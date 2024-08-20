Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе - 20.08.2024 Украина.ру
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Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе
Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе - 20.08.2024 Украина.ру
Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе
Неизбежность наказания неонацистов, творящих преступления на подконтрольных ВСУ территориях, гарантирована. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
2024-08-20T17:54
2024-08-20T17:54
новости
россия
курская область
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
кто
всу
военные преступления
наказание
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"Нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии", - сказал Путин.По его мнению, участь неонацистов незавидна. Он напомнил об опыте борьбы с терроризмом на Кавказе и провёл параллели со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.Президент напомнил, что на Западе поддерживали террористов, напавших 1 сентября 2004 года на школу в Беслане. Тогда "из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", сказал Путин."Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьёмся этих целей и на этом направлении - в борьбе с неонацизмом, - заверил президент России. - И, безусловно, покараем преступников. В этом не может никаких сомнений".Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, курская область, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, кто, всу, военные преступления, наказание, терроризм, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, русский донбасс, сво, беслан, кавказ, северный кавказ
Новости, Россия, Курская область, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, КТО, ВСУ, Военные преступления, наказание, терроризм, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, Русский Донбасс, СВО, Беслан, Кавказ, Северный Кавказ

Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе

17:54 20.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Неизбежность наказания неонацистов, творящих преступления на подконтрольных ВСУ территориях, гарантирована. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
"Нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии", - сказал Путин.
По его мнению, участь неонацистов незавидна. Он напомнил об опыте борьбы с терроризмом на Кавказе и провёл параллели со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент напомнил, что на Западе поддерживали террористов, напавших 1 сентября 2004 года на школу в Беслане. Тогда "из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", сказал Путин.
"Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьёмся этих целей и на этом направлении - в борьбе с неонацизмом, - заверил президент России. - И, безусловно, покараем преступников. В этом не может никаких сомнений".
Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
 
НовостиРоссияКурская областьДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКТОВСУВоенные преступлениянаказаниетерроризмнеонацистыукраинский неонацизмукраинские неонацистыРусский ДонбассСВОБесланКавказСеверный Кавказ
 
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