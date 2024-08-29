Достаточно гаража автобазы: эксперт рассказал, из каких деталей украинцы собирают дроны "Паляница" - 29.08.2024 Украина.ру
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Достаточно гаража автобазы: эксперт рассказал, из каких деталей украинцы собирают дроны "Паляница"
Достаточно гаража автобазы: эксперт рассказал, из каких деталей украинцы собирают дроны "Паляница" - 29.08.2024 Украина.ру
Достаточно гаража автобазы: эксперт рассказал, из каких деталей украинцы собирают дроны "Паляница"
Украинский дрон "Паляница" — это небольшой беспилотник с реактивным двигателем. Для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы. Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-08-29T05:15
2024-08-29T05:15
новости
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дроны
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Исходя из открытых данных, украинский дрон "Паляница" — это небольшой беспилотник с реактивным двигателем. Он летит быстрее, чем его винтовые собратья, рассказал эксперт.Но исходя из его компоновки, нельзя сделать вывод, что данный БПЛА несет объемный и значительный вес взрывчатого вещества и поражающих элементов. Максимум его полезной нагрузки — 50 кг, уточнил он.Украина кастомизирует сборку деталей на своей территории. Для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы, отметил специалист.Поставки для данного беспилотника импортные. И когда украинские военные применят на практике "Паляницу", по остаткам деталей можно узнать, кто является поставщиком этого хозяйства, указал эксперт."50 стран являются поставщиками вооружения, военной техники, комплектующих, элементной базы для ВСУ. Поэтому мы должны прекрасно понимать и отдавать в себя отчет, что Украина, как площадка для испытания различных технологий НАТО, будет получать все необходимое", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руО том, зачем США поставляют на Украину отравляющие вещества - в статье Татьяны Стоянович: Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, запад, бпла, дроны, вооружения, всу, поставки, впк
Новости, Украина, США, Запад, БПЛА, дроны, вооружения, ВСУ, поставки, ВПК

Достаточно гаража автобазы: эксперт рассказал, из каких деталей украинцы собирают дроны "Паляница"

05:15 29.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
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© РИА Новости . Стрингер
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Украинский дрон "Паляница" — это небольшой беспилотник с реактивным двигателем. Для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы. Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Исходя из открытых данных, украинский дрон "Паляница" — это небольшой беспилотник с реактивным двигателем. Он летит быстрее, чем его винтовые собратья, рассказал эксперт.
Но исходя из его компоновки, нельзя сделать вывод, что данный БПЛА несет объемный и значительный вес взрывчатого вещества и поражающих элементов. Максимум его полезной нагрузки — 50 кг, уточнил он.

"С реактивным двигателем БПЛА летит быстрее, но это влияет и на систему управления, и на вес полезной нагрузки, и на количество топлива. Не секрет, что все реактивные беспилотники тратят топливо значительно больше, чем обычные винтовые. Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК", — подчеркнул Орлов.

Украина кастомизирует сборку деталей на своей территории. Для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы, отметил специалист.
Поставки для данного беспилотника импортные. И когда украинские военные применят на практике "Паляницу", по остаткам деталей можно узнать, кто является поставщиком этого хозяйства, указал эксперт.
"50 стран являются поставщиками вооружения, военной техники, комплектующих, элементной базы для ВСУ. Поэтому мы должны прекрасно понимать и отдавать в себя отчет, что Украина, как площадка для испытания различных технологий НАТО, будет получать все необходимое", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
О том, зачем США поставляют на Украину отравляющие вещества - в статье Татьяны Стоянович: Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия на сайте Украина.ру
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