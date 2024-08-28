"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Идея командования ВСУ в Курской области была такова. Снять часть военнослужащих с фронта и пополнить их мобилизованными. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей прорваться в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас противник понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет. Никаких 14 бригад в резерве у ВСУ нет. Поэтому они решили превратить позиционную войну в маневренную, рассказал эксперт.
Идея украинского командования в Курской области была такова. Снять часть своих военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку, а также отозвать всех бойцов ВСУ, которые проходили специальное обучение на Западе, отметил обозреватель.
"А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей (там даже появился старый югославский BOV, Словения тайно передала Киеву 26 таких машин) прорваться в Курскую область. Чего там только нет. Там сейчас самый большой бронеавтомобильный музей мира", - подчеркнул Мощанский.
По его словам, ВСУ знали, что линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть эту брешь, сообщил полковник запаса.
"Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
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