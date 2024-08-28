"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР
Главный просчет СВР состоит в том, что они не спрогнозировали большого сопротивления ВСУ и общества. Там предполагали добиться больших результатов за короткий срок. То же самое происходит с противником в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
У генерала Мордвичева в распоряжении всего одна 90-я танковая дивизия, которая последний год только и делала, что методично выбивала врага из "русского Рура". Мы сейчас не умеем устраивать прорывы на 40-50 километров день, сказал эксперт.
Почему 22 февраля это получилось? Во-первых, тогда Киев не поверил предупреждениям США, что Россия начнет СВО и Зеленский не привел все войска в боевую готовность. Во-вторых, Украина готовилась к падению Киева и партизанской войне, не предполагая, "что мы окажемся слабее, чем они думали", отметил он.
"Главный просчет СВР (Служба внешней разведки РФ. - Ред.) состоит в том, что они не спрогнозировали серьезного сопротивления украинской армии и общества. СВР думал, что мы добьемся больших результатов за короткий срок. Мы не добились и застряли", - уточнил Мощанский.
То же самое происходит с противником в Курской области. Один только 382-й отдельный батальон морской пехоты там наводит ужас на украинскую армию. Никаких серьезных резервов у противника нет. Иначе он бы не отводил войска с фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
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