https://ukraina.ru/20240822/1056983315.html

Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет

Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет - 22.08.2024 Украина.ру

Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет

Нельзя сказать, что и китайский народ настроен антиамерикански. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит.

2024-08-22T03:33

2024-08-22T03:33

2024-08-22T03:33

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.- Юрий Вадимович, на форуме "Армия-2024" было огромное количество китайской продукции. Как развивается военное сотрудничество России и Китая не только в сфере совместных учений, но и в сфере военных технологий?- Еще в 2019 году Владимир Путин передал китайцам технологии раннего оповещения о ракетных запусках. Это деликатная и секретная технология, которой у китайцев не было, несмотря на в се их успехи. Это был прорыв в области доверия между военными.Сейчас мы по многим видам вооружений обгоняем китайцев. Кое в чем они обгоняют нас. Но у нас преимущество: оружие обстреляно и применялось. Китайцы не воевали с 1979 года, когда была пограничная война с Вьетнамом.Китайцев интересует не только "железо", но и софт. Я имею в виду даже стратегический софт, стратегическое мышление. Как мы мыслим, как программируем будущее. Мне говорили китайские политологи в погонах, что они моделируют свое будущее по нашей действительности.Они считают, что так называемое азиатское НАТО сложилось по западным лекалам. Сплошной антироссийский фронт протянулся от Финляндии до Румынии, с горячей точкой на Украине, где уже идет война. А у них на восточном фронте глобальной войны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этот процесс еще идет. Там единого блока пока нет. Возможно, потому что с китайцами нет общей сухопутной границы. Но Япония, Тайвань, Южная Корея, Филиппины. Делают не сплошную линию фронта, а прерывистую, но от этого не менее опасную. Потому что с современными технологиями все недостатки, связанные с отсутствием приграничной территории, легко преодолеваются. Не обязательно рыть окопы и устраивать минные поля.Формирование блока Азия-НАТО завершается в эти дни. На прошлой неделе к нему присоединилась Канада. Прошли совместные учения с Японией, США и Филиппинами. А есть еще и блок QUAD, в котором участвует и Индия, член БРИКС. Формируется линия, которая нависает над Китаем, создавая угрозу его национальной безопасности.Поэтому генштаб, Минобороны и высший военный орган Военный совет КНР проявляют колоссальный интерес к нам. Мы ставим эксперимент. А они этот эксперимент изучают. Не открою военной тайны, если скажу, что китайские журналист на линии фонта действуют.- С некоторыми из них я встречался на линии фронта.- Это глаза страны, китайских силовиков. И это правильно. У них есть законное право на защиту. Хорошо, что китайцы интересуются нашими технологами. По многим базовым параметрам мы впереди. Например, специалисты считают, что наша сталь до сих пор лучше. У китайцев проблемы со сталью, из-за чего стволы их автоматов перегреваются при стрельбе.- Запад весьма обеспокоен и нами, и Китаем, и Северной Кореей. Моделирует ситуацию, когда мы зачем-то нападем на Европу, и активизируются Китай и КНДР. В связи с этим в администрации Джо Байдена готовятся наращивать развернутые ядерные силы. Каковы перспективы ядерного конфликта?- Никогда не говори никогда. В связи с ситуацией в Курской области нам нужно дать ответ западникам, которых Путин признал участниками этой авантюры. И ответ пока еще не выработан. Не думаю, что ответом будет нападение на одну из стран НАТО. Но какие-то формы реагирования могут быть. Например, сейчас идет стадия учений наших ядерных сил. Быстро развиваются ядерные силы КНДР. У Китая ускоренными темпами наращивается ядерный потенциал. Но во что это выльется?С трудом могу представить, что Китай начнет войну в знак солидарности с нами. Даже Северная Корея, которую подозревают в желании напасть на Южную, а я думаю, что они скорее бы напали на Японию, потому что уровень ненависти у корейцев к японцам гораздо больше, чем друг к другу. Японцы владели Кореей с 1910 года и творили там всякое. Женщин записывали в полевые бордели, мужиков отправляли на шахты, запрещали говорить по-корейски. Все это помнят и в северной, и в Южной Корее. Не случайно все пуски ракет КНДР направляет в сторону Японского моря.И японцы не зря беспокоятся. А вдруг какие-то ракеты по ошибке начнут долетать до побережья. То есть можно предположить не ядерную войну, а резкий рост напряженности и у России с западными странами, и у Китая в Южно-китайском море. Это самый перспективный театр военных действий. И у Кореи постоянно проходят американо-корейские и американо-японские военные учения.Для американцев это предлог, чтобы увеличивать военные ассигнования и наращивать ядерный потенциал. Не думаю, что это приближает возможность реальной ядерной войны. Все понимают, насколько высоки ставки, все держат порох сухим, но поджигать бикфордов шнур вряд ли кто-то собирается.- Насколько сильно Китай волнует ситуация в Курской области и как его интересы затрагивает противостояние на Украине?- Си Цзиньпин испытывает к нам дружеские союзнические чувства. Есть китайские силовики, которые за последний год сблизились с нашими силовиками больше, чем даже наши бизнесмены или чиновники. Китайские военные, думаю, на 95% на нашей стороне. есть наши коллеги журналисты и политологи. У них, как и у нас, львиную долю составляют американисты, которые вольно или невольно испытывают чувства к США. А русистов у них очень мало. У них русистов больше, чем у нас китаистов, потому что населения в 10 раз больше, чем у нас. И голос этих русистов так же плохо слышен в хоре СМИ, как голос наших китаистов.У нас говорят только о выборах в США, а что происходит в провинции Гуандун? А там живет людей столько же, сколько в России, а ВВП больше, чем в России. Но это никому не интересно, подумаешь, одна из китайских провинций.Нельзя сказать, что и китайский народ настроен анти-американски. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит.Сейчас люди видят, что США ведут антикитайскую политику. Но до сих пор все изучают английский язык, а не русский. И люди посылают своих детей в американские университеты. В этом году 280 тысяч китайских студентов учатся в Штатах.Но главное, что верхушка Компартии, силовики принимают решения в нашу пользу, а политологи люди подневольные и будут говорить то, что нужно.О военно-политических аспектах украинского конфликта - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"

https://ukraina.ru/20240821/1056971169.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, китай, россия, сша, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, нато, брикс