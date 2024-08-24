Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС - 24.08.2024 Украина.ру
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Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС - 24.08.2024 Украина.ру
Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
Еврокомиссия направила в Кив указание создать проблемы со снабжением стран Евросоюза российскими углеводородами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-08-24T18:01
2024-08-24T18:01
новости
венгрия
словакия
украина
петер сийярто
ес
еврокомиссия
энергоресурсы
энергоносители
энергетика
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"Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что ​​из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии", - цитирует РИА "Новости" выступление Сийярто на политическом фестивале Tranzit.Венгерский министр сказал, что "не может поверить" в то, что Евросоюз ослаб настолько, что не может при желании повлиять на Украину. Сийярто считает, что в вопросах транзита российской нефти в Венгрию и Словакию бездействие Еврокомиссии "постыдно и саморазоблачительно".По его словам, власти Венгрии и компания MOL в последние недели много работали для решения проблемы уже "очень близки к решению, которое будет гарантировать, даже в долгосрочной перспективе, что нефтяное сотрудничество между Россией и Венгрией, а также Россией и Словакией продолжится как и в прошлые годы".Официальный Будапешт высказывался на эту тему – подробности в публикации Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд Правительство Венгрии заявляло, что Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
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новости, венгрия, словакия, украина, петер сийярто, ес, еврокомиссия, энергоресурсы, энергоносители, энергетика, нефть, транзит, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, украина-ес
Новости, Венгрия, Словакия, Украина, Петер Сийярто, ЕС, Еврокомиссия, энергоресурсы, энергоносители, энергетика, нефть, транзит, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, Украина-ЕС

Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС

18:01 24.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл" в районе города Покачи.
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в районе города Покачи. - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Еврокомиссия направила в Кив указание создать проблемы со снабжением стран Евросоюза российскими углеводородами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что ​​из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии", - цитирует РИА "Новости" выступление Сийярто на политическом фестивале Tranzit.
Венгерский министр сказал, что "не может поверить" в то, что Евросоюз ослаб настолько, что не может при желании повлиять на Украину. Сийярто считает, что в вопросах транзита российской нефти в Венгрию и Словакию бездействие Еврокомиссии "постыдно и саморазоблачительно".
По его словам, власти Венгрии и компания MOL в последние недели много работали для решения проблемы уже "очень близки к решению, которое будет гарантировать, даже в долгосрочной перспективе, что нефтяное сотрудничество между Россией и Венгрией, а также Россией и Словакией продолжится как и в прошлые годы".
Официальный Будапешт высказывался на эту тему – подробности в публикации Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд
Правительство Венгрии заявляло, что Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
 
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