https://ukraina.ru/20240831/1057162986.html

Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16

Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16 - 31.08.2024 Украина.ру

Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16

Американские самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ на поле боя, так как могут просто не успеть стать мишенью российских военных, ведь в этом их опередят украинские. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies

2024-08-31T16:30

2024-08-31T16:30

2024-08-31T16:30

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О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.А вот на Украине приоритетную версию крушения "птицы" сформулировали куда более четко и конкретно. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.Командующий ВС ВСУ Николай Олещук* был настолько возмущен ее словами, что даже пообещал Безуглую засудить. Однако буквально в том же день был уволен Владимиром Зеленским.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.Риски от передачи Киеву F-16 военные эксперты начали обсуждать еще в мае - тогда на Западе активно заговорили о готовящемся истребительном транше.Так, например, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру уточнял, что по разным оценкам Запад может дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16, и такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте. Однако несмотря на это эксперт призвал отнестись к "птичкам" крайне внимательно.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призывал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыВоенный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отмечал, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьПару недель назад депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев согласился, что партия американских истребителей не переломит ситуацию на фронте, однако подчеркнул, что самая большая угроза F-16 в том, что они будут снабжаться ракетами воздух-воздух. Это значит, что украинские самолеты смогут работать по российским, активно помогающим продвижению на фронтеПочему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16А на днях политолог Владимир Джаралла сравнил американские истребители четвертого поколения F-16 с белым слоном: пользы от них никакой, а забот хватает.По словам эксперта, эти самолеты не могут вылетать на боевые задания с тех аэродромов, на которых они пока находятся, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте."А нахождение на территории Украины будет определяться временем до их выявления и уничтожения", - сказал Джаралла.При этом политолог подчеркнул, что в перспективе они все-равно будут применены, потому что этого потребуют те, кто передал их Украине.* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФ.

https://ukraina.ru/20240831/1057159864.html

https://ukraina.ru/20240830/1057132078.html

https://ukraina.ru/20240825/1057000629.html

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