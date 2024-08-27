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Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"

Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента" - 27.08.2024 Украина.ру

Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 августа прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС и заявил об опасности ядерного инцидента в случае обстрела атомной станции

2024-08-27T18:26

2024-08-27T18:26

2024-08-27T18:26

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Гросси откликнулся на недавнее приглашение президента России прибыть на атомную электростанцию и "лично оценить ту обстановку, которая существует на Курской АЭС, и совместно со своими российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации".Поводом для приглашения и визита стали атаки ВСУ на КАЭС. Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в Курской АЭС видел следы атак беспилотников и знает, что в нескольких километрах от неё идут боевые действия.Он также отметил, что Чернобыльская и Курская АЭС похожи, оснащены однотипными реакторами, однако в отличие от украинского объекта на российском нет защитной оболочки. Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что "отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или дронов"."В случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора, произойдет ядерный инцидент, возможен выброс радиации", - сказал Гросси.Тем не менее, на основе увиденного на объекте атомной энергетики, гендиректор МАГАТЭ пришёл к выводу, что "станция эксплуатируется в режиме очень близком к нормальному".Гросси подтвердил намерение после посещения КАЭС прибыть в Киев и обсудить ситуацию с Владимиром Зеленским.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации. Российский президент Владимир Путин пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить Курскую АЭС.Ранее на эту тему сообщалось в публикации Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области

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