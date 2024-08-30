Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю - 30.08.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240830/1057128932.html
Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю
Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю - 30.08.2024 Украина.ру
Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю
В Москве прошла международная неделя кино, Трамп политизировал песню Abba, тотальная мобилизация на Украине не щадит музыкантов
2024-08-30T04:28
2024-08-30T04:28
культура
эксклюзив
китай
москва
россия
дональд трамп
камала харрис
украина
музыкант
музыка
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С 23 по 28 августа в Москве проходила Московская международная неделя кино, собравшая участников из 40 стран.Кастинги, конференции, мастер-классы, кинопоказы в самых разнообразных местах – от зеленых театров и арт-пространств до крыши знаменитой Сталинки и старинных московских кинотеатров. Все – бесплатно для москвичей и гостей, а гостей приехало много.Большая часть мероприятий – лекции, дискуссии, творческие встречи были посвящены кинематографу стран Глобального юга, в том числе и тех, о кинопродукции которых мы знаем совсем немного или не знаем совсем, например – Саудовская Аравия.Кинематографисты из Китая стали настоящими звездами, им были посвящены многие показы и панельные дискуссии.Китайский продюсер, режиссер, основатель компании Beijing Airmita Culture Development Co., Ltd Ду Лян, покорявший Канны, Монтреальский кинофестиваль и многочисленные фестивали в России и КНР, рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что в Москве бывает при любой возможности и с огромным удовольствием: проекты, которыми он сейчас занимается связаны с Россией напрямую, Ду Лян отлично говорит по-русски и чувствует себя в Москве "очень комфортно".Особенность его деятельности в том, что он занимается дистрибьюцией российского исторического и патриотического кино на китайский рынок. В частности, Ду Лян устроил успешный прокат картин "Т-34" Алексея Сидорова и "Вызов" Клима Шипенко.Такие фильмы необычны для массового проката в КНР, рассказывает он. Едва оправившись от потрясения пандемии коронавируса, китайская киноиндустрия, хотя и приходит в себя, но сильно видоизменяется: западные, или как их называет Ду Лян "канонически американские" картины вытесняют свои, китайские, а зрительские симпатии от традиционно любимой комедии смещаются к драме и мелодраме.Работа с российским рынком, отмечает он, непростая, но чрезвычайно интересная, а сам он: "чужой, но добрососедский".По словам специалиста в сфере китайско-российского взаимодействия в кино Ольги Кашириной, самый любимый в Китае фильм, снятый двумя странами – "Как я стал русским" режиссеров Акаки Сахелашвили и Ся Хао.Однако проектов много, и они становятся все успешнее. Сама Каширина работает в качестве креативного продюсера на совместном российско-китайском историческом блокбастере "Красный Шелк".В ходе панельной дискуссии "Китай. Кинематографическое чудо Поднебесной" много говорили о совместных реалити-шоу, которые, в общем-то, не являются традиционным жанром для телевидения КНР, но попадают на китайские экраны в последние годы именно из России.Кинопродюсер Ян Ян из Китая и его российский коллега Константин Обухов рассказали о новом сезоне российского реалити-шоу "Вызов", который снят в Китае с участием молодых ученых, артистов и звезд из обеих стран. Обухов подчеркивает: подходы к работе в России и КНР принципиально разные, при ко-продукции кинематографистов ждет много сюрпризов и неожиданностей, а артисты иногда оказываются в плену стереотипов друг о друге и не могут договориться буквально о бытовых вещах, таких как время чаепития.Но творческий потенциал, грамотная организация и умение Ян Яна работать с китайской бюрократией непременно побеждают и приводят к блестящему результату, оптимистично резюмирует он.Еще одно огромное отличие, о котором, с долей юмора и иронии рассказали коллеги: в КНР действуют серьезные и деятельные профсоюзы массовки, которые обеспечивают актерам массовых сцен такие условия труда, что эта работа – не случайный заработок для студентов, а вполне постоянное ремесло для многих людей, в детстве грезивших о кино."С китайской массовкой приходится всегда быть на чеку. Пошел дождь? Опоздал переводчик? Солнце слепит глаза? Всегда придется платить вдвое", – рассказывают российские продюсеры.Ян Ян вместе с российским продюсером Вадимом Быркиным сейчас работает и над блокбастером "Китайский шёлк", главную роль в котором сыграл российско-сербский актер Милош Бикович.