https://ukraina.ru/20260620/na-eskalatsiyu-nuzhno-otvechat-eskalatsiey-golubovskiy-o-zhestkom-otvete-rossii-na-deystviya-ukrainy-1080429923.html

"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины

"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины - 20.06.2026 Украина.ру

"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины

Россия имеет все возможности для уничтожения железных дорог, энергетики и коммуникаций Украины, пока её ПВО подавлена. Чем дольше затягивать, тем тяжелее будет потом — на эскалацию нужно отвечать эскалацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-06-20T05:30

2026-06-20T05:30

2026-06-20T05:30

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Рассуждая о необходимых шагах России для достижения целей СВО, эксперт призвал не медлить с решительными действиями.Голубовский заявил, что Россия имеет все возможности для уничтожения железных дорог, энергетики и коммуникаций Украины. "Надо уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации, имея для этого все возможности", — пояснил аналитик."Чем дольше все это затягивается, тем тяжелее это будет делать потом. Сейчас ПВО Украины подавлена, а потом европейцы увеличат производство и решат эту проблему", — добавил Голубовский.На эскалацию нужно отвечать эскалацией, но если действовать предельно жестко, будет массово страдать население Украины. "Если в Киеве выключить свет, через две недели там начнется холера. Но мы не хотим, чтобы холера началась в Москве. Нужно принимать решения исходя из обстановки", — пояснил он."Надежды на США иллюзорны. Нужно менять свою политику, а не ждать, что противник изменится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.В Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют несколько крупных населенных пунктов – Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань. Подробнее — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.

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