https://ukraina.ru/20240828/1057073852.html

"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 28.08.2024 Украина.ру

"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

Идея командования ВСУ в Курской области была такова. Снять часть военнослужащих с фронта и пополнить их мобилизованными. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей прорваться в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T05:45

2024-08-28T05:45

2024-08-28T05:45

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Сейчас противник понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет. Никаких 14 бригад в резерве у ВСУ нет. Поэтому они решили превратить позиционную войну в маневренную, рассказал эксперт.Идея украинского командования в Курской области была такова. Снять часть своих военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку, а также отозвать всех бойцов ВСУ, которые проходили специальное обучение на Западе, отметил обозреватель.По его словам, ВСУ знали, что линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть эту брешь, сообщил полковник запаса."Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее, от чего сейчас будет зависеть судьба СВО и почему нужно усилить группировку "Север" - в интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057054537.html

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