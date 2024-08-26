https://ukraina.ru/20240826/1057055316.html

Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия

Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия - 27.08.2024 Украина.ру

Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия

США поставляют на Украину отравляющие и химические вещества, которые в дальнейшем используются против российских войск. Об этом 26 августа заявили в Постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в комментарии "Известиям"

2024-08-26T23:58

2024-08-26T23:58

2024-08-27T00:02

эксклюзив

украина

сша

химическое оружие

алексей подберезкин

станислав крапивник

апти алаудинов

вооруженные силы украины

"ахмат"

спецоперация

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В Постпредстве отметили, что еще в 2023 году указывали на поставку Киеву химических веществ временно выводящего действия BZ (хинуклидил-3-бензилат), CS (Хлорбензальмалонодинитрил, также известен как "газ Сирень"), CR (Дибензоксазепин), а также ручных гранат "Терен-6" с химическими средствами раздражающего действия.По их данным, в зоне проведения специальной военной операции было зафиксировано более 400 случаев применения украинскими военными токсичных химикатов нелетального действия, в том числе хлорпикрина в смеси с хлорацетофеноном.Для химических атак ВСУ задействуют в основном беспилотники. В декабре 2023 года на краснолиманском направлении с дронов на российских военнослужащих были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс", отмечают российские специалисты.По словам российских военных, украинская армия газовое оружие неоднократно применила в ходе нападения на Курскую область. Так командир спецназа "Ахмат" с позывным Аид в своем телеграм-канале 22 августа опубликовал видео с бойцами спецназа в противогазах. "Спасибо за ночное угощение", - написал он под видео, в котором один из военнослужащих говорит, что их "снова атаковали газом".Ранее об использовании самодельных химических боеприпасов, из-за которых у людей появляется рвота и потеря сознания, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Впервые химическое оружие стало применяться во время Первой мировой войны. В ходе боевых действий от него погибли около 90 тысяч человек. Уже в 1925 году европейские страны заключили договор, запрещавший применение химического оружия, но это не стало препятствием для его применения европейскими и не только европейскими странами за пределами континента.После окончания Первой мировой войны, в 1920-е годы, британцы обвинялись в использовании химоружия на территории современного Ирака, а французы и испанцы – в испанском Марокко. В 1920-е и 1930-е годах итальянцы применяли химоружие в Эфиопии.В 1930-1940-х годах японцы применяли химическое оружие в Китае, в 1960-е годы оно использовалось в ходе гражданской войны в Йемене. В 1980-е Ирак широко применял химическое оружие в ходе ирано-иракской войны. За восемь лет этого конфликта более 100 тысяч иранцев погибли или пострадали от иракского химического арсенала. Председатель парламента Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани назвал химическое оружие "ядерной бомбой для бедных".В 1993 году была подписана Конвенция о запрещении химического оружия, призванная полностью уничтожить этот вид оружия массового уничтожения. Документ ввел запрет на производство и применение химоружия, а также установил контроль над уничтожением запасов всего химического оружия и объектов по его производству.Конвенцию о химическом оружии США подписали в 1993 году, а ратифицировали в 1997 году. Об уничтожении собственных запасов химического оружия Штаты сообщили только в 2023 году. Этот процесс не происходил под наблюдением международных организаций и поэтому у многих экспертов в области химического вооружения на этот счет возникают вопросы.По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, американцы свое химическое оружие уничтожили позже всех, и до конца этот процесс не проконтролирован."Если российская сторона уничтожила химоружие давным-давно, при этом вместе с мощностями по его производству, американцы только в прошлом году уничтожили свои запасы, при этом без международного наблюдения. Поэтому никто не может гарантировать, что это были все запасы. Более того, я убежден, что не все они уничтожили", - рассказал эксперт в интервью Украина.ру.Подберезкин подчеркнул, что запасы химических веществ, которые сегодня могут быть использованы как химическое оружие, огромные."Этот же хлор достаточно часто применяется в химической промышленности и его запасы у всех стран просто колоссальные. Если его захотят использовать как химоружие, это можно сделать довольно легко. Многие бинарные соединения, которые нейтральны в своем обычном виде, при соединении могут выступать опасным химическим оружием. Какие-то виды отравляющих веществ могут быть произведены достаточно быстро", - отметил эксперт.Проблема в том, что применение химоружия всегда неконтролируемое, а это может привести к массовым поражениям и террористическим атакам, добавил Подберезкин. Тем более к началу 2024 года западная стратегия на Украине призналась, что для того, чтобы добиться успехов, Киеву необходимы террористические мероприятия, которые будут расширятся по мере того, как Вооруженные силы Украины будут терпеть поражение, подчеркнул он."В этой логике для украинской стороны допустимы любые акты террора. Более того, сегодня наступило такое время, когда западные политики ведут себя абсолютно безответственно – они лгут, сознательно дезинформируют общественность и за это никто не отвечает", - заявил Подберезкин.Офицер Вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник тоже считает, что американское министерство обороны не до конца уничтожило свой химический арсенал."То, что можно увидеть на видео, на Украине использовался нервнопаралитический газ, который разлагается при контакте с кислородом довольно быстро. Он ударяет по нервной системе, мышечной, приводит к параличу, останавливает легкие. Но на воздухе он разлагается за считанные минуты. Почти невозможно доказать, что он был использован. Только анализ останков жертвы может это показать", - рассказал Крапивник.По словам эксперта, в том, что американское государство передает такое оружие украинцам можно не сомневаться."Там готовы идти на что угодно и использовать любое оружие, которое есть под рукой. На Украине газовое оружие начали использовать еще в конце 2022 года, в 2023 году было немало случаев его применения. У американцев нет никакого морального тормоза. Единственное, что их останавливает – это боязнь, что по ним могут ударить в ответ", - заявил военный эксперт.Крапивник добавил, что применение химического оружия против мирного населения исключить нельзя, но это намного сложнее сделать бесследно. По его словам, здесь необходимо употребить специальные снаряды, а происхождение снарядов всегда можно доказать."Здесь они передают украинцам отравляющее вещество, которое потом закачивается в маленькие канистры и выбрасывается с помощью дронов. Потом американцы могут сказать, что они ничего об этом не знали", - отметил Станислав Крапивник.Больше о применении Киевом химического оружия в статье Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие. Чем ответит Россия

https://ukraina.ru/20240710/1056158342.html

https://ukraina.ru/20240410/1054418190.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, химическое оружие, алексей подберезкин, станислав крапивник, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат", спецоперация, россия, украина.ру