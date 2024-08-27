Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента" - 27.08.2024 Украина.ру
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Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента" - 27.08.2024 Украина.ру
Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 августа прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС и заявил об опасности ядерного инцидента в случае обстрела атомной станции
2024-08-27T18:26
2024-08-27T18:26
новости
курская область
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владимир путин
магатэ
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Гросси откликнулся на недавнее приглашение президента России прибыть на атомную электростанцию и "лично оценить ту обстановку, которая существует на Курской АЭС, и совместно со своими российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации".Поводом для приглашения и визита стали атаки ВСУ на КАЭС. Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в Курской АЭС видел следы атак беспилотников и знает, что в нескольких километрах от неё идут боевые действия.Он также отметил, что Чернобыльская и Курская АЭС похожи, оснащены однотипными реакторами, однако в отличие от украинского объекта на российском нет защитной оболочки. Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что "отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или дронов"."В случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора, произойдет ядерный инцидент, возможен выброс радиации", - сказал Гросси.Тем не менее, на основе увиденного на объекте атомной энергетики, гендиректор МАГАТЭ пришёл к выводу, что "станция эксплуатируется в режиме очень близком к нормальному".Гросси подтвердил намерение после посещения КАЭС прибыть в Киев и обсудить ситуацию с Владимиром Зеленским.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации. Российский президент Владимир Путин пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить Курскую АЭС.Ранее на эту тему сообщалось в публикации Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области
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новости, курская область, россия, киев, рафаэль гросси, владимир зеленский, владимир путин, магатэ, вооруженные силы украины, всу, сво, кто, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, ядерные реакторы, чернобыльская аэс, аэс
Новости, Курская область, Россия, Киев, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КТО, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, ядерные реакторы, Чернобыльская АЭС, АЭС

Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"

18:26 27.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 августа прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС и заявил об опасности ядерного инцидента в случае обстрела атомной станции
Гросси откликнулся на недавнее приглашение президента России прибыть на атомную электростанцию и "лично оценить ту обстановку, которая существует на Курской АЭС, и совместно со своими российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации".
Поводом для приглашения и визита стали атаки ВСУ на КАЭС. Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в Курской АЭС видел следы атак беспилотников и знает, что в нескольких километрах от неё идут боевые действия.
"Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента", — заявил Гросси журналистам после осмотра КАЭС.
Он также отметил, что Чернобыльская и Курская АЭС похожи, оснащены однотипными реакторами, однако в отличие от украинского объекта на российском нет защитной оболочки. Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что "отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или дронов".
"В случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора, произойдет ядерный инцидент, возможен выброс радиации", - сказал Гросси.
Тем не менее, на основе увиденного на объекте атомной энергетики, гендиректор МАГАТЭ пришёл к выводу, что "станция эксплуатируется в режиме очень близком к нормальному".
Гросси подтвердил намерение после посещения КАЭС прибыть в Киев и обсудить ситуацию с Владимиром Зеленским.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации. Российский президент Владимир Путин пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить Курскую АЭС.
Ранее на эту тему сообщалось в публикации Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияКиевРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМАГАТЭВооруженные силы УкраиныВСУСВОКТОядерная безопасностьядерная угрозаЯдерная энергетикаядерные реакторыЧернобыльская АЭСАЭС
 
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Заголовок открываемого материала
18:26Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
17:51Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек
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