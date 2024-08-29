Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют" - 29.08.2024 Украина.ру
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Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"
Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют" - 29.08.2024 Украина.ру
Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"
Деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. Но встает вопрос, какое оружие отправлять Украине. Можно и дальше заваливать ее техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за рычагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-29T05:30
2024-08-29T05:30
новости
украина
сша
россия
андрей суздальцев
f-16
мвф
военная техника
деньги
украинская армия
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Сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню. На Украину идет далеко не вся сумма американского транша, потому что американцы хорошие бухгалтеры, отметил эксперт.Помощь от МВФ идет на поддержку пенсионеров, бюджетников. Эти суммы известны. Но деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. И тут встает вопрос, какое именно оружие отправлять Украине, указал политолог.Можно и дальше заваливать Украину западной техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за ее рычагами. А специалистов в украинской армии все меньше и меньше. А когда закончится Курская операция, их вообще не останется, отметил эксперт.Когда мы говорим, что деньги, выделенные Украине, американцы загружают в свое производство, это правильно, но это не очень большие суммы, это не авианосцы или новейшие самолеты, указал он."Украина не готова войти в цивилизацию такого масштаба. Деньги, выделенные ей, будут потрачены впустую или разворованы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, россия, андрей суздальцев, f-16, мвф, военная техника, деньги, украинская армия, самолет
Новости, Украина, США, Россия, Андрей Суздальцев, F-16, МВФ, военная техника, деньги, украинская армия, самолет

Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"

05:30 29.08.2024
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
Читать в
Деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. Но встает вопрос, какое оружие отправлять Украине. Можно и дальше заваливать ее техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за рычагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню. На Украину идет далеко не вся сумма американского транша, потому что американцы хорошие бухгалтеры, отметил эксперт.
Помощь от МВФ идет на поддержку пенсионеров, бюджетников. Эти суммы известны. Но деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. И тут встает вопрос, какое именно оружие отправлять Украине, указал политолог.
"Модернизированные F-16 отправили, но над ними дрожат, их берегут, понимая, что первый же сбитый F-16 - это катастрофа. Причем политическая, не военная. Танки не решают проблему. Остаются многочисленные броневики, включая "Брэдли". Это хорошая техника", - подчеркнул Суздальцев.
Можно и дальше заваливать Украину западной техникой, но неизвестно, кто будет сидеть за ее рычагами. А специалистов в украинской армии все меньше и меньше. А когда закончится Курская операция, их вообще не останется, отметил эксперт.
Когда мы говорим, что деньги, выделенные Украине, американцы загружают в свое производство, это правильно, но это не очень большие суммы, это не авианосцы или новейшие самолеты, указал он.
"Украина не готова войти в цивилизацию такого масштаба. Деньги, выделенные ей, будут потрачены впустую или разворованы", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
О секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 05:35
Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не РоссииКогда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее. Либо им придется строить b открывать новые логистические пути.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияАндрей СуздальцевF-16МВФвоенная техникаденьгиукраинская армиясамолет
 
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