Еще один участник дискуссии – режиссер Чжоу Вэй: он уже снимал в России кино, а теперь его цель – снять российско-китайскую комедию к 75-летию отношений между двумя странами.Фестиваль посетили и многие кинематографисты из стран Ближнего Востока, а одна из панелей была посвящена женскому профессиональному взгляду на кино, и в ней поучаствовали участницы из Марокко, Индии, Саудовской Аравии, Южной Кореи – традиционно патриархальных стран.Может показаться, что Республика Корея – не самая очевидная в этом списке страна, но продюсер Ли Ю Джин рассказала свою историю: пробиться в карьеру в начале двухтысячных женщине было нелегко (одна из ее первых работ – фильм "Непрошенные" в 2003), а работа, о которой она говорила – фентези "Чёрные священники" о нечисти, экзорцизме и прочей магии.Во втором сезоне, который сейчас находится на этапе постпродакшна, Ли Ю Джин настояла на том, чтобы канонических католических священников заменить женскими образами – монахинями, и, несмотря на то, что дорама снималась в недавнее время, идея встречала немало сопротивления среди коллег-мужчин. Кроме того, она продюсирует фильмы о женских судьбах и историях, что особенно важно для Ли Ю Джин."Чтобы в нашем кинематографе женщины больше не занимали второстепенные и вспомогательные роли, как в эпоху Чосон, были личностями – противоречивыми, интересными."Куда более трудным и тернистым был путь другого спикера – продюсера из Индии Марийке Десауза, которая в профессии уже больше 20-ти лет.Российская продюсер Галина Стрижевская – единственная женщина в команде сенсационного сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Она отмечает: работа над этой картиной была важна для нее, лично, особенно – в фильме с мужским, мальчишеским, жестоким "дворовым" сюжетом обязательно должна была быть женщина, которая объяснила бы коллегам, как в те времена чувствовали себя девочки и женщины.Проблемы музыкантов в Швеции и на УкраинеДве невеселых историй музыкальных групп (одна из которых – легендарна) стали известны на этой неделе.Первая – трагическая, украинская.В среду, 21 августа, в Калуше Ивано-Франковской области отменили концерт фолк-группы "Будьмо", основанной в 2008 году композитором Владимиром Домшинским.Бывает, концерты отменяются.Но причина такова: как только музыканты вышли из поезда на вокзале в Калуше, их встретили сотрудники ТЦК (военкомы). Повестки вручили всему коллективу.Только спустя несколько дней фронтмен группы, Ростислав Коваль написал в соцсетях, что "к рядам ВСУ они присоединились добровольно", хотя местные журналисты видели, как музыканты оказались в военкомате.Еще одна история – о любимой всеми шведской группе ABBA.Ее музыканты, как ранее – американская певица Тейлор Свифт, оказались в центре передряг, связанных с президентскими выборами в США.АВВА и компания Universal Music заявили протест против того, что Дональд Трамп использует их песни в своей предвыборной кампании.В комментарии газете Svenska Dagbladet гитарист и композитор Бьорн Ульвеус заверил: "Наша звукозаписывающая компания Universal позаботится о том, чтобы они не использовали нашу музыку."Все дело в том, что свой политический митинг в Сент-Клауде, штате Миннесота, собравший более восьми тысяч человек, Трамп открыл песней Abba– The Winner Takes it All, на фоне экрана с надписью: "Сделаем Америку снова великой" появился старый клип юных музыкантов Abba, в котором были видны Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, что возмутило шведских музыкантов.Подробнее о выборах - в материале Евгении Кондаковой Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру.
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Мария Нестерова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, китай, москва, россия, дональд трамп, камала харрис, украина, музыкант, музыка, кино, украина.ру, вооруженные силы украины
Культура, Эксклюзив, Китай, Москва, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Украина, музыкант, музыка, кино, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю

04:28 30.08.2024
 
© коллаж Украина.РуКультура за неделю коллаж
Культура за неделю коллаж
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Москве прошла международная неделя кино, Трамп политизировал песню Abba, тотальная мобилизация на Украине не щадит музыкантов
С 23 по 28 августа в Москве проходила Московская международная неделя кино, собравшая участников из 40 стран.
Кастинги, конференции, мастер-классы, кинопоказы в самых разнообразных местах – от зеленых театров и арт-пространств до крыши знаменитой Сталинки и старинных московских кинотеатров. Все – бесплатно для москвичей и гостей, а гостей приехало много.
