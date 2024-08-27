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Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России - 27.08.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
Белоруссия живёт "в сложнейшее время", когда "на юге у нас война идет" и "эти бешеные на Западе готовят против нас". Об этом 27 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента
2024-08-27T13:23
2024-08-27T13:23
2024-08-27T13:23
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"Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Белоруссия - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - заявил Лукашенко на республиканском педсовете.Лукашенко рассказал и о других сложностях текущего момента, осложнённого внешнеполитическими факторами. Он рекомендовал учителям заниматься своим делом. "Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - заявил он.Накануне Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы До этого, 24 августа Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, александр лукашенко, нато, сво, союзное государство, внешняя политика, многовекторность, международные отношения
Новости, Украина, Россия, Запад, Александр Лукашенко, НАТО, СВО, Союзное государство, внешняя политика, многовекторность, международные отношения
Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
Белоруссия живёт "в сложнейшее время", когда "на юге у нас война идет" и "эти бешеные на Западе готовят против нас". Об этом 27 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента
"Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Белоруссия - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - заявил Лукашенко на республиканском педсовете.
Лукашенко рассказал и о других сложностях текущего момента, осложнённого внешнеполитическими факторами. Он рекомендовал учителям заниматься своим делом.
"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - заявил он.