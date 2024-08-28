В Запорожской области формируют подразделение добровольцев-испытателей - 28.08.2024 Украина.ру
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В Запорожской области формируют подразделение добровольцев-испытателей
В Запорожской области формируют подразделение добровольцев-испытателей - 28.08.2024 Украина.ру
В Запорожской области формируют подразделение добровольцев-испытателей
В Запорожской области сформируют военно-технический добровольческий отряд "БАРС-САРМАТ". Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале
2024-08-28T12:14
2024-08-28T12:14
новости
запорожская область
россия
европа
евгений балицкий
совет федерации
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По словам губернатора области Евгения Балицкого, идею создания такого формирования он обсудил вместе с сенатором, представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации Дмитрием Рогозиным. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поддержала эту инициативу и дала своё согласие на участие сенатора от области в формировании этого добровольческого подразделения."Основными задачами добровольческого подразделения "САРМАТ" являются боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и "народного ВПК" перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечение обратной связи между боевыми подразделениями российской армии и разработчиками вооружения", - пояснил Балицкий.Он призвал жителей Запорожской области вступать в ряды нового добровольческого подразделения – военно-технического добровольческого отряда "БАРС-САРМАТ"."Борьба, которую ведет Армия России против ВСУ и их натовских спонсоров, – это война интеллекта, где техническое превосходство и воля к победе являются определяющими", - подчеркнул губернатор Запорожской области.Подробности новостной картины на начало дня в обзоре Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа
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новости, запорожская область, россия, европа, евгений балицкий, совет федерации, впк, новые регионы, сво, минобороны рф
Новости, Запорожская область, Россия, Европа, Евгений Балицкий, Совет Федерации, ВПК, Новые регионы, СВО, Минобороны РФ

В Запорожской области формируют подразделение добровольцев-испытателей

12:14 28.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Запорожской области сформируют военно-технический добровольческий отряд "БАРС-САРМАТ". Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале
По словам губернатора области Евгения Балицкого, идею создания такого формирования он обсудил вместе с сенатором, представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации Дмитрием Рогозиным. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поддержала эту инициативу и дала своё согласие на участие сенатора от области в формировании этого добровольческого подразделения.

"Основными задачами добровольческого подразделения "САРМАТ" являются боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и "народного ВПК" перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечение обратной связи между боевыми подразделениями российской армии и разработчиками вооружения", - пояснил Балицкий.
Он призвал жителей Запорожской области вступать в ряды нового добровольческого подразделения – военно-технического добровольческого отряда "БАРС-САРМАТ".

"Борьба, которую ведет Армия России против ВСУ и их натовских спонсоров, – это война интеллекта, где техническое превосходство и воля к победе являются определяющими", - подчеркнул губернатор Запорожской области.
Подробности новостной картины на начало дня в обзоре Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа
 
НовостиЗапорожская областьРоссияЕвропаЕвгений БалицкийСовет ФедерацииВПКНовые регионыСВОМинобороны РФ
 
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