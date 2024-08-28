https://ukraina.ru/20240828/1057085320.html

Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа

Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру

Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа

Украина.ру, 28.08.2024

2024-08-28T09:00

2024-08-28T09:00

2024-08-28T09:07

хроники

спецоперация

эксклюзив

россия

украина

сергей цеков

владимир зеленский

андрей ермак

вооруженные силы украины

ес

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Сенатор от Крыма объяснил отчаяньем "победный" план Зеленского по России. На Украине звучит воздушная тревога, гремят взрывы, фиксируют повреждения. Европа не готова к прекращению Киевом договора о транзите газа РФСенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал план Владимира Зеленского по победе над Россией фантастическими измышлениями, порожденными бессилием и отчаяньем."План Зеленского вызывает большую иронию. Он должен что-то говорить, вот и придумал нечто новое. Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов. Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского, который сейчас напоминает Гитлера конца Второй мировой войны. Все его высказывания напоминают агонию", - сказал Цеков.По его словам, что бы ни заявлял Зеленский, это не изменит конечного итога спецоперации, которая завершится победой России и капитуляцией киевского режима.Накануне Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". По его словам, одна из составляющих этого плана – Курская операция; второй пункт – стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира; третья составляющая – "мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем"; четвертая – экономическая.В сентябре планируется представить документ президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.В свою очередь руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак накануне встретился с главой сети фондов "Открытое общество"* Александром Соросом - сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, отчитался о реализации так называемой "формулы мира"."Сегодня встретился с американским бизнесменом, филантропом, главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом… Значительное внимание уделили реализации формулы мира, в частности, говорили о пунктах по энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности... Рассказал о последствиях вчерашней... атаки. Это был один из крупнейших обстрелов", - написал Ермак в своем телеграм-канале.Он добавил, что стороны обсудили и восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что "формула мира" Зеленского никуда не продвинется, поскольку всё, что шло ей в поддержку, в том числе конференции, саммиты, форумы - привело "к абсолютному тупику",* В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.Успехи российских военныхВ ночь на среду в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Харьковской, Полтавской и Сумской областях сигнал тревоги прозвучал в 03.17, а несколькими минутами позже - в Черниговской и Днепропетровской. Также тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части ЛНР РФ.Украинские СМИ писали о взрывах в Конотопе Сумской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.По его словам, там прозвучало порядка двухсот взрывов за сутки.РИА Новости информировало, что из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют представителей органов власти."У нас из города уже выехали все службы - нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины", - сказал знакомый с ситуацией источник.Как рассказывают местные жители, люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия - запасаются едой, оборудовали подвалы.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово.Город находится на контролируемой ВСУ территории ДНР к югу от Красноармейска (украинское название - Покровск). Население города - около 20 тысяч человек.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за сутки они 13 раз обстреляли ДНР, сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четыре обстрела - на Донецком направлении. Девять обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 38 боеприпасов. В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей.Ночью киевский режим попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Однако российская ПВО сбила восемь украинских дронов над территорией Воронежской области и четыре – над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ.Также силы ПВО ранним утром 28 августа сбили в Курской области украинскую ракету, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.Военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан" рассказал, что ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике."Медицинские подразделения, хоть и Женевской конвенцией запрещено бить по медикам, но реалии СВО показали то, что противник не пренебрегает данными видами ударов, а иногда даже ставит в приоритет такие удары, дабы увеличить количество погибших и затруднить спасение жизни военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Это во все медицинские машины, любая медицинская техника, которая подъезжает, она становится одной из приоритетных целей для противника", - сказал военный врач.Он подчеркнул, что прифронтовая 15-километровая зона мониторится противником на предмет заезда туда медицинской и гуманитарной техники, и при выявлении таковой ВСУ наносят по ней удары с помощью FPV-дронов и артиллерии."Мирное население чаще всего страдает от того, что ударами FPV-дронов, артиллерии затрудняется именно логистика, подвоз медикаментов, продуктов питания, вывоз", - объяснил он.Сложности Европы из-за КиеваЕвропа не готова к прекращению Украиной договора о транзите газа из РФ, поставки российского топлива были гарантией в случае наступления суровой зимы. Об этом заявил глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли.Накануне Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года."Европа к этому не готова, как она не была готова к кризису 2022 года, когда прошла серия отрицательных новостей, которые подняли цену в 10 раз. Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт. Но сейчас тотальный блок поставок усугубит и без того сложную ситуацию, когда цены находятся в районе 40 евро за мегаватт в час. Ситуация точно лучше, чем два года назад, но сейчас это не помогает, это не хорошая новость", - сказал Табарелли.По его словам, наибольший ущерб ожидает страны, которые сильнее зависят от России в плане объемов – это Восточная Европа, Венгрия, Чехия, однако уязвима вся Европа. "Минимальный объем газа, который поставлялся из России в две последних зимы, являлся гарантией того, чтобы в случае холодов не наступило повышение цен. Сейчас в отсутствие такой возможности прибегнуть к российскому газу возникает риск скачка цен, если зима будет суровой", - пояснил эксперт, добавив, что цена на газ уже повышались в последние несколько недель в ожидании решения Киева.Евросоюз ранее импортировал 140 миллиардов кубометров газа и сейчас сократил их до 13."Такой недостаток предложения уже был очень серьезным. Довести их до 13 потребует новых усилий. На энергетических рынках объемы есть всегда, надо только за них платить, вопрос в том – сколько", - заявил Табарелли.Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко предупреждал, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, россия, украина, сергей цеков, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, ес, газ, европа, страны, джо байден