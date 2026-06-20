"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского - 20.06.2026 Украина.ру
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"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского - 20.06.2026 Украина.ру
"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
Главная проблема для решения российско-украинского вопроса в том, что в Киеве нет легитимной власти. Зеленский не уполномочен ничего заключать, и во всем мире это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-20T05:45
2026-06-20T05:45
новости
киев
россия
европа
владимир зеленский
украина.ру
дмитрий голубовский
киевский режим
власти украины
новости украины
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Продолжая разговор о перспективах урегулирования, эксперт обратил внимание на ключевую проблему — отсутствие легитимной власти в Киеве.Голубовский заявил, что окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть закреплено двусторонними соглашениями. "Окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть точно таким же", — пояснил эксперт.По мнению аналитика, главная проблема для решения этого вопроса в том, что в Киеве нет легитимной власти — Владимир Зеленский не уполномочен ничего заключать, и во всем мире это понимают."Думаю, что простой выход из этой ситуации — это ликвидация этого человека. Потому что он возглавляет вооруженные формирования, которые проводят террористические действия против России. После этого в Киеве могла бы появиться вменяемая власть, с которой можно было бы что-то обсуждать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, европа, владимир зеленский, украина.ру, дмитрий голубовский, киевский режим, власти украины, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, переговоры, новости переговоров
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"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского

05:45 20.06.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Главная проблема для решения российско-украинского вопроса в том, что в Киеве нет легитимной власти. Зеленский не уполномочен ничего заключать, и во всем мире это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Продолжая разговор о перспективах урегулирования, эксперт обратил внимание на ключевую проблему — отсутствие легитимной власти в Киеве.
Голубовский заявил, что окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть закреплено двусторонними соглашениями. "Окончательное решение российско-украинского вопроса должно быть точно таким же", — пояснил эксперт.
По мнению аналитика, главная проблема для решения этого вопроса в том, что в Киеве нет легитимной власти — Владимир Зеленский не уполномочен ничего заключать, и во всем мире это понимают.
"Думаю, что простой выход из этой ситуации — это ликвидация этого человека. Потому что он возглавляет вооруженные формирования, которые проводят террористические действия против России. После этого в Киеве могла бы появиться вменяемая власть, с которой можно было бы что-то обсуждать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
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05:45"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
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