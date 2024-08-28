"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР - 28.08.2024 Украина.ру
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"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР
"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР - 28.08.2024 Украина.ру
"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР
Главный просчет СВР состоит в том, что они не спрогнозировали большого сопротивления ВСУ и общества. Там предполагали добиться больших результатов за короткий срок. То же самое происходит с противником в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T03:00
2024-08-28T03:00
новости
россия
украина
курская область
илья мощанский
владимир зеленский
служба внешней разведки
всу
наступление
сша
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У генерала Мордвичева в распоряжении всего одна 90-я танковая дивизия, которая последний год только и делала, что методично выбивала врага из "русского Рура". Мы сейчас не умеем устраивать прорывы на 40-50 километров день, сказал эксперт.Почему 22 февраля это получилось? Во-первых, тогда Киев не поверил предупреждениям США, что Россия начнет СВО и Зеленский не привел все войска в боевую готовность. Во-вторых, Украина готовилась к падению Киева и партизанской войне, не предполагая, "что мы окажемся слабее, чем они думали", отметил он.То же самое происходит с противником в Курской области. Один только 382-й отдельный батальон морской пехоты там наводит ужас на украинскую армию. Никаких серьезных резервов у противника нет. Иначе он бы не отводил войска с фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, курская область, илья мощанский, владимир зеленский, служба внешней разведки , всу, наступление, сша, сво
Новости, Россия, Украина, Курская область, Илья Мощанский, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , ВСУ, наступление, США, СВО

"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР

03:00 28.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главный просчет СВР состоит в том, что они не спрогнозировали большого сопротивления ВСУ и общества. Там предполагали добиться больших результатов за короткий срок. То же самое происходит с противником в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
У генерала Мордвичева в распоряжении всего одна 90-я танковая дивизия, которая последний год только и делала, что методично выбивала врага из "русского Рура". Мы сейчас не умеем устраивать прорывы на 40-50 километров день, сказал эксперт.
Почему 22 февраля это получилось? Во-первых, тогда Киев не поверил предупреждениям США, что Россия начнет СВО и Зеленский не привел все войска в боевую готовность. Во-вторых, Украина готовилась к падению Киева и партизанской войне, не предполагая, "что мы окажемся слабее, чем они думали", отметил он.
"Главный просчет СВР (Служба внешней разведки РФ. - Ред.) состоит в том, что они не спрогнозировали серьезного сопротивления украинской армии и общества. СВР думал, что мы добьемся больших результатов за короткий срок. Мы не добились и застряли", - уточнил Мощанский.
То же самое происходит с противником в Курской области. Один только 382-й отдельный батальон морской пехоты там наводит ужас на украинскую армию. Никаких серьезных резервов у противника нет. Иначе он бы не отводил войска с фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
Девочка на Майдане
Вчера, 16:03
Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусикиПросроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский забил очередной гвоздь в гроб с идеалами евромайдана, ради которых Украину в 2014 году поставили на грань развала и разрухи. Вплоть до тотального уничтожения в недалеком будущем.
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьИлья МощанскийВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведкиВСУнаступлениеСШАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:00"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР
22:18Массовый обстрел 26 августа – какие цели?
21:11Украинская банда и курские убийства
20:33Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников
20:19Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине
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19:59Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки
18:26Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
17:51Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек
17:38Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
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