https://ukraina.ru/20240828/1057078816.html

"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР

"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР - 28.08.2024 Украина.ру

"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР

Главный просчет СВР состоит в том, что они не спрогнозировали большого сопротивления ВСУ и общества. Там предполагали добиться больших результатов за короткий срок. То же самое происходит с противником в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T03:00

2024-08-28T03:00

2024-08-28T03:00

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У генерала Мордвичева в распоряжении всего одна 90-я танковая дивизия, которая последний год только и делала, что методично выбивала врага из "русского Рура". Мы сейчас не умеем устраивать прорывы на 40-50 километров день, сказал эксперт.Почему 22 февраля это получилось? Во-первых, тогда Киев не поверил предупреждениям США, что Россия начнет СВО и Зеленский не привел все войска в боевую готовность. Во-вторых, Украина готовилась к падению Киева и партизанской войне, не предполагая, "что мы окажемся слабее, чем они думали", отметил он.То же самое происходит с противником в Курской области. Один только 382-й отдельный батальон морской пехоты там наводит ужас на украинскую армию. Никаких серьезных резервов у противника нет. Иначе он бы не отводил войска с фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057075322.html

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новости, россия, украина, курская область, илья мощанский, владимир зеленский, служба внешней разведки , всу, наступление, сша, сво