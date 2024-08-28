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"Освобождение" Дурова, бои в Селидово, несокрушимая мощь РФ в Красноармейске. Итоги 28 августа

"Освобождение" Дурова, бои в Селидово, несокрушимая мощь РФ в Красноармейске. Итоги 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру

"Освобождение" Дурова, бои в Селидово, несокрушимая мощь РФ в Красноармейске. Итоги 28 августа

Ажиотаж вокруг ареста основателя Телеграм Павла Дурова набирает обороты. В Курской области уничтожена группа украинских штурмовиков. ВС РФ освободили Камышевку, на очереди Селидово и Красноармейск.

2024-08-28T18:14

2024-08-28T18:14

2024-08-28T19:55

эксклюзив

павел дуров

сво

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украина.ру

покровск/красноармейск

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россия

эммануэль макрон

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Дуров, его отказ Макрону и липовое освобождениеФранцузский телеканал BFMTV сообщил, что Дуров освобожден из-под стражи. Правда, оговорились сотрудники издания, речь не идет о том, что основателя Телеграм физически выпустят из камеры. Дело в том, что судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции для первого допроса и передал обвиняемого дальше "по этапу" для дальнейшего возможного предъявления обвинений.В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточняется, что решение о задержании основателя Телеграм было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Параллельно американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило еще более сенсационную новость: французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель Телеграма пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.По информации WSJ, Дуров отказался перевозить Телеграм во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.В минувшие выходные основателя Телеграма задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Ситуация в Курской областиВСУ не оставляют попыток атаковать регион. В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.Параллельно инженеры Росгвардии взорвали упавший вблизи Курской атомной электростанции снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, которым ВСУ безуспешно пытались попасть по АЭС.По последним данным российского Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.Освобождение КамышевкиВ среду, 28 августа, российское военные освободили Камышевку, которая находится в семи километрах к югу от Прогресса. Оттуда ВС РФ открывается путь для наступления на Мирноград, Селидово, Курахово.Также были взяты населенные пункты Заветное и Птичье.Фокус внимания на КрасноармейскВ среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке."Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - уточнил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.Происходящее на этом участке фронта уже успели оценить на Западе. В частности, немецкий журналист Юлиан Рёпке констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.Похожую позицию изложили и журналисты американского New York Times, написав, что Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".А вот боевик ВСУ Александр Солонько пожаловался СМИ, что такого преимущества в количестве личного состава, какое сейчас имеет Россия у Красноармейска, не было даже под Бахумутом (Артемовском).“Огромный перевес в количестве, тут нет даже с чем сравнивать. Я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Это впервые прямо такое преимущество в личном составе вижу. "Все выглядит критически и катастрофично. После Покровска дорога на Днепр будет открыта", - сказал украинский военный."Такого не было даже в Бахмуте": боевик ВСУ рассказал, что происходит на Покровском направленииА следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово, подытожил Кимаковский.СелидовоТем временем украинские власти Селидово, сообщили в среду РИА Новости, бежали из города. Местные жители уже знают эту примету и уверены: вскоре в их населенном пункте будут проходить активные боевые действия."Недавно был период, когда в городе вообще никого не было (городские службы, военные), а сейчас в город активно заходят украинские военные, готовятся воевать", — сказал один из местных жителей. В подконтрольном ВСУ Мирнограде похожая ситуация. Замглавы местной областной военной администрации (ОВА) Татьяна Сытник оценила ее как "страшную и очень напряженную".Власти Селидово эвакуируют, а ВСУ заходят в город: местные жители заявили о предстоящих бояхТем временем, донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал обозревателю издания Украина.ру Александру Чаленко, что российские штурмовики зашли в Селидово еще во вторник вечером.

https://ukraina.ru/20240828/1057090138.html

https://ukraina.ru/20240828/1057088133.html

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Сергей Зуев

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