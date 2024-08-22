Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет - 22.08.2024 Украина.ру
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Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет - 22.08.2024 Украина.ру
Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
Нельзя сказать, что и китайский народ настроен антиамерикански. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит.
2024-08-22T03:33
2024-08-22T03:33
интервью
китай
россия
сша
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
нато
брикс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.- Юрий Вадимович, на форуме "Армия-2024" было огромное количество китайской продукции. Как развивается военное сотрудничество России и Китая не только в сфере совместных учений, но и в сфере военных технологий?- Еще в 2019 году Владимир Путин передал китайцам технологии раннего оповещения о ракетных запусках. Это деликатная и секретная технология, которой у китайцев не было, несмотря на в се их успехи. Это был прорыв в области доверия между военными.Сейчас мы по многим видам вооружений обгоняем китайцев. Кое в чем они обгоняют нас. Но у нас преимущество: оружие обстреляно и применялось. Китайцы не воевали с 1979 года, когда была пограничная война с Вьетнамом.Китайцев интересует не только "железо", но и софт. Я имею в виду даже стратегический софт, стратегическое мышление. Как мы мыслим, как программируем будущее. Мне говорили китайские политологи в погонах, что они моделируют свое будущее по нашей действительности.Они считают, что так называемое азиатское НАТО сложилось по западным лекалам. Сплошной антироссийский фронт протянулся от Финляндии до Румынии, с горячей точкой на Украине, где уже идет война. А у них на восточном фронте глобальной войны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этот процесс еще идет. Там единого блока пока нет. Возможно, потому что с китайцами нет общей сухопутной границы. Но Япония, Тайвань, Южная Корея, Филиппины. Делают не сплошную линию фронта, а прерывистую, но от этого не менее опасную. Потому что с современными технологиями все недостатки, связанные с отсутствием приграничной территории, легко преодолеваются. Не обязательно рыть окопы и устраивать минные поля.Формирование блока Азия-НАТО завершается в эти дни. На прошлой неделе к нему присоединилась Канада. Прошли совместные учения с Японией, США и Филиппинами. А есть еще и блок QUAD, в котором участвует и Индия, член БРИКС. Формируется линия, которая нависает над Китаем, создавая угрозу его национальной безопасности.Поэтому генштаб, Минобороны и высший военный орган Военный совет КНР проявляют колоссальный интерес к нам. Мы ставим эксперимент. А они этот эксперимент изучают. Не открою военной тайны, если скажу, что китайские журналист на линии фонта действуют.- С некоторыми из них я встречался на линии фронта.- Это глаза страны, китайских силовиков. И это правильно. У них есть законное право на защиту. Хорошо, что китайцы интересуются нашими технологами. По многим базовым параметрам мы впереди. Например, специалисты считают, что наша сталь до сих пор лучше. У китайцев проблемы со сталью, из-за чего стволы их автоматов перегреваются при стрельбе.- Запад весьма обеспокоен и нами, и Китаем, и Северной Кореей. Моделирует ситуацию, когда мы зачем-то нападем на Европу, и активизируются Китай и КНДР. В связи с этим в администрации Джо Байдена готовятся наращивать развернутые ядерные силы. Каковы перспективы ядерного конфликта?- Никогда не говори никогда. В связи с ситуацией в Курской области нам нужно дать ответ западникам, которых Путин признал участниками этой авантюры. И ответ пока еще не выработан. Не думаю, что ответом будет нападение на одну из стран НАТО. Но какие-то формы реагирования могут быть. Например, сейчас идет стадия учений наших ядерных сил. Быстро развиваются ядерные силы КНДР. У Китая ускоренными темпами наращивается ядерный потенциал. Но во что это выльется?С трудом могу представить, что Китай начнет войну в знак солидарности с нами. Даже Северная Корея, которую подозревают в желании напасть на Южную, а я думаю, что они скорее бы напали на Японию, потому что уровень ненависти у корейцев к японцам гораздо больше, чем друг к другу. Японцы владели Кореей с 1910 года и творили там всякое. Женщин записывали в полевые бордели, мужиков отправляли на шахты, запрещали говорить по-корейски. Все это помнят и в северной, и в Южной Корее. Не случайно все пуски ракет КНДР направляет в сторону Японского моря.И японцы не зря беспокоятся. А вдруг какие-то ракеты по ошибке начнут долетать до побережья. То есть можно предположить не ядерную войну, а резкий рост напряженности и у России с западными странами, и у Китая в Южно-китайском море. Это самый перспективный театр военных действий. И у Кореи постоянно проходят американо-корейские и американо-японские военные учения.