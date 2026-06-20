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"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле - 20.06.2026 Украина.ру
"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
Трамп начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Торговую войну с Китаем он проиграл, войну с Ираном тоже проиграл, а запасы нефти в США упали до уровня 45-летней давности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-20T05:15
2026-06-20T05:15
2026-06-20T05:15
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Говоря о ситуации в Соединенных Штатах, эксперт заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа неэффективна."Он начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Начал торговую войну с Китаем и в очередной раз ее проиграл. По острым вопросам, как показал его визит в Китай, он сдал назад", — пояснил Голубовский.Эксперт отметил, что война с Ираном также завершилась неудачей. Ормузский пролив, по его словам, контролируется Ираном, и на его условиях он может быть открыт. Тегеран создал ситуацию, при которой ставки по американским долговым обязательствам поднялись выше 5%, и США сразу отыграли назад из-за угрозы бюджетного кризиса."Запасы нефти в американских хранилищах упали до уровня 45-летней давности. Если бы ситуацию продлилась еще пару недель, цена на нефть подскочила бы до 200-250 за баррель", — добавил аналитик."Единственное, что можно записать Трампу в качестве победы, это Венесуэла. Но [Николаса] Мадуро, скорее всего, предали в самом Каракасе", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, китай, сша, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, война, война в иране, ближний восток, нефть, мир без границ, торговля, цены на нефть, венесуэла, николас мадуро, бюджет
Новости, Иран, Китай, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, война, война в Иране, Ближний Восток, нефть, Мир без границ, торговля, цены на нефть, Венесуэла, Николас Мадуро, бюджет
"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
Трамп начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Торговую войну с Китаем он проиграл, войну с Ираном тоже проиграл, а запасы нефти в США упали до уровня 45-летней давности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Говоря о ситуации в Соединенных Штатах, эксперт заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа неэффективна.
"Он начал тарифную войну, но все суды его тарифы отменили. Начал торговую войну с Китаем и в очередной раз ее проиграл. По острым вопросам, как показал его визит в Китай, он сдал назад", — пояснил Голубовский.
Эксперт отметил, что война с Ираном также завершилась неудачей. Ормузский пролив, по его словам, контролируется Ираном, и на его условиях он может быть открыт.
Тегеран создал ситуацию, при которой ставки по американским долговым обязательствам поднялись выше 5%, и США сразу отыграли назад из-за угрозы бюджетного кризиса.
"Запасы нефти в американских хранилищах упали до уровня 45-летней давности. Если бы ситуацию продлилась еще пару недель, цена на нефть подскочила бы до 200-250 за баррель", — добавил аналитик.
"Единственное, что можно записать Трампу в качестве победы, это Венесуэла. Но [Николаса] Мадуро, скорее всего, предали в самом Каракасе", — констатировал собеседник издания.