В Запорожской области формируют подразделение добровольцев-испытателей
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
В Запорожской области сформируют военно-технический добровольческий отряд "БАРС-САРМАТ". Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале
По словам губернатора области Евгения Балицкого, идею создания такого формирования он обсудил вместе с сенатором, представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации Дмитрием Рогозиным. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поддержала эту инициативу и дала своё согласие на участие сенатора от области в формировании этого добровольческого подразделения.
"Основными задачами добровольческого подразделения "САРМАТ" являются боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и "народного ВПК" перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечение обратной связи между боевыми подразделениями российской армии и разработчиками вооружения", - пояснил Балицкий.
"Основными задачами добровольческого подразделения "САРМАТ" являются боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и "народного ВПК" перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечение обратной связи между боевыми подразделениями российской армии и разработчиками вооружения", - пояснил Балицкий.
Он призвал жителей Запорожской области вступать в ряды нового добровольческого подразделения – военно-технического добровольческого отряда "БАРС-САРМАТ".
"Борьба, которую ведет Армия России против ВСУ и их натовских спонсоров, – это война интеллекта, где техническое превосходство и воля к победе являются определяющими", - подчеркнул губернатор Запорожской области.
"Борьба, которую ведет Армия России против ВСУ и их натовских спонсоров, – это война интеллекта, где техническое превосходство и воля к победе являются определяющими", - подчеркнул губернатор Запорожской области.
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