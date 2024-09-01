"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой - 01.09.2024 Украина.ру
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"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой
"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой - 01.09.2024 Украина.ру
"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой
Недавний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. Почему министр энергетики Украины заявил, что предстоящая зима будет самой тяжёлой для неё со времён независимости, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-01T06:30
2024-09-01T06:30
новости
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европа
владимир корнилов
вооруженные силы украины
всу
энергетика
энергетический кризис
укрэнерго
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"Заметьте, что буквально за полторы недели до этой атаки Украина хвасталась, что восстановила свою энергетику и даже готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь киевскому режиму об этом придется забыть. И предстоящая зима чревата серьезными последствиями для Украины", - констатировал эксперт.Он также отметил, что российская армия долго не наносила удары по украинской энергетике, предоставив властям Украины возможность восстановления. Для массированного и точного удара нужно накопить множество ракет и беспилотников, чтобы истощить систему ПВО и поразить все цели ударами с разных сторон."Так что нам нужно время, - констатировал Корнилов. - И сейчас, перед началом отопительного сезона, мы делаем все, чтобы вывести из строя эти объекты".Владимир Корнилов: кто он Политолог и историк, обозреватель МИА "Россия сегодня""Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два три месяца, то они не успеют к началу зимы, - сказал эксперт. - Так что в этом смысле все идет по плану".Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, европа, владимир корнилов, вооруженные силы украины, всу, энергетика, энергетический кризис, укрэнерго, сво, курская область, бпла, беспилотники, кто, социальная инфраструктура, эксперты, отопительный сезон, зима
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Корнилов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, энергетика, энергетический кризис, Укрэнерго, СВО, Курская область, БПЛА, беспилотники, КТО, социальная инфраструктура, эксперты, отопительный сезон, зима

"Все идет по плану": эксперт оценил перспективы Украины зимой

06:30 01.09.2024
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
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Недавний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. Почему министр энергетики Украины заявил, что предстоящая зима будет самой тяжёлой для неё со времён независимости, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
"Заметьте, что буквально за полторы недели до этой атаки Украина хвасталась, что восстановила свою энергетику и даже готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь киевскому режиму об этом придется забыть. И предстоящая зима чревата серьезными последствиями для Украины", - констатировал эксперт.
Он также отметил, что российская армия долго не наносила удары по украинской энергетике, предоставив властям Украины возможность восстановления. Для массированного и точного удара нужно накопить множество ракет и беспилотников, чтобы истощить систему ПВО и поразить все цели ударами с разных сторон.
"Так что нам нужно время, - констатировал Корнилов. - И сейчас, перед началом отопительного сезона, мы делаем все, чтобы вывести из строя эти объекты".
Владимир Корнилов: кто он Политолог и историк, обозреватель МИА "Россия сегодня"
"Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два три месяца, то они не успеют к началу зимы, - сказал эксперт. - Так что в этом смысле все идет по плану".
Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир КорниловВооруженные силы УкраиныВСУэнергетикаэнергетический кризисУкрэнергоСВОКурская областьБПЛАбеспилотникиКТОсоциальная инфраструктураэкспертыотопительный сезонзима
 
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