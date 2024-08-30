Алексей Сергунин: кто он - 30.08.2024 Украина.ру
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Алексей Сергунин: кто он
Алексей Сергунин: кто он - 30.08.2024 Украина.ру
Алексей Сергунин: кто он
родился 29 октября 1988 года в Барнауле. Украина.ру, 30.08.2024
2024-08-30T10:53
2024-08-30T10:53
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Алексей Юрьевич Сергунин родился 29 октября 1988 года в Барнауле.В 2013 году с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу фортепиано. В студенческие годы создавал фортепианные транскрипции для оркестровых сочинений Игоря Стравинского "Весна Священная", "Century Rolls" Джона Адамса, Леонида Десятникова "Утраченные иллюзии". Алексей пишет музыку для кино, театров и хоровых коллективов. С 2016 года преподает курс композиции в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена. С 2013 года Алексей Сергунин — музыкант и композитор группы "The SEMB", создающий и исполняющий музыку в стиле "метаджаз". В 2013 и 2015 году участник Дягилевского фестиваля с перформансами "Кали-Юга" и "Гиперкуб". В 2016 году в театре Геликон-Опера состоялась мировая премьера оперы Сергунина "Доктор Гааз" на либретто Людмилы Улицкой*. Европейская премьера оперы "Доктора Гааз" состоялась в 2017 году в Эстонии. Премьера электробалета "Пугачевъ" Алексея Сергунина состоялась в 2018 году в Липецком академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого. В 2018 году в соавторстве с Леонидом Десятниковым Алексей написал музыку к фильму Сергея Ливнева "Ван Гоги". Музыка к фильму получила специальный диплом им. М. Таривердиева на 29-м открытом Российском фестивале "Кинотавр", была удостоена премии "Белый Слон — 2019" и премии "Ника — 2019". В 2019 году написанный Сергуниным электробалет был исполнен в Государственном Кремлёвском дворце коллективом театра танцев "Казаки России". С 2022 года Сергунин член Союза композиторов России.* Выполняет функцию иноагента в РФ
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Новости

Алексей Сергунин: кто он

10:53 30.08.2024
 
© Мария АндрееваАлексей Сергунин
Алексей Сергунин
© Мария Андреева
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Алексей Юрьевич Сергунин родился 29 октября 1988 года в Барнауле.
В 2013 году с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу фортепиано.
В студенческие годы создавал фортепианные транскрипции для оркестровых сочинений Игоря Стравинского "Весна Священная", "Century Rolls" Джона Адамса, Леонида Десятникова "Утраченные иллюзии".
Алексей пишет музыку для кино, театров и хоровых коллективов.
С 2016 года преподает курс композиции в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.
С 2013 года Алексей Сергунин — музыкант и композитор группы "The SEMB", создающий и исполняющий музыку в стиле "метаджаз".
В 2013 и 2015 году участник Дягилевского фестиваля с перформансами "Кали-Юга" и "Гиперкуб".
В 2016 году в театре Геликон-Опера состоялась мировая премьера оперы Сергунина "Доктор Гааз" на либретто Людмилы Улицкой*. Европейская премьера оперы "Доктора Гааз" состоялась в 2017 году в Эстонии. Премьера электробалета "Пугачевъ" Алексея Сергунина состоялась в 2018 году в Липецком академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.
В 2018 году в соавторстве с Леонидом Десятниковым Алексей написал музыку к фильму Сергея Ливнева "Ван Гоги". Музыка к фильму получила специальный диплом им. М. Таривердиева на 29-м открытом Российском фестивале "Кинотавр", была удостоена премии "Белый Слон — 2019" и премии "Ника — 2019".
В 2019 году написанный Сергуниным электробалет был исполнен в Государственном Кремлёвском дворце коллективом театра танцев "Казаки России".
С 2022 года Сергунин член Союза композиторов России.
* Выполняет функцию иноагента в РФ
 
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