ по всей линии фронта", - обрисовал Киселев общую картину. По его словам, в Донбассе ВС РФ демонстрируют уверенное превосходство. Освобождены ряд населенных пунктов, в целом имеется продвижение на 80-ти участках общей линии боевого соприкосновения – такой динамики в этом году еще не было.Это итог упорной боевой работы и героизма бойцов, но в то же время и итог просчета Киева, когда лучшие силы ВСУ были сконцентрированы и брошены в Курскую область, а важные участки фронта оказались из-за этого у них оголены, отметил Киселев. Он продолжил: "Цель этой дикой операции была еще и в том, чтобы качнуть наше общество изнутри, но просчитались и здесь".Напротив, заход ВСУ в Курскую область вызвал в российском обществе патриотический подъем – контракт на военную службу сейчас лишь за одни сутки подписывают в среднем 1700 человек, как правило, это мужчины за 30-35 лет – "общий поток в полтора раза выше, чем еще месяц назад".По словам Киселева, это говорит "о единстве общества в трудные для страны времена, о непобедимости нашей державы". А Украина получила мощный удар возмездия – это возмездие "за безжалостные обстрелы Белгорода и за то, что ВСУ творят в Курской области".В Курской области под контролем бандеровцев пока остаются Суджа и еще около 30 малых населенных пунктов. Подавляющее большинство местных жителей в эвакуации, а вот оставшимся приходится туго, "они у ВСУ буквально в заложниках, в беспомощном состоянии, без света и без газа, без медицинской помощи, в нечеловеческих условиях и даже без связи", отметил журналист.Он добавил, что украинские боевики могут там расстрелять любого – и так и делают. Многих хватают и увозят в неизвестном направлении, вестей о них после этого нет. В программе продемонстрировали кадры мародерства и грабежей.Но важно то, что на Курском направлении враг остановлен, сейчас идет его планомерное уничтожение, этим занята группировка войск "Север". По данным МО РФ, всего с 6 августа враг потерял на Курском направлении около девяти тысяч военнослужащих, сотни единиц боевой техники. При этом 60% этой техники и резервов уничтожены в приграничной с Курской областью Сумской области Украины – "все говорит о том, что бесчинствовать в наших краях ВСУ осталось недолго", подчеркнул Киселев.Военкор Станислав Назаров рассказал о боевой работе ВС РФ в Курской области, показал вернувшихся с задания бойцов.В поселке пытались высадиться французские и польские наемники на технике НАТО (что уже говорит о характере этого конфликта). Как рассказали в эфире программы российские военнослужащие, наемники стреляли по жилым домам, не разбираясь, кто там находится. Бойцы выводили мирных жителей, прикрывая собой.В сюжетах, снятых военными корреспондентами, видны сгоревшие гражданские автомобили вдоль дорог – бандеровцы били прямо по ним. Видны разрушенные частные дома."Они (ВСУ – Ред.) мирные дома жгут попросту, выжигают. Фашисты – они и есть фашисты. Они сжигают целыми улицами", - рассказывает глава одной из местных администраций Юрий Польской.А конезаводчик Андрей Савин объясняет военкорам, почему они остались со своими лошадьми: "Огромную ферму не вывезешь". Ольга Савина добавляет: "Мы не боимся. Все равно ж мы победим…". А лошади – "как мы бросим наших братьев меньших и самых любимых?".Лошади не простые, а тракененской породы, их завезли в Россию в 1945 из поверженной Германии. Сейчас они в поле, чтобы снизить риск – ракета может поразить конюшню. Если враг подойдет близко, табун погонят через реку Сейм."Чувство тревоги присутствует. Но вот вы слышите сейчас – артиллерия работает. Артиллерия работает наша, бьет на ту сторону, громит фашистские войска", - завершает разговор Андрей Савин.В этих условиях в Курской области проходят выборы губернатора, на ряде участков идет досрочное голосование – "голосовать приходят даже под сигналы ракетной опасности".Действия ВСУ должны вызывать вопросы у правозащитников. В программе показаны кадры попадания украинского снаряда в движущийся по трассе гражданский автомобиль, показаны последствия разрывов кассетных боеприпасов в жилых кварталах Белгорода. Киев поднимает ставки, идут массированные атаки БПЛА на российские регионы.Министерство иностранных дел РФ призывает международные организации осудить террористические удары Киева по регионам России, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Впрочем, она выразила уверенность в том, что "ответом будет стыдливое молчание профильных структур". Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Ростислава Ищенко "Крыса в углу: последний аккорд Зеленского"

https://ukraina.ru/20240830/1057144476.html

https://ukraina.ru/20240902/1057181860.html

https://ukraina.ru/20240902/1057176034.html

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