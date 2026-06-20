"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/nachal-voynu-s-iranom-i-proigral-analitik-pro-neudachi-trampa-i-somnitelnuyu-pobedu-v-venesuele-1080429543.html
"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле - 20.06.2026 Украина.ру
"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
Трамп начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Торговую войну с Китаем он проиграл, войну с Ираном тоже проиграл, а запасы нефти в США упали до уровня 45-летней давности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-20T05:15
2026-06-20T05:15
новости
иран
китай
сша
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
война
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080235842_125:65:2214:1240_1920x0_80_0_0_b0bdf3c8ae7090d49bd6b03e18e64ced.jpg
Говоря о ситуации в Соединенных Штатах, эксперт заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа неэффективна."Он начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Начал торговую войну с Китаем и в очередной раз ее проиграл. По острым вопросам, как показал его визит в Китай, он сдал назад", — пояснил Голубовский.Эксперт отметил, что война с Ираном также завершилась неудачей. Ормузский пролив, по его словам, контролируется Ираном, и на его условиях он может быть открыт. Тегеран создал ситуацию, при которой ставки по американским долговым обязательствам поднялись выше 5%, и США сразу отыграли назад из-за угрозы бюджетного кризиса."Запасы нефти в американских хранилищах упали до уровня 45-летней давности. Если бы ситуацию продлилась еще пару недель, цена на нефть подскочила бы до 200-250 за баррель", — добавил аналитик."Единственное, что можно записать Трампу в качестве победы, это Венесуэла. Но [Николаса] Мадуро, скорее всего, предали в самом Каракасе", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
иран
китай
сша
ближний восток
мир без границ
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080235842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f71a44ce5440069719855356d3a59168.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, китай, сша, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, война, война в иране, ближний восток, нефть, мир без границ, торговля, цены на нефть, венесуэла, николас мадуро, бюджет
Новости, Иран, Китай, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, война, война в Иране, Ближний Восток, нефть, Мир без границ, торговля, цены на нефть, Венесуэла, Николас Мадуро, бюджет

"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле

05:15 20.06.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Трамп начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Торговую войну с Китаем он проиграл, войну с Ираном тоже проиграл, а запасы нефти в США упали до уровня 45-летней давности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Говоря о ситуации в Соединенных Штатах, эксперт заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа неэффективна.
"Он начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Начал торговую войну с Китаем и в очередной раз ее проиграл. По острым вопросам, как показал его визит в Китай, он сдал назад", — пояснил Голубовский.
Эксперт отметил, что война с Ираном также завершилась неудачей. Ормузский пролив, по его словам, контролируется Ираном, и на его условиях он может быть открыт.
Тегеран создал ситуацию, при которой ставки по американским долговым обязательствам поднялись выше 5%, и США сразу отыграли назад из-за угрозы бюджетного кризиса.
"Запасы нефти в американских хранилищах упали до уровня 45-летней давности. Если бы ситуацию продлилась еще пару недель, цена на нефть подскочила бы до 200-250 за баррель", — добавил аналитик.
"Единственное, что можно записать Трампу в качестве победы, это Венесуэла. Но [Николаса] Мадуро, скорее всего, предали в самом Каракасе", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранКитайСШАДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиглавноевойнавойна в ИранеБлижний ВостокнефтьМир без границторговляцены на нефтьВенесуэлаНиколас Мадуробюджет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
05:30"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
05:30"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
05:15"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
04:45"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
04:15"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев
22:16"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев
21:01Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
21:00Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости
20:57ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
20:3219 июня 2026 года, вечерний эфир
20:23Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС
20:08ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
19:41Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
19:36Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
19:11Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
19:06Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине
18:49"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
18:46На Украине запретили любое публичное использование русского языка
18:45Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Лента новостейМолния