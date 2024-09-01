США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации - 01.09.2024 Украина.ру
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США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации
США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации - 01.09.2024 Украина.ру
США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации
Госдеп США заявил об эскалации Китаем конфликта в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
2024-09-01T11:25
2024-09-01T11:25
новости
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госдеп сша
дипломатия
публичная дипломатия
кнр (китай)
эскалация
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В заявлении американского дипломата содержится осуждение Китая за шаги, которые в Вашингтоне расценил как направленны на усиление эскалации в Южно-Китайском море. Поводом стала активность китайских военных, зафиксированная 31 августа в отношении морских операций флота Филиппин в этом море.Миллер уверен, что КНР предпринимает "незаконные действия", которые "угрожают свободе судоходства" и ущемляют суверенитет Филиппин – союзника США в этом регионе.Китай накануне завил об ответственности Филиппин в таране катера морской полиции в спорной акватории возле рифа Сяньбинь островов Наньша (Спратли). Пекин заверил в готовности защищать свой суверенитет, законные права и интересы в Южно-Китайском море. Также в КНР призвали Филиппины не обострять ситуацию и предупредили об ответственности за возможную эскалацию напряжённости.Ранее тема рассматривалась в публикации Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
китай
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новости, китай, филиппины, сша, госдеп сша, дипломатия, публичная дипломатия, кнр (китай), эскалация
Новости, Китай, Филиппины, США, Госдеп США, дипломатия, публичная дипломатия, КНР (Китай), эскалация

США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации

11:25 01.09.2024
 
© Фото : investgazeta.net
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : investgazeta.net
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Госдеп США заявил об эскалации Китаем конфликта в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
В заявлении американского дипломата содержится осуждение Китая за шаги, которые в Вашингтоне расценил как направленны на усиление эскалации в Южно-Китайском море. Поводом стала активность китайских военных, зафиксированная 31 августа в отношении морских операций флота Филиппин в этом море.
Миллер уверен, что КНР предпринимает "незаконные действия", которые "угрожают свободе судоходства" и ущемляют суверенитет Филиппин – союзника США в этом регионе.
Китай накануне завил об ответственности Филиппин в таране катера морской полиции в спорной акватории возле рифа Сяньбинь островов Наньша (Спратли). Пекин заверил в готовности защищать свой суверенитет, законные права и интересы в Южно-Китайском море. Также в КНР призвали Филиппины не обострять ситуацию и предупредили об ответственности за возможную эскалацию напряжённости.
Ранее тема рассматривалась в публикации Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
 
НовостиКитайФилиппиныСШАГосдеп СШАдипломатияпубличная дипломатияКНР (Китай)эскалация
 
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