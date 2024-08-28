Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - Politico - 28.08.2024 Украина.ру
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Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - Politico
Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - Politico - 28.08.2024 Украина.ру
Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - Politico
Власти Франции выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте, пишет 28 августа Politico со ссылкой на документ, который изданию передал источник, близкий к следствию
2024-08-28T15:18
2024-08-28T15:18
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"Документ указывает на то, что расследование в отношении Telegram, которое Франция вела втайне, масштабнее и началось раньше, чем сообщалось ранее", — говорится в материале.Обвинение касается "соучастия в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы".Ордера были выданы после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей Telegram, говорится в документе.Там также говорится, что "Telegram практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами по другим эпизодам.В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
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новости, telegram, павел дуров, франция, россия
Новости, Telegram, Павел Дуров, Франция, Россия

Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - Politico

15:18 28.08.2024
 
© Manuel Blondeau - CorbisПавел Дуров
Павел Дуров
© Manuel Blondeau - Corbis
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Власти Франции выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте, пишет 28 августа Politico со ссылкой на документ, который изданию передал источник, близкий к следствию
"Документ указывает на то, что расследование в отношении Telegram, которое Франция вела втайне, масштабнее и началось раньше, чем сообщалось ранее", — говорится в материале.
Обвинение касается "соучастия в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы".
Ордера были выданы после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей Telegram, говорится в документе.
Там также говорится, что "Telegram практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами по другим эпизодам.
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.
Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
 
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