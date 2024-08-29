Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"
© Public domainБМП Bradley
© Public domain
Деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. Но встает вопрос, какое оружие отправлять Украине. Можно и дальше заваливать ее техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за рычагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню. На Украину идет далеко не вся сумма американского транша, потому что американцы хорошие бухгалтеры, отметил эксперт.
Помощь от МВФ идет на поддержку пенсионеров, бюджетников. Эти суммы известны. Но деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. И тут встает вопрос, какое именно оружие отправлять Украине, указал политолог.
"Модернизированные F-16 отправили, но над ними дрожат, их берегут, понимая, что первый же сбитый F-16 - это катастрофа. Причем политическая, не военная. Танки не решают проблему. Остаются многочисленные броневики, включая "Брэдли". Это хорошая техника", - подчеркнул Суздальцев.
Можно и дальше заваливать Украину западной техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за ее рычагами. А специалистов в украинской армии все меньше и меньше. А когда закончится Курская операция, их вообще не останется, отметил эксперт.
Когда мы говорим, что деньги, выделенные Украине, американцы загружают в свое производство, это правильно, но это не очень большие суммы, это не авианосцы или новейшие самолеты, указал он.
"Украина не готова войти в цивилизацию такого масштаба. Деньги, выделенные ей, будут потрачены впустую или разворованы", - резюмировал собеседник издания.
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