Алексей Сергунин: кто он
© Мария АндрееваАлексей Сергунин
© Мария Андреева
Алексей Юрьевич Сергунин родился 29 октября 1988 года в Барнауле.
В 2013 году с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу фортепиано.
В студенческие годы создавал фортепианные транскрипции для оркестровых сочинений Игоря Стравинского "Весна Священная", "Century Rolls" Джона Адамса, Леонида Десятникова "Утраченные иллюзии".
Алексей пишет музыку для кино, театров и хоровых коллективов.
С 2016 года преподает курс композиции в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.
С 2013 года Алексей Сергунин — музыкант и композитор группы "The SEMB", создающий и исполняющий музыку в стиле "метаджаз".
В 2013 и 2015 году участник Дягилевского фестиваля с перформансами "Кали-Юга" и "Гиперкуб".
В 2016 году в театре Геликон-Опера состоялась мировая премьера оперы Сергунина "Доктор Гааз" на либретто Людмилы Улицкой*. Европейская премьера оперы "Доктора Гааз" состоялась в 2017 году в Эстонии. Премьера электробалета "Пугачевъ" Алексея Сергунина состоялась в 2018 году в Липецком академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.
В 2018 году в соавторстве с Леонидом Десятниковым Алексей написал музыку к фильму Сергея Ливнева "Ван Гоги". Музыка к фильму получила специальный диплом им. М. Таривердиева на 29-м открытом Российском фестивале "Кинотавр", была удостоена премии "Белый Слон — 2019" и премии "Ника — 2019".
В 2019 году написанный Сергуниным электробалет был исполнен в Государственном Кремлёвском дворце коллективом театра танцев "Казаки России".
С 2022 года Сергунин член Союза композиторов России.
* Выполняет функцию иноагента в РФ