Большая часть мероприятий – лекции, дискуссии, творческие встречи были посвящены кинематографу стран Глобального юга, в том числе и тех, о кинопродукции которых мы знаем совсем немного или не знаем совсем, например – Саудовская Аравия.
Кинематографисты из Китая стали настоящими звездами, им были посвящены многие показы и панельные дискуссии.
Китайский продюсер, режиссер, основатель компании Beijing Airmita Culture Development Co., Ltd Ду Лян, покорявший Канны, Монтреальский кинофестиваль и многочисленные фестивали в России и КНР, рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что в Москве бывает при любой возможности и с огромным удовольствием: проекты, которыми он сейчас занимается связаны с Россией напрямую, Ду Лян отлично говорит по-русски и чувствует себя в Москве "очень комфортно".
Особенность его деятельности в том, что он занимается дистрибьюцией российского исторического и патриотического кино на китайский рынок. В частности, Ду Лян устроил успешный прокат картин "Т-34" Алексея Сидорова и "Вызов" Клима Шипенко.
Такие фильмы необычны для массового проката в КНР, рассказывает он. Едва оправившись от потрясения пандемии коронавируса, китайская киноиндустрия, хотя и приходит в себя, но сильно видоизменяется: западные, или как их называет Ду Лян "канонически американские" картины вытесняют свои, китайские, а зрительские симпатии от традиционно любимой комедии смещаются к драме и мелодраме.
Работа с российским рынком, отмечает он, непростая, но чрезвычайно интересная, а сам он: "чужой, но добрососедский".
По словам специалиста в сфере китайско-российского взаимодействия в кино Ольги Кашириной, самый любимый в Китае фильм, снятый двумя странами – "Как я стал русским" режиссеров Акаки Сахелашвили и Ся Хао.
Однако проектов много, и они становятся все успешнее. Сама Каширина работает в качестве креативного продюсера на совместном российско-китайском историческом блокбастере "Красный Шелк".
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
1 августа, 20:29
США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфаРоссия и Китай оспаривают претензию США на увеличение континентального шельфа примерно на один миллион квадратных километров, сообщил 30 июля Bloomberg
В ходе панельной дискуссии "Китай. Кинематографическое чудо Поднебесной" много говорили о совместных реалити-шоу, которые, в общем-то, не являются традиционным жанром для телевидения КНР, но попадают на китайские экраны в последние годы именно из России.
Кинопродюсер Ян Ян из Китая и его российский коллега Константин Обухов рассказали о новом сезоне российского реалити-шоу "Вызов", который снят в Китае с участием молодых ученых, артистов и звезд из обеих стран. Обухов подчеркивает: подходы к работе в России и КНР принципиально разные, при ко-продукции кинематографистов ждет много сюрпризов и неожиданностей, а артисты иногда оказываются в плену стереотипов друг о друге и не могут договориться буквально о бытовых вещах, таких как время чаепития.
Но творческий потенциал, грамотная организация и умение Ян Яна работать с китайской бюрократией непременно побеждают и приводят к блестящему результату, оптимистично резюмирует он.
Еще одно огромное отличие, о котором, с долей юмора и иронии рассказали коллеги: в КНР действуют серьезные и деятельные профсоюзы массовки, которые обеспечивают актерам массовых сцен такие условия труда, что эта работа – не случайный заработок для студентов, а вполне постоянное ремесло для многих людей, в детстве грезивших о кино.
"С китайской массовкой приходится всегда быть на чеку. Пошел дождь? Опоздал переводчик? Солнце слепит глаза? Всегда придется платить вдвое", – рассказывают российские продюсеры.
Ян Ян вместе с российским продюсером Вадимом Быркиным сейчас работает и над блокбастером "Китайский шёлк", главную роль в котором сыграл российско-сербский актер Милош Бикович.
Еще один участник дискуссии – режиссер Чжоу Вэй: он уже снимал в России кино, а теперь его цель – снять российско-китайскую комедию к 75-летию отношений между двумя странами.
