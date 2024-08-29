Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии - 29.08.2024 Украина.ру
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Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии - 29.08.2024 Украина.ру
Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решил перенести неформальное заседание глав МИД ЕС из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике
2024-08-29T11:36
2024-08-29T11:36
новости
брюссель
жозеп боррель
венгрия
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"Я счел, что гораздо уместнее будет провести эту встречу в Брюсселе, так как ряд позиций, заявленных венгерским правительством, противоречат общей политике ЕС", - заявил Боррель перед началом неформальной встречи.Сейчас Венгрия председательствует в ЕС, поэтому неформальная встреча глав МИД должна была, по традиции, состоятся на территории страны-председателя.Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что перенос заседания МИД стран ЕС в Брюссель напрямую связан с несогласием Борреля с позицией Венгрией по конфликту на Украине.Ранее Боррель, выступающий за наращивание военной помощи Киев, выражал недовольство усилиями Будапешта, направленными на достижение мира. Он также заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, брюссель, жозеп боррель, венгрия, киев, ес, мид
Новости, Брюссель, Жозеп Боррель, Венгрия, Киев, ЕС, МИД

Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии

11:36 29.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решил перенести неформальное заседание глав МИД ЕС из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике
"Я счел, что гораздо уместнее будет провести эту встречу в Брюсселе, так как ряд позиций, заявленных венгерским правительством, противоречат общей политике ЕС", - заявил Боррель перед началом неформальной встречи.
Сейчас Венгрия председательствует в ЕС, поэтому неформальная встреча глав МИД должна была, по традиции, состоятся на территории страны-председателя.
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что перенос заседания МИД стран ЕС в Брюссель напрямую связан с несогласием Борреля с позицией Венгрией по конфликту на Украине.
Ранее Боррель, выступающий за наращивание военной помощи Киев, выражал недовольство усилиями Будапешта, направленными на достижение мира. Он также заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиБрюссельЖозеп БоррельВенгрияКиевЕСМИД
 
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