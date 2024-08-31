Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
Американские самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ на поле боя, так как могут просто не успеть стать мишенью российских военных, ведь в этом их опередят украинские. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies
"Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми", - заметил он саркастически.
О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.
12:32"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУПодготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева. Такое мнение в своей статье для InfoBRICS обозначил военный эксперт Драго Боснич
При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.
А вот на Украине приоритетную версию крушения "птицы" сформулировали куда более четко и конкретно. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.
Командующий ВС ВСУ Николай Олещук* был настолько возмущен ее словами, что даже пообещал Безуглую засудить. Однако буквально в том же день был уволен Владимиром Зеленским.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.
Вчера, 07:14Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой PatriotПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
Риски от передачи Киеву F-16 военные эксперты начали обсуждать еще в мае - тогда на Западе активно заговорили о готовящемся истребительном транше.
Так, например, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру уточнял, что по разным оценкам Запад может дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16, и такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте. Однако несмотря на это эксперт призвал отнестись к "птичкам" крайне внимательно.
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призывал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отмечал, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.
Пару недель назад депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев согласился, что партия американских истребителей не переломит ситуацию на фронте, однако подчеркнул, что самая большая угроза F-16 в том, что они будут снабжаться ракетами воздух-воздух. Это значит, что украинские самолеты смогут работать по российским, активно помогающим продвижению на фронте
А на днях политолог Владимир Джаралла сравнил американские истребители четвертого поколения F-16 с белым слоном: пользы от них никакой, а забот хватает.
"А нахождение на территории Украины будет определяться временем до их выявления и уничтожения", - сказал Джаралла.
При этом политолог подчеркнул, что в перспективе они все-равно будут применены, потому что этого потребуют те, кто передал их Украине.
25 августа, 07:00Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 УкраинеАмериканские истребители четвертого поколения F-16, которые режим в Киеве получил от своих западных союзников для ведения войны против России, политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру сравнил с белым слоном — пользы от них никакой, а забот хватает
* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФ.