Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России - 27.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240827/1057071947.html
Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России - 27.08.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
Белоруссия живёт "в сложнейшее время", когда "на юге у нас война идет" и "эти бешеные на Западе готовят против нас". Об этом 27 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента
2024-08-27T13:23
2024-08-27T13:23
новости
украина
россия
запад
александр лукашенко
нато
сво
союзное государство
внешняя политика
многовекторность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050551729_0:0:844:475_1920x0_80_0_0_ef63a7f7cfd74b07132f1453fd1743a2.jpg
"Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Белоруссия - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - заявил Лукашенко на республиканском педсовете.Лукашенко рассказал и о других сложностях текущего момента, осложнённого внешнеполитическими факторами. Он рекомендовал учителям заниматься своим делом. "Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - заявил он.Накануне Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы До этого, 24 августа Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050551729_209:0:842:475_1920x0_80_0_0_ddc856a84c417bd538b3ec890f68115c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, александр лукашенко, нато, сво, союзное государство, внешняя политика, многовекторность, международные отношения
Новости, Украина, Россия, Запад, Александр Лукашенко, НАТО, СВО, Союзное государство, внешняя политика, многовекторность, международные отношения

Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России

13:23 27.08.2024
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Белоруссия живёт "в сложнейшее время", когда "на юге у нас война идет" и "эти бешеные на Западе готовят против нас". Об этом 27 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента
"Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Белоруссия - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - заявил Лукашенко на республиканском педсовете.
Лукашенко рассказал и о других сложностях текущего момента, осложнённого внешнеполитическими факторами. Он рекомендовал учителям заниматься своим делом.
"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - заявил он.
Накануне Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
До этого, 24 августа Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
 
НовостиУкраинаРоссияЗападАлександр ЛукашенкоНАТОСВОСоюзное государствовнешняя политикамноговекторностьмеждународные отношения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
13:23Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
13:14"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
13:00Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13.00 27 августа
12:54ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины
12:41Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
12:32Песков назвал глупостью предложения чистить переписку в "Телеграм"
12:25Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский
12:21Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов
11:52"Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп
11:33Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
11:11Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС
10:25"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области
10:10Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны
10:08ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
09:56Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович
09:38"Пусть обижаются на себя": губернатор Калужской области дал совет французам
09:27Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова
09:00Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа
08:05Главное за ночь 27 августа
Лента новостейМолния