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Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе

Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе - 20.08.2024 Украина.ру

Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе

Неизбежность наказания неонацистов, творящих преступления на подконтрольных ВСУ территориях, гарантирована. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"

2024-08-20T17:54

2024-08-20T17:54

2024-08-20T17:54

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"Нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии", - сказал Путин.По его мнению, участь неонацистов незавидна. Он напомнил об опыте борьбы с терроризмом на Кавказе и провёл параллели со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.Президент напомнил, что на Западе поддерживали террористов, напавших 1 сентября 2004 года на школу в Беслане. Тогда "из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", сказал Путин."Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьёмся этих целей и на этом направлении - в борьбе с неонацизмом, - заверил президент России. - И, безусловно, покараем преступников. В этом не может никаких сомнений".Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих

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