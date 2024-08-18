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Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко

Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко - 18.08.2024 Украина.ру

Белоруссия поставляет России боеприпасы – Лукашенко

Ракеты белорусского производства поставляются России как воюющему союзнику. Об этом в интервью телеканалу "Россия" заявил Александр Лукашенко

2024-08-18T13:07

2024-08-18T13:07

2024-08-18T13:07

новости

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

ольга скабеева

сво

боеприпасы

ракеты

союзники

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Интервью состоялось 15 августа. Ранее в опубликованных ранее пресс-службой президента Белоруссии материалах интервью с Евгением Поповым для программы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия" упоминались обстоятельства СВО. Российский телеканал 18 августа представил подробности рассуждений Александра Лукашенко на тему обеспечения безопасности Союзного государства и должного отношения к воюющему союзнику."Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред. РИА "Новости") поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - цитирует РИА "Новости" фрагмент в интервью Лукашенко.Он также заявил, что России не стоит ждать проблем из Белоруссии, потому что "белорусы всегда были надежными людьми". Лукашенко также заверил, что они никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.В начале СВО официальный Минск предоставил белорусскую территорию для российской армии. Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не направляла своих военнослужащих на украинскую территорию и не поставила в зону СВО "ни одного патрона". Тем не менее, на Украине и на Западе считают Белоруссию "сателлитом" России и пд этим предлогом применяют санкции. Ранее об этом сообщалось в публикации Лукашенко об отношениях с Москвой: Игры не будет, на карту поставлено многоеТакже читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, ольга скабеева, сво, боеприпасы, ракеты, союзники, союзное государство