Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко - 18.08.2024 Украина.ру
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Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко - 18.08.2024 Украина.ру
Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко
Ракеты белорусского производства поставляются России как воюющему союзнику. Об этом в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко
2024-08-18T13:07
2024-08-18T13:07
новости
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
ольга скабеева
сво
боеприпасы
ракеты
союзники
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Интервью состоялось 15 августа. Ранее в опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминались обстоятельства СВО. Российский телеканал 18 августа представил подробности рассуждений Александра Лукашенко на тему обеспечения безопасности Союзного государства и должного отношения к воюющему союзнику."Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред. РИА "Новости") поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - цитирует РИА "Новости" фрагмент в интервью Лукашенко.Он также заявил, что России не стоит ждать проблем из Белоруссии, потому что "белорусы всегда были надежными людьми". Лукашенко также заверил, что они никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.В начале СВО официальный Минск предоставил белорусскую территорию для российской армии. Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не направляла своих военнослужащих на украинскую территорию и не поставила в зону СВО "ни одного патрона". Тем не менее, на Украине и на Западе считают Белоруссию "сателлитом" России и пд этим предлогом применяют санкции. Ранее об этом сообщалось в публикации Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многоеТакже читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, ольга скабеева, сво, боеприпасы, ракеты, союзники, союзное государство
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева, СВО, боеприпасы, ракеты, союзники, Союзное государство

Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко

13:07 18.08.2024
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
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Ракеты белорусского производства поставляются России как воюющему союзнику. Об этом в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко
Интервью состоялось 15 августа. Ранее в опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминались обстоятельства СВО. Российский телеканал 18 августа представил подробности рассуждений Александра Лукашенко на тему обеспечения безопасности Союзного государства и должного отношения к воюющему союзнику.
"Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред. РИА "Новости") поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - цитирует РИА "Новости" фрагмент в интервью Лукашенко.
Он также заявил, что России не стоит ждать проблем из Белоруссии, потому что "белорусы всегда были надежными людьми". Лукашенко также заверил, что они никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.
В начале СВО официальный Минск предоставил белорусскую территорию для российской армии. Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не направляла своих военнослужащих на украинскую территорию и не поставила в зону СВО "ни одного патрона". Тем не менее, на Украине и на Западе считают Белоруссию "сателлитом" России и пд этим предлогом применяют санкции. Ранее об этом сообщалось в публикации Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многое
Также читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоОльга СкабееваСВОбоеприпасыракетысоюзникиСоюзное государство
 
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