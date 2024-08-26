Наступление на Покровск: Новогродовка почти пала, очередь за Селидово. Нашим помогают "Мухоморы" - 26.08.2024 Украина.ру
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Наступление на Покровск: Новогродовка почти пала, очередь за Селидово. Нашим помогают "Мухоморы"
Наступление на Покровск: Новогродовка почти пала, очередь за Селидово. Нашим помогают "Мухоморы" - 26.08.2024 Украина.ру
Наступление на Покровск: Новогродовка почти пала, очередь за Селидово. Нашим помогают "Мухоморы"
Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
2024-08-26T23:40
2024-08-26T23:42
сво
донецкая народная республика
авдеевка
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
спецоперация
покровск/красноармейск
эксклюзив
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Как сейчас шутят в "телеге": несмотря на ареста Павла Дурова в Париже, победоносное наступление российской армии на покровском направлении продолжается. Центр Новогродовки, городка на подступах к Покровску/Красноармейску, уже контролируется российскими штурмовыми группами. Вот-вот она падет.Если это произойдет, то наступит очередь за Селидово, город, который находится к югу от Новогродовки. При этом будет перерезана украинская трасса E50, по которой идет снабжение хорошо укрепленной благодаря естественным водным преградам Карловки. Ее гарнизон фактически попадает в котел. Чтобы избежать пленения или смерти, ее гарнизон будет в таком случае вынужден покинуть город."Наше наступление на Покровск/Красноармейск продолжится с юга. От Новогродовки мы пойдем не только на юг – на Селидово, но и на северо-запад – на фактически южные пригороды Красноармейска – населенные пункты Даченское, Лысовку и Сухой Яр.Также наши штурмовики рвутся в сторону Мирнограда/Димитрова. Даже непосредственная осада Красноармейска, Димитрова и Селидово – это уже, если так можно выразиться, разрыв единого украинского фронта в ДНР на два: южнодонецкий и северодонецкий. Это почти катастрофа в плане логистических возможностей ВСУ, которая еще более усугубит тяжелое положение укропов в Донбассе", - рассказал нам о ситуации на фронте Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, быстрое российское наступление объясняется тем, что украинцы не создали достаточно сильных укреплений на покровском направлении, понадеявшись на то, что российская армия не сможет пробиться через укрепы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Карловки, которые создавались годами. Раз населенный пункт без укрепов, то он быстро переходит под контроль российской армии.Под Торецком тоже создавались укрепы, но их сумели обойти. В результате российские штурмовые группы ведут боевые действия уже непосредственно в городе. При этом находятся в 2 км от здания Торецкого горсовета.Что касается системной работы украинских БПЛА на покровском направлении, то российская армия научилась с ними бороться несмотря на их тотальное господство в воздухе."У каждой штурмовой группы есть свой солдатский РЭБ, а не только детектор дронов. Он накрывает группу как куполом, поэтому украинские FPV дроны ничего не могут с ними сделать.Народные умельцы из наших бойцов приспособились делать из китайских комплектующих РЭБы, которым дали название "Мухороморы". Их ставят на "буханки", которые на ноль (линию боестолкновений - Ред.) везут бойцов, боеприпасы, питание, воду, эвакуируют раненных. Машины тоже оказываются под куполом. РЭБ действует на расстоянии 150 метров", - сообщил Матюшин.Читайте также материал Александра Чаленко Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области
https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html
https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html
донецкая народная республика
авдеевка
покровск/красноармейск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, донецкая народная республика, авдеевка, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, спецоперация, покровск/красноармейск, эксклюзив
СВО, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Эксклюзив

Наступление на Покровск: Новогродовка почти пала, очередь за Селидово. Нашим помогают "Мухоморы"

23:40 26.08.2024 (обновлено: 23:42 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
Как сейчас шутят в "телеге": несмотря на ареста Павла Дурова в Париже, победоносное наступление российской армии на покровском направлении продолжается. Центр Новогродовки, городка на подступах к Покровску/Красноармейску, уже контролируется российскими штурмовыми группами. Вот-вот она падет.
Если это произойдет, то наступит очередь за Селидово, город, который находится к югу от Новогродовки. При этом будет перерезана украинская трасса E50, по которой идет снабжение хорошо укрепленной благодаря естественным водным преградам Карловки. Ее гарнизон фактически попадает в котел. Чтобы избежать пленения или смерти, ее гарнизон будет в таком случае вынужден покинуть город.
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
24 августа, 15:30
Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской областиО том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
"Наше наступление на Покровск/Красноармейск продолжится с юга. От Новогродовки мы пойдем не только на юг – на Селидово, но и на северо-запад – на фактически южные пригороды Красноармейска – населенные пункты Даченское, Лысовку и Сухой Яр.
Также наши штурмовики рвутся в сторону Мирнограда/Димитрова. Даже непосредственная осада Красноармейска, Димитрова и Селидово – это уже, если так можно выразиться, разрыв единого украинского фронта в ДНР на два: южнодонецкий и северодонецкий. Это почти катастрофа в плане логистических возможностей ВСУ, которая еще более усугубит тяжелое положение укропов в Донбассе", - рассказал нам о ситуации на фронте Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, быстрое российское наступление объясняется тем, что украинцы не создали достаточно сильных укреплений на покровском направлении, понадеявшись на то, что российская армия не сможет пробиться через укрепы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Карловки, которые создавались годами. Раз населенный пункт без укрепов, то он быстро переходит под контроль российской армии.
Под Торецком тоже создавались укрепы, но их сумели обойти. В результате российские штурмовые группы ведут боевые действия уже непосредственно в городе. При этом находятся в 2 км от здания Торецкого горсовета.
Что касается системной работы украинских БПЛА на покровском направлении, то российская армия научилась с ними бороться несмотря на их тотальное господство в воздухе.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
22 августа, 12:12
После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлыУкраинский гарнизон Покровска/Красноармейска обречен. Это признает даже военно-гражданская администрация города. На его подступах — в населенном пункте Гродовка — уже второй день идут городские бои. ВСУ вытесняются оттуда. Мирноград/Димитров, пригород Покровска, находится под постоянными ударами российских FPV-дронов
"У каждой штурмовой группы есть свой солдатский РЭБ, а не только детектор дронов. Он накрывает группу как куполом, поэтому украинские FPV дроны ничего не могут с ними сделать.
Народные умельцы из наших бойцов приспособились делать из китайских комплектующих РЭБы, которым дали название "Мухороморы". Их ставят на "буханки", которые на ноль (линию боестолкновений - Ред.) везут бойцов, боеприпасы, питание, воду, эвакуируют раненных. Машины тоже оказываются под куполом. РЭБ действует на расстоянии 150 метров", - сообщил Матюшин.
Читайте также материал Александра Чаленко Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области
 
СВОДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныСпецоперацияПокровск/КрасноармейскЭксклюзив
 
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