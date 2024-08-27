https://ukraina.ru/20240827/1057071947.html

Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России

Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России - 27.08.2024 Украина.ру

Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России

Белоруссия живёт "в сложнейшее время", когда "на юге у нас война идет" и "эти бешеные на Западе готовят против нас". Об этом 27 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента

2024-08-27T13:23

2024-08-27T13:23

2024-08-27T13:23

новости

украина

россия

запад

александр лукашенко

нато

сво

союзное государство

внешняя политика

многовекторность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050551729_0:0:844:475_1920x0_80_0_0_ef63a7f7cfd74b07132f1453fd1743a2.jpg

"Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Белоруссия - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - заявил Лукашенко на республиканском педсовете.Лукашенко рассказал и о других сложностях текущего момента, осложнённого внешнеполитическими факторами. Он рекомендовал учителям заниматься своим делом. "Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - заявил он.Накануне Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы До этого, 24 августа Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, александр лукашенко, нато, сво, союзное государство, внешняя политика, многовекторность, международные отношения