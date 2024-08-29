"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики - 29.08.2024 Украина.ру
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"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики - 29.08.2024 Украина.ру
"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
В зоне спецоперации уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, воевавший на стороне ВСУ. Информацию об этом 29 августа подтвердило министерство иностранных дел Мексики
2024-08-29T11:07
2024-08-29T11:07
новости
мексика
украина
иностранные наемники
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В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).На днях военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч."Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".Пробыл в ВСУ два месяца: наемника из Мексики, попытавшегося напасть на Белгород, уничтожилиИзвестный спонсор ВСУ и вербовщик: на СВО уничтожен британский наемник ФушеБыл ранен в Авдеевке, но ликвидирован под Орловкой: ВС РФ уничтожили наемника из ИспанииНаемник из "Карпатской сечи"* был ликвидирован в зоне СВО
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новости, мексика, украина, иностранные наемники
Новости, Мексика, Украина, иностранные наемники

"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики

11:07 29.08.2024
 
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В зоне спецоперации уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, воевавший на стороне ВСУ. Информацию об этом 29 августа подтвердило министерство иностранных дел Мексики

"Министерство иностранных дел через посольство Мексики в Украине занимается делом соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, который умер в этой стране. Была установлена ​​связь с его семьей для оказания соответствующей консульской помощи", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).
На днях военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч.
"Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.
По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
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