https://ukraina.ru/20240829/1057100176.html

Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"

Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют" - 29.08.2024 Украина.ру

Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"

Деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. Но встает вопрос, какое оружие отправлять Украине. Можно и дальше заваливать ее техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за рычагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-29T05:30

2024-08-29T05:30

2024-08-29T05:30

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украинская армия

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Сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню. На Украину идет далеко не вся сумма американского транша, потому что американцы хорошие бухгалтеры, отметил эксперт.Помощь от МВФ идет на поддержку пенсионеров, бюджетников. Эти суммы известны. Но деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. И тут встает вопрос, какое именно оружие отправлять Украине, указал политолог.Можно и дальше заваливать Украину западной техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за ее рычагами. А специалистов в украинской армии все меньше и меньше. А когда закончится Курская операция, их вообще не останется, отметил эксперт.Когда мы говорим, что деньги, выделенные Украине, американцы загружают в свое производство, это правильно, но это не очень большие суммы, это не авианосцы или новейшие самолеты, указал он."Украина не готова войти в цивилизацию такого масштаба. Деньги, выделенные ей, будут потрачены впустую или разворованы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, андрей суздальцев, f-16, мвф, военная техника, деньги, украинская армия, самолет