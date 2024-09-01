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"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой

"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой - 01.09.2024 Украина.ру

"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой

Недавний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. Почему министр энергетики Украины заявил, что предстоящая зима будет самой тяжёлой для неё со времён независимости, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-01T06:30

2024-09-01T06:30

2024-09-01T06:30

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"Заметьте, что буквально за полторы недели до этой атаки Украина хвасталась, что восстановила свою энергетику и даже готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь киевскому режиму об этом придется забыть. И предстоящая зима чревата серьезными последствиями для Украины", - констатировал эксперт.Он также отметил, что российская армия долго не наносила удары по украинской энергетике, предоставив властям Украины возможность восстановления. Для массированного и точного удара нужно накопить множество ракет и беспилотников, чтобы истощить систему ПВО и поразить все цели ударами с разных сторон."Так что нам нужно время, - констатировал Корнилов. - И сейчас, перед началом отопительного сезона, мы делаем все, чтобы вывести из строя эти объекты".Владимир Корнилов: кто он Политолог и историк, обозреватель МИА "Россия сегодня""Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два три месяца, то они не успеют к началу зимы, - сказал эксперт. - Так что в этом смысле все идет по плану".Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру

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