Для американцев это предлог, чтобы увеличивать военные ассигнования и наращивать ядерный потенциал. Не думаю, что это приближает возможность реальной ядерной войны. Все понимают, насколько высоки ставки, все держат порох сухим, но поджигать бикфордов шнур вряд ли кто-то собирается.- Насколько сильно Китай волнует ситуация в Курской области и как его интересы затрагивает противостояние на Украине?- Си Цзиньпин испытывает к нам дружеские союзнические чувства. Есть китайские силовики, которые за последний год сблизились с нашими силовиками больше, чем даже наши бизнесмены или чиновники. Китайские военные, думаю, на 95% на нашей стороне. есть наши коллеги журналисты и политологи. У них, как и у нас, львиную долю составляют американисты, которые вольно или невольно испытывают чувства к США. А русистов у них очень мало. У них русистов больше, чем у нас китаистов, потому что населения в 10 раз больше, чем у нас. И голос этих русистов так же плохо слышен в хоре СМИ, как голос наших китаистов.У нас говорят только о выборах в США, а что происходит в провинции Гуандун? А там живет людей столько же, сколько в России, а ВВП больше, чем в России. Но это никому не интересно, подумаешь, одна из китайских провинций.Нельзя сказать, что и китайский народ настроен анти-американски. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит.Сейчас люди видят, что США ведут антикитайскую политику. Но до сих пор все изучают английский язык, а не русский. И люди посылают своих детей в американские университеты. В этом году 280 тысяч китайских студентов учатся в Штатах.Но главное, что верхушка Компартии, силовики принимают решения в нашу пользу, а политологи люди подневольные и будут говорить то, что нужно.О военно-политических аспектах украинского конфликта - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"
https://ukraina.ru/20240821/1056971169.html
https://ukraina.ru/20240821/1056966695.html
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Роман Гнатюк
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, россия, сша, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, нато, брикс
Интервью, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Си Цзиньпин, НАТО, БРИКС

Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет

03:33 22.08.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЮрий Тавровский интервью
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нельзя сказать, что и китайский народ настроен антиамерикански. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.
- Юрий Вадимович, на форуме "Армия-2024" было огромное количество китайской продукции. Как развивается военное сотрудничество России и Китая не только в сфере совместных учений, но и в сфере военных технологий?
- Еще в 2019 году Владимир Путин передал китайцам технологии раннего оповещения о ракетных запусках. Это деликатная и секретная технология, которой у китайцев не было, несмотря на в се их успехи. Это был прорыв в области доверия между военными.
Сейчас мы по многим видам вооружений обгоняем китайцев. Кое в чем они обгоняют нас. Но у нас преимущество: оружие обстреляно и применялось. Китайцы не воевали с 1979 года, когда была пограничная война с Вьетнамом.
Китайцев интересует не только "железо", но и софт. Я имею в виду даже стратегический софт, стратегическое мышление. Как мы мыслим, как программируем будущее. Мне говорили китайские политологи в погонах, что они моделируют свое будущее по нашей действительности.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вчера, 12:11
Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать ГитлераСегодня многим очевидно, что просроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский продолжает жить и изображать из себя непонятно что лишь благодаря трем обстоятельствам. И первое из них — обещание президента России Владимира Путина
Они считают, что так называемое азиатское НАТО сложилось по западным лекалам. Сплошной антироссийский фронт протянулся от Финляндии до Румынии, с горячей точкой на Украине, где уже идет война. А у них на восточном фронте глобальной войны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этот процесс еще идет. Там единого блока пока нет. Возможно, потому что с китайцами нет общей сухопутной границы. Но Япония, Тайвань, Южная Корея, Филиппины. Делают не сплошную линию фронта, а прерывистую, но от этого не менее опасную. Потому что с современными технологиями все недостатки, связанные с отсутствием приграничной территории, легко преодолеваются. Не обязательно рыть окопы и устраивать минные поля.
Формирование блока Азия-НАТО завершается в эти дни. На прошлой неделе к нему присоединилась Канада. Прошли совместные учения с Японией, США и Филиппинами. А есть еще и блок QUAD, в котором участвует и Индия, член БРИКС. Формируется линия, которая нависает над Китаем, создавая угрозу его национальной безопасности.
Поэтому генштаб, Минобороны и высший военный орган Военный совет КНР проявляют колоссальный интерес к нам. Мы ставим эксперимент. А они этот эксперимент изучают. Не открою военной тайны, если скажу, что китайские журналист на линии фонта действуют.
