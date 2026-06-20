https://ukraina.ru/20260620/v-kieve-net-legitimnoy-vlasti-ekspert-pro-reshenie-ukrainskogo-voprosa-i-likvidatsiyu-zelenskogo-1080429173.html

"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского

"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского - 20.06.2026 Украина.ру

"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского

Главная проблема для решения российско-украинского вопроса в том, что в Киеве нет легитимной власти. Зеленский не уполномочен ничего заключать, и во всем мире это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-06-20T05:45

2026-06-20T05:45

2026-06-20T05:45

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киевский режим

власти украины

новости украины

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Продолжая разговор о перспективах урегулирования, эксперт обратил внимание на ключевую проблему — отсутствие легитимной власти в Киеве.Голубовский заявил, что окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть закреплено двусторонними соглашениями. "Окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть точно таким же", — пояснил эксперт.По мнению аналитика, главная проблема для решения этого вопроса в том, что в Киеве нет легитимной власти — Владимир Зеленский не уполномочен ничего заключать, и во всем мире это понимают."Думаю, что простой выход из этой ситуации — это ликвидация этого человека. Потому что он возглавляет вооруженные формирования, которые проводят террористические действия против России. После этого в Киеве могла бы появиться вменяемая власть, с которой можно было бы что-то обсуждать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.

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