Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве - 30.08.2024 Украина.ру
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Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве
Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве - 30.08.2024 Украина.ру
Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве
Недавний массированный удар ВКС РФ был направлен на поражение энергетической инфраструктуры. Но вряд ли представители киевского режима сильно переживают, сколько украинского населения сидит без света. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-08-30T03:45
2024-08-30T03:45
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киев
вкс
ракетный удар
всу
энергетика
власти украины
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Для уничтожении логистики на Украине надо наносить удары по тоннелям, по мостам, по критической инфраструктуре, которая позволит на долгий период времени вывести и строя подобную логистическую инфраструктуру, сообщил эксперт.Он выразил сожаление, что пока этому уделяют мало внимания. В основном ВС РФ пытаются поражать генерирующую инфраструктуру, трансформаторные подстанции, которые обесточивают железную дорогу, отметил специалист.Недавний массированный удар ВКС РФ был направлен на поражение энергетической инфраструктуры. Но вряд ли представители киевского режима сильно переживают, сколько украинского населения сидит без света, подчеркнул он."Ничего страшного в этом, по мнению режима, нет. Необходимо, чтобы ущерб от комбинированных воздушных атак в большей степени касался именно той группы людей, которые себя называют властью на оккупированной территории, чтобы они страдали и терпели от этого ущерб", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, вкс, ракетный удар, всу, энергетика, власти украины, мосты, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, Киев, ВКС, ракетный удар, ВСУ, энергетика, власти Украины, мосты, инфраструктура

Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве

03:45 30.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль в Киеве
Теплоэлектроцентраль в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Недавний массированный удар ВКС РФ был направлен на поражение энергетической инфраструктуры. Но вряд ли представители киевского режима сильно переживают, сколько украинского населения сидит без света. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Для уничтожении логистики на Украине надо наносить удары по тоннелям, по мостам, по критической инфраструктуре, которая позволит на долгий период времени вывести и строя подобную логистическую инфраструктуру, сообщил эксперт.
Он выразил сожаление, что пока этому уделяют мало внимания. В основном ВС РФ пытаются поражать генерирующую инфраструктуру, трансформаторные подстанции, которые обесточивают железную дорогу, отметил специалист.
"Но при этом мы прекрасно понимаем, что можно запустить тепловозы, и тепловозы также будут возить все необходимые грузы", - указал Орлов.
Недавний массированный удар ВКС РФ был направлен на поражение энергетической инфраструктуры. Но вряд ли представители киевского режима сильно переживают, сколько украинского населения сидит без света, подчеркнул он.
"Ничего страшного в этом, по мнению режима, нет. Необходимо, чтобы ущерб от комбинированных воздушных атак в большей степени касался именно той группы людей, которые себя называют властью на оккупированной территории, чтобы они страдали и терпели от этого ущерб", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
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