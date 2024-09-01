https://ukraina.ru/20240901/1057166751.html

США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации

США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации - 01.09.2024 Украина.ру

США после инцидента в Южно-Китайском море призвали КНР воздержаться от эскалации

Госдеп США заявил об эскалации Китаем конфликта в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер

2024-09-01T11:25

2024-09-01T11:25

2024-09-01T11:25

новости

китай

филиппины

сша

госдеп сша

дипломатия

публичная дипломатия

кнр (китай)

эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101033/01/1010330112_18:0:1632:908_1920x0_80_0_0_5f9ab895e82b5d56a3245e0d7b285a6a.jpg

В заявлении американского дипломата содержится осуждение Китая за шаги, которые в Вашингтоне расценил как направленны на усиление эскалации в Южно-Китайском море. Поводом стала активность китайских военных, зафиксированная 31 августа в отношении морских операций флота Филиппин в этом море.Миллер уверен, что КНР предпринимает "незаконные действия", которые "угрожают свободе судоходства" и ущемляют суверенитет Филиппин – союзника США в этом регионе.Китай накануне завил об ответственности Филиппин в таране катера морской полиции в спорной акватории возле рифа Сяньбинь островов Наньша (Спратли). Пекин заверил в готовности защищать свой суверенитет, законные права и интересы в Южно-Китайском море. Также в КНР призвали Филиппины не обострять ситуацию и предупредили об ответственности за возможную эскалацию напряжённости.Ранее тема рассматривалась в публикации Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет

китай

филиппины

сша

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, филиппины, сша, госдеп сша, дипломатия, публичная дипломатия, кнр (китай), эскалация