Фестиваль посетили и многие кинематографисты из стран Ближнего Востока, а одна из панелей была посвящена женскому профессиональному взгляду на кино, и в ней поучаствовали участницы из Марокко, Индии, Саудовской Аравии, Южной Кореи – традиционно патриархальных стран.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 15:59История
Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранахИван Франко — без сомнений один из самых (возможно, самый) плодовитый украинский писатель, и, что важно, известный за рубежом. Он не стал такой же иконой как Тарас Шевченко или Леся Украинка в современной, независимой Украине, но был одним из культурных символов Украины советской
Может показаться, что Республика Корея – не самая очевидная в этом списке страна, но продюсер Ли Ю Джин рассказала свою историю: пробиться в карьеру в начале двухтысячных женщине было нелегко (одна из ее первых работ – фильм "Непрошенные" в 2003), а работа, о которой она говорила – фентези "Чёрные священники" о нечисти, экзорцизме и прочей магии.
Во втором сезоне, который сейчас находится на этапе постпродакшна, Ли Ю Джин настояла на том, чтобы канонических католических священников заменить женскими образами – монахинями, и, несмотря на то, что дорама снималась в недавнее время, идея встречала немало сопротивления среди коллег-мужчин. Кроме того, она продюсирует фильмы о женских судьбах и историях, что особенно важно для Ли Ю Джин.
"Чтобы в нашем кинематографе женщины больше не занимали второстепенные и вспомогательные роли, как в эпоху Чосон, были личностями – противоречивыми, интересными."
Куда более трудным и тернистым был путь другого спикера – продюсера из Индии Марийке Десауза, которая в профессии уже больше 20-ти лет.
Российская продюсер Галина Стрижевская – единственная женщина в команде сенсационного сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Она отмечает: работа над этой картиной была важна для нее, лично, особенно – в фильме с мужским, мальчишеским, жестоким "дворовым" сюжетом обязательно должна была быть женщина, которая объяснила бы коллегам, как в те времена чувствовали себя девочки и женщины.
Проблемы музыкантов в Швеции и на Украине
Две невеселых историй музыкальных групп (одна из которых – легендарна) стали известны на этой неделе.
Первая – трагическая, украинская.
В среду, 21 августа, в Калуше Ивано-Франковской области отменили концерт фолк-группы "Будьмо", основанной в 2008 году композитором Владимиром Домшинским.
Бывает, концерты отменяются.
Но причина такова: как только музыканты вышли из поезда на вокзале в Калуше, их встретили сотрудники ТЦК (военкомы). Повестки вручили всему коллективу.
Только спустя несколько дней фронтмен группы, Ростислав Коваль написал в соцсетях, что "к рядам ВСУ они присоединились добровольно", хотя местные журналисты видели, как музыканты оказались в военкомате.
оркестр - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
21 июня, 06:26Культура
"Сбежавший" оркестр, оскверненный Стоунхендж, скандал в библиотеке. События культуры за неделюПриключения Киевского симфонического оркестра; утерянные и обретенные картины в Европе и Украине; недомолвки между военными поэтами и петербургской библиотекой
Еще одна история – о любимой всеми шведской группе ABBA.
Ее музыканты, как ранее – американская певица Тейлор Свифт, оказались в центре передряг, связанных с президентскими выборами в США.
АВВА и компания Universal Music заявили протест против того, что Дональд Трамп использует их песни в своей предвыборной кампании.
В комментарии газете Svenska Dagbladet гитарист и композитор Бьорн Ульвеус заверил: "Наша звукозаписывающая компания Universal позаботится о том, чтобы они не использовали нашу музыку."
Все дело в том, что свой политический митинг в Сент-Клауде, штате Миннесота, собравший более восьми тысяч человек, Трамп открыл песней Abba– The Winner Takes it All, на фоне экрана с надписью: "Сделаем Америку снова великой" появился старый клип юных музыкантов Abba, в котором были видны Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, что возмутило шведских музыкантов.
Подробнее о выборах - в материале Евгении Кондаковой Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивКитайМоскваРоссияДональд ТрампКамала ХаррисУкраинамузыкантмузыкакиноУкраина.руВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
06:09Об отчаянной борьбе против собственного государства. О тайне сбитого на Украине F16
06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
04:28Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю
04:15У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе
04:00Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
03:45Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве
03:30Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"
03:15Военный эксперт объяснил, был ли захват АЭС первоначальной целью операции ВСУ в Курской области
03:00Владимир Орлов рассказал о проектах, которые позволяют поставить "на поток" уничтожение вражеских БПЛА
20:23Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться
19:21Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира Зеленского
19:12Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства
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