- С некоторыми из них я встречался на линии фронта.
- Это глаза страны, китайских силовиков. И это правильно. У них есть законное право на защиту. Хорошо, что китайцы интересуются нашими технологами. По многим базовым параметрам мы впереди. Например, специалисты считают, что наша сталь до сих пор лучше. У китайцев проблемы со сталью, из-за чего стволы их автоматов перегреваются при стрельбе.
- Запад весьма обеспокоен и нами, и Китаем, и Северной Кореей. Моделирует ситуацию, когда мы зачем-то нападем на Европу, и активизируются Китай и КНДР. В связи с этим в администрации Джо Байдена готовятся наращивать развернутые ядерные силы. Каковы перспективы ядерного конфликта?
- Никогда не говори никогда. В связи с ситуацией в Курской области нам нужно дать ответ западникам, которых Путин признал участниками этой авантюры. И ответ пока еще не выработан. Не думаю, что ответом будет нападение на одну из стран НАТО. Но какие-то формы реагирования могут быть. Например, сейчас идет стадия учений наших ядерных сил. Быстро развиваются ядерные силы КНДР. У Китая ускоренными темпами наращивается ядерный потенциал. Но во что это выльется?
Рассвет на линии боестолкновений
Вчера, 13:15
Один день без войны. Победа как избавлениеСветло-голубое уставшее от зноя небо и свисающие сквозь прутья над нами черные, но запыленные гроздья винограда. Типичный дворик бывшей украинской, а ныне русской земли возле одноэтажной хаты. Солдаты расслабленно сидят — кто на табурете, кто на пустом ящике от снарядов, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами
С трудом могу представить, что Китай начнет войну в знак солидарности с нами. Даже Северная Корея, которую подозревают в желании напасть на Южную, а я думаю, что они скорее бы напали на Японию, потому что уровень ненависти у корейцев к японцам гораздо больше, чем друг к другу. Японцы владели Кореей с 1910 года и творили там всякое. Женщин записывали в полевые бордели, мужиков отправляли на шахты, запрещали говорить по-корейски. Все это помнят и в северной, и в Южной Корее. Не случайно все пуски ракет КНДР направляет в сторону Японского моря.
И японцы не зря беспокоятся. А вдруг какие-то ракеты по ошибке начнут долетать до побережья. То есть можно предположить не ядерную войну, а резкий рост напряженности и у России с западными странами, и у Китая в Южно-китайском море. Это самый перспективный театр военных действий. И у Кореи постоянно проходят американо-корейские и американо-японские военные учения.
Для американцев это предлог, чтобы увеличивать военные ассигнования и наращивать ядерный потенциал. Не думаю, что это приближает возможность реальной ядерной войны. Все понимают, насколько высоки ставки, все держат порох сухим, но поджигать бикфордов шнур вряд ли кто-то собирается.
- Насколько сильно Китай волнует ситуация в Курской области и как его интересы затрагивает противостояние на Украине?
- Си Цзиньпин испытывает к нам дружеские союзнические чувства. Есть китайские силовики, которые за последний год сблизились с нашими силовиками больше, чем даже наши бизнесмены или чиновники. Китайские военные, думаю, на 95% на нашей стороне. есть наши коллеги журналисты и политологи. У них, как и у нас, львиную долю составляют американисты, которые вольно или невольно испытывают чувства к США. А русистов у них очень мало. У них русистов больше, чем у нас китаистов, потому что населения в 10 раз больше, чем у нас. И голос этих русистов так же плохо слышен в хоре СМИ, как голос наших китаистов.
У нас говорят только о выборах в США, а что происходит в провинции Гуандун? А там живет людей столько же, сколько в России, а ВВП больше, чем в России. Но это никому не интересно, подумаешь, одна из китайских провинций.
- РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вчера, 14:53
Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидераВторой день национального съезда Демократической партии в Чикаго был построен вокруг выступлений бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и его супруги Мишель
Нельзя сказать, что и китайский народ настроен анти-американски. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит.
Сейчас люди видят, что США ведут антикитайскую политику. Но до сих пор все изучают английский язык, а не русский. И люди посылают своих детей в американские университеты. В этом году 280 тысяч китайских студентов учатся в Штатах.
Но главное, что верхушка Компартии, силовики принимают решения в нашу пользу, а политологи люди подневольные и будут говорить то, что нужно.
О военно-политических аспектах украинского конфликта - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"
 
ИнтервьюКитайРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденСи ЦзиньпинНАТОБРИКС
 
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03:33Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
03:31Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
03:30Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
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