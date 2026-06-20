"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/na-eskalatsiyu-nuzhno-otvechat-eskalatsiey-golubovskiy-o-zhestkom-otvete-rossii-na-deystviya-ukrainy-1080429923.html
"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины - 20.06.2026 Украина.ру
"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
Россия имеет все возможности для уничтожения железных дорог, энергетики и коммуникаций Украины, пока её ПВО подавлена. Чем дольше затягивать, тем тяжелее будет потом — на эскалацию нужно отвечать эскалацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-20T05:30
2026-06-20T05:30
новости
украина
россия
киев
геннадий алехин
украина.ру
главные новости
главное
железная дорога
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080260000_0:21:1025:597_1920x0_80_0_0_0145f1ead39fc41aa0f916ddcc5fee1f.jpg
Рассуждая о необходимых шагах России для достижения целей СВО, эксперт призвал не медлить с решительными действиями.Голубовский заявил, что Россия имеет все возможности для уничтожения железных дорог, энергетики и коммуникаций Украины. "Надо уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации, имея для этого все возможности", — пояснил аналитик."Чем дольше все это затягивается, тем тяжелее это будет делать потом. Сейчас ПВО Украины подавлена, а потом европейцы увеличат производство и решат эту проблему", — добавил Голубовский.На эскалацию нужно отвечать эскалацией, но если действовать предельно жестко, будет массово страдать население Украины. "Если в Киеве выключить свет, через две недели там начнется холера. Но мы не хотим, чтобы холера началась в Москве. Нужно принимать решения исходя из обстановки", — пояснил он."Надежды на США иллюзорны. Нужно менять свою политику, а не ждать, что противник изменится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.В Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют несколько крупных населенных пунктов – Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань. Подробнее — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080260000_100:0:923:617_1920x0_80_0_0_c0e20de46a04f6e775d7549a1869f921.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, геннадий алехин, украина.ру, главные новости, главное, железная дорога, экономика, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, пво, новости украины, новости украина ру, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Геннадий Алехин, Украина.ру, Главные новости, главное, железная дорога, экономика, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, ПВО, Новости Украины, новости Украина ру, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины

05:30 20.06.2026
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать в
ДзенTelegram
Россия имеет все возможности для уничтожения железных дорог, энергетики и коммуникаций Украины, пока её ПВО подавлена. Чем дольше затягивать, тем тяжелее будет потом — на эскалацию нужно отвечать эскалацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Рассуждая о необходимых шагах России для достижения целей СВО, эксперт призвал не медлить с решительными действиями.
Голубовский заявил, что Россия имеет все возможности для уничтожения железных дорог, энергетики и коммуникаций Украины. "Надо уничтожить железные дороги, энергетику и коммуникации, имея для этого все возможности", — пояснил аналитик.
"Чем дольше все это затягивается, тем тяжелее это будет делать потом. Сейчас ПВО Украины подавлена, а потом европейцы увеличат производство и решат эту проблему", — добавил Голубовский.
На эскалацию нужно отвечать эскалацией, но если действовать предельно жестко, будет массово страдать население Украины. "Если в Киеве выключить свет, через две недели там начнется холера. Но мы не хотим, чтобы холера началась в Москве. Нужно принимать решения исходя из обстановки", — пояснил он.
"Надежды на США иллюзорны. Нужно менять свою политику, а не ждать, что противник изменится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
В Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют несколько крупных населенных пунктов – Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань. Подробнее — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевГеннадий АлехинУкраина.руГлавные новостиглавноежелезная дорогаэкономикаСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВОСпецоперацияПВОНовости Украиныновости Украина руУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
05:30"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
05:30"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
05:15"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
04:45"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
04:15"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев
22:16"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев
21:01Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
21:00Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости
20:57ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
20:3219 июня 2026 года, вечерний эфир
20:23Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС
20:08ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
19:41Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
19:36Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
19:11Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
19:06Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине
18:49"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
18:46На Украине запретили любое публичное использование русского языка
18:45Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Лента новостейМолния