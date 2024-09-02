https://ukraina.ru/20240902/1057186159.html

"Мы слишком сильны, слишком самостоятельны": Лавров объяснил причину русофобии Запада

"Мы слишком сильны, слишком самостоятельны": Лавров объяснил причину русофобии Запада - 02.09.2024 Украина.ру

"Мы слишком сильны, слишком самостоятельны": Лавров объяснил причину русофобии Запада

Защитники Владимира Зеленского выступают под нацистской символикой. Об этом 2 сентября заявил преподавателям и студентам МГИМО (У) МИД РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров

2024-09-02T13:47

2024-09-02T13:47

2024-09-02T13:47

новости

россия

запад

москва

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

украина

украинский неонацизм

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/07/1041581657_0:0:2441:1374_1920x0_80_0_0_c3ef6765238afd3ab12830b6dff60740.jpg

"Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. И тоже весьма показательная история повторяется: ведь сегодня эти 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского - да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамёна, которые носят бойцы так называемой украинской армии", - сказал министр иностранных дел России.Лавров также отметил открытость России к контактам с западными странами. При этом он предупредил: Москва будет руководствоваться своими интересами и жёстко отвечать на враждебность.Также сегодня Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действийРанее Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе Также на эту тему ранее высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачков публикации Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство

россия

запад

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, украина, украинский неонацизм, всу, русофобия, антироссийские санкции, антироссийский, геополитика, международные отношения, международная политика, неонацисты, украинские